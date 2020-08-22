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Lenta.ru
Lenta.ru

Россиянам назвали три правила инвестирования

Зампред правления финансовой группы БКС Станислав Новиков назвал три главных правила, которые должны соблюдать россияне, решившие впервые вложить свободные средства на фондовом рынке. Об этом пишет «Российская газета».В источнике
С чего всё началось
Российская газета

Эксперт назвал три правила инвестирования для новичков

О главных правилах вложения свободных средств для новичков на фондовом рынке рассказал "Российской газете" зампред правления ФГ БКС Станислав Новиков.
Российская газета01:00
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Комсомольская правда

Эксперт назвал главные правила инвестирования

Комсомольская правда12:14
Вечерняя Москва

Названы три главных правила инвестирования

Вечерняя Москва05:06
Lenta.ru

Россиянам назвали три правила инвестирования

Lenta.ru01:50
Общественная служба новостей

Названы три правила инвестирования для россиян

Общественная служба новостей02:50
ФедералПресс

Россиянам раскрыли главные правила инвестирования

ФедералПресс02:34
Life.ru

Названы три главных правила инвестирования для «чайников»

Life.ru03:47
Российская газета

Эксперт назвал три правила инвестирования для новичков

Российская газета01:00

Минздрав сообщил об алкоголе и кофеине в анализах Навального

Анализы Алексея Навального показали содержание алкоголя и кофеина в моче, при этом оксибутираты, барбитураты, стрихнин, судорожные или синтетические яды не обнаружены, заявили в Минздраве Омской области.
RT на русском10:06
3,7K

Основой лекарства против коронавируса может стать грудное молоко

При исследовании зараженных коронавирусом клеток, которые предварительно были ослаблены для лабораторных исследований аналогом COVID-19, специалисты поняли, что грудное молоко может эффективно его подавить.
Live2407:12