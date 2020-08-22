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Lenta.ru
Lenta.ru

Россиянам назвали три правила инвестирования

Зампред правления финансовой группы БКС Станислав Новиков назвал три главных правила, которые должны соблюдать россияне, решившие впервые вложить свободные средства на фондовом рынке. Об этом пишет «Российская газета».В источнике
С чего всё началось
Российская газета

Эксперт назвал три правила инвестирования для новичков

О главных правилах вложения свободных средств для новичков на фондовом рынке рассказал "Российской газете" зампред правления ФГ БКС Станислав Новиков.
Российская газета01:00
Подробнее о событии
Вечерняя Москва

Названы три главных правила инвестирования

Вечерняя Москва05:06
Российская газета

Эксперт назвал три правила инвестирования для новичков

Российская газета01:00
Life.ru

Названы три главных правила инвестирования для «чайников»

Life.ru03:47
Общественная служба новостей

Названы три правила инвестирования для россиян

Общественная служба новостей02:50
ФедералПресс

Россиянам раскрыли главные правила инвестирования

ФедералПресс02:34
Lenta.ru

Россиянам назвали три правила инвестирования

Lenta.ru01:50
RuNews24.ru

Финансист назвал главные правила инвестирования

RuNews24.ru04:34

Разведка Украины похвасталась «передачей данных» через станцию «Мир»

Служба внешней разведки Украины (СВР) опубликовала ролик, в котором продемонстрировала, как украинский «агент» передает данные через спутник, похожий на затопленную в 2000 году российскую орбитальную станцию «Мир».
Известия00:34
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Зеленский выступил против изменения места переговоров по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский не считает целесообразным менять Минск как место проведения переговоров по урегулированию в Донбассе в связи с ситуацией, которая сложилась после выборов в Белоруссии.
Известия06:39
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В Хабаровске начался седьмой субботний митинг в поддержку Фургала

В Хабаровске вновь прошла не согласованная с властями акция в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств предпринимателей на Дальнем Востоке в 2004–2005 годах, сообщил портал dvhab.ru.
РБК22:45
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Вирусолог назвал факторы широкого распространения коронавируса в США

Высокая активность населения и недостаточно жёсткие карантинные меры привели к широкому распространению коронавирусной инфекции COVID-19 на территории США, считает американский вирусолог Константин Чумаков.
RT на русском05:28
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Американское издание заявило о связи лидеров мятежа в Мали с Россией

Американское издание Daily Beast со ссылкой на анонимные малийские военные источники пишет, что лидеры военного мятежа в Мали - Малик Диав и Садио Камара - незадолго до самого переворота якобы проходили военную подготовку в России, выводы статьи основаны на предположениях неких неназванных офицеров - полковника и лейтенанта, которые сами не участвовали в процессе смены власти в стране.
РИА Новости04:38
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Импорт труб из России назвали угрозой экономике США

Как сообщает ToDay News Ufа со ссылкой на ТАСС, аналитики из федеральной комиссии по международной торговле Соединенных Штатов Америки рассказали о том, что они имеют определенную информация об ущербе, который был нанесен из-за импорта стандартных, линейных труб, а также труд высокого рабочего давления для экономики Соединенных Штатов Америки.
ToDay News Ufa04:32
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США не нашли поддержки в Совбезе ООН по санкциям в отношении Ирана

Нью-Йорк, США, 22 августа 2020, 06:55 — REGNUM Тринадцать членов Совета Безопасности ООН из пятнадцати отказали в поддержке Соединённым Штатам, которые хотели инициировать запуск международного механизма восстановления санкций против Ирана.
REGNUM23:55
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