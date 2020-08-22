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Lenta.ru
Lenta.ru

Россиянам назвали три правила инвестирования

Зампред правления финансовой группы БКС Станислав Новиков назвал три главных правила, которые должны соблюдать россияне, решившие впервые вложить свободные средства на фондовом рынке. Об этом пишет «Российская газета».В источнике
С чего всё началось
Российская газета

Эксперт назвал три правила инвестирования для новичков

О главных правилах вложения свободных средств для новичков на фондовом рынке рассказал "Российской газете" зампред правления ФГ БКС Станислав Новиков.
Российская газета01:00
Подробнее о событии
Общественная служба новостей

Названы три правила инвестирования для россиян

Общественная служба новостей02:50
RuNews24.ru

Финансист назвал главные правила инвестирования

RuNews24.ru04:34
Life.ru

Названы три главных правила инвестирования для «чайников»

Life.ru03:47
Вечерняя Москва

Названы три главных правила инвестирования

Вечерняя Москва05:06
ФедералПресс

Россиянам раскрыли главные правила инвестирования

ФедералПресс02:34
Lenta.ru

Россиянам назвали три правила инвестирования

Lenta.ru01:50
Российская газета

Эксперт назвал три правила инвестирования для новичков

Российская газета01:00

Минздрав доработал проект правил выдачи справок водителям

Как сообщает «Коммерсант», ведомство доработало поправки, которыми предлагается внести изменения в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств.
Минздрав доработал проект правил выдачи справок водителям
News.ru20 августа в 10:46
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Лукашенко поручил применить «самые жесткие меры» для защиты Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил военному командованию страны задействовать "самые жесткие меры" в целях защиты территориальной целостности республики, передает в субботу агентство Sputnik Беларусь.
РИА Новости04:17

Reuters: Путин сообщил главе Евросовета, что Навальный «заболел»

Глава Европейского совета Шарль Мишель созвонился с Владимиром Путиным и «выразил обеспокоенность» состояние госпитализированного Алексея Навального, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника ЕС.
Дождьвчера в 11:40
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В Хабаровске начался седьмой субботний митинг в поддержку Фургала

В Хабаровске вновь прошла не согласованная с властями акция в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств предпринимателей на Дальнем Востоке в 2004–2005 годах, сообщил портал dvhab.ru.
РБК22:45
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США не нашли поддержки в Совбезе ООН по санкциям в отношении Ирана

Нью-Йорк, США, 22 августа 2020, 06:55 — REGNUM Тринадцать членов Совета Безопасности ООН из пятнадцати отказали в поддержке Соединённым Штатам, которые хотели инициировать запуск международного механизма восстановления санкций против Ирана.
REGNUM23:55
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Глава Башкирии допустил, что присвоит Куштау охранный статус

Глава Башкирии Радий Хабиров пообещал противникам разработки шихана Куштау, что отправит документы на присвоение этой горе статуса особо охраняемой природной территории, если участники координационного совещания, в числе которых сторонники и противники разработки, не придут к компромиссу.
Интерфаксвчера в 09:44
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