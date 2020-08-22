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Lenta.ru
Lenta.ru

Россиянам назвали три правила инвестирования

Зампред правления финансовой группы БКС Станислав Новиков назвал три главных правила, которые должны соблюдать россияне, решившие впервые вложить свободные средства на фондовом рынке. Об этом пишет «Российская газета».В источнике
С чего всё началось
Российская газета

Эксперт назвал три правила инвестирования для новичков

О главных правилах вложения свободных средств для новичков на фондовом рынке рассказал "Российской газете" зампред правления ФГ БКС Станислав Новиков.
Российская газета01:00
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Вечерняя Москва

Названы три главных правила инвестирования

Вечерняя Москва05:06
RuNews24.ru

Финансист назвал главные правила инвестирования

RuNews24.ru04:34
Российская газета

Эксперт назвал три правила инвестирования для новичков

Российская газета01:00
Общественная служба новостей

Названы три правила инвестирования для россиян

Общественная служба новостей02:50
ФедералПресс

Россиянам раскрыли главные правила инвестирования

ФедералПресс02:34
Lenta.ru

Россиянам назвали три правила инвестирования

Lenta.ru01:50
Life.ru

Названы три главных правила инвестирования для «чайников»

Life.ru03:47

В Хабаровске начался седьмой субботний митинг в поддержку Фургала

В Хабаровске вновь прошла не согласованная с властями акция в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств предпринимателей на Дальнем Востоке в 2004–2005 годах, сообщил портал dvhab.ru.
В Хабаровске начался седьмой субботний митинг в поддержку Фургала
РБК22:45
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Saudi Aramco приостановила инвестиции в нефтехимический проект в Китае

Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco приняла решение приостановить инвестиции в строительство нефтеперерабатывающего комплекса стоимостью $10 млрд в китайской провинции Ляонин.
ТАССвчера в 12:01

МИД ответил на доклад сената США по «вмешательству» России в выборы

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала опубликованную накануне часть доклада сената США о "вмешательстве" России в американские президентские выборы бессодержательной и лишенной фактов.
РИА Новости06:35
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Самолет, летевший из Хабаровска в Москву, вынужденно сел в Красноярске

Пассажирский самолет, выполнявший рейс Хабаровск-Москва, совершил вынужденную посадку аэропорту Красноярска из-за задымления в багажном отделении, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Российская газета04:07
7

В Узбекистане начнется производство электромобилей за 3 тыс. долларов

В Поднебесной Luxing LSEV оснащается электрическим двигателем с отдачей 100 л.с. Без подзарядки новинка может проехать до 150 км. Цена на новинку в Узбекистане - около 3 тысяч долларов или 224 тысячи рублей по актуальному курсу.
Новые автомобили23:53
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В ФФККР объяснили отсутствие Загитовой в заявке на Кубок России

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган прокомментировал информацию о том, что олимпийская чемпионка Алина Загитова не заявилась для участия в Кубке России.
Metaratingsвчера в 12:30