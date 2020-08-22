Россиянам назвали три правила инвестирования
Зампред правления финансовой группы БКС Станислав Новиков назвал три главных правила, которые должны соблюдать россияне, решившие впервые вложить свободные средства на фондовом рынке. Об этом пишет «Российская газета».В источнике
С чего всё началось
Эксперт назвал три правила инвестирования для новичков
О главных правилах вложения свободных средств для новичков на фондовом рынке рассказал "Российской газете" зампред правления ФГ БКС Станислав Новиков.
Российская газета01:00
Подробнее о событии