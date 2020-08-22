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Lenta.ru
Lenta.ru

Россиянам назвали три правила инвестирования

Зампред правления финансовой группы БКС Станислав Новиков назвал три главных правила, которые должны соблюдать россияне, решившие впервые вложить свободные средства на фондовом рынке. Об этом пишет «Российская газета».В источнике
С чего всё началось
Российская газета

Эксперт назвал три правила инвестирования для новичков

О главных правилах вложения свободных средств для новичков на фондовом рынке рассказал "Российской газете" зампред правления ФГ БКС Станислав Новиков.
Российская газета01:00
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Комсомольская правда

Эксперт назвал главные правила инвестирования

Комсомольская правда12:14
Вечерняя Москва

Названы три главных правила инвестирования

Вечерняя Москва05:06
Российская газета

Эксперт назвал три правила инвестирования для новичков

Российская газета01:00
Общественная служба новостей

Названы три правила инвестирования для россиян

Общественная служба новостей02:50
ФедералПресс

Россиянам раскрыли главные правила инвестирования

ФедералПресс02:34
Lenta.ru

Россиянам назвали три правила инвестирования

Lenta.ru01:50
Life.ru

Названы три главных правила инвестирования для «чайников»

Life.ru03:47

Минздрав сообщил об алкоголе и кофеине в анализах Навального

Анализы Алексея Навального показали содержание алкоголя и кофеина в моче, при этом оксибутираты, барбитураты, стрихнин, судорожные или синтетические яды не обнаружены, заявили в Минздраве Омской области.
RT на русском10:06
4,2K

Диана сражается с Гепардой в новом трейлере «Чудо-женщины 1984»

Фанаты могут видеть, как Диана (Галь Гадот) теряет дар речи при встрече с живым Стивом Тревором (Крис Пайн), «прыгает» по молниям при помощи Лассо Истины, сражается с Гепардой (Кристен Уиг), в какой-то момент берёт противницу за шкирку и демонстрирует ей золотые доспехи (и своё превосходство).
REGNUM14:24

Россиян предупредили о вреде беспроводных наушников

Тимофеев считает, что беспроводные наушники имеют определенную особенность работы, вследствие чего рядом с человеческим мозгом происходит излучение электромагнитных волн, способных нанести существенней вред здоровью.
Лезги газет12:25
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ВВС США заинтересовались разработкой ядерного гиперзвукового планера

ВВС США в середине августа опубликовали запрос на информацию о технологиях, которые можно использовать при разработке гиперзвукового планера межконтинентальной дальности, способного нести ядерный боевой заряд.
N+120 августа в 06:04

Вирусолог назвал факторы широкого распространения коронавируса в США

Высокая активность населения и недостаточно жёсткие карантинные меры привели к широкому распространению коронавирусной инфекции COVID-19 на территории США, считает американский вирусолог Константин Чумаков.
RT на русском05:28
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