Диана сражается с Гепардой в новом трейлере «Чудо-женщины 1984»

Фанаты могут видеть, как Диана (Галь Гадот) теряет дар речи при встрече с живым Стивом Тревором (Крис Пайн), «прыгает» по молниям при помощи Лассо Истины, сражается с Гепардой (Кристен Уиг), в какой-то момент берёт противницу за шкирку и демонстрирует ей золотые доспехи (и своё превосходство).