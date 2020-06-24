- РИА Новости. РФ откроет международное авиасообщение, как будет позволять обстановка, сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов. "Обстановка будет позволять - и будем открываться", - заявил Борисов журналистам, отвечая на вопрос о возможности возобновления международного авиасообщения.

с чего всё началось

Международное авиасообщение в России откроется, когда позволит обстановка в стране. Такое условие назвал россиянам вице-премьер Юрий Борисов, передает РИА Новости.

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