Общество

Lenta.ruLenta.ruРоссиянам назвали условие открытия международного авиасообщения

Международное авиасообщение в России откроется, когда позволит обстановка в стране. Такое условие назвал россиянам вице-премьер Юрий Борисов, передает РИА Новости.
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Борисов оценил возможность открытия международного авиасообщения

- РИА Новости. РФ откроет международное авиасообщение, как будет позволять обстановка, сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов. "Обстановка будет позволять - и будем открываться", - заявил Борисов журналистам, отвечая на вопрос о возможности возобновления международного авиасообщения.
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Юрий Иванович Борисов
Российский политик
Российский государственный деятель. Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам оборонно-промышленного комплекса с 18 мая 2018. Герой Российской Федерации.
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