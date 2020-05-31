Коронавирус
РИА НовостиРоссиянам разрешили не носить маски на пляжах
На пляжах не обязательно ношение защитных масок, но нужно помнить о социальной дистанции, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Маски на пляже мы не предлагали и не предлагаем. А вот расстояние между отдыхающими для людей, не связанных между собой семейными отношениями, должно быть. Должна быть социальная дистанция, это обязательно, и на пляже тоже.
— Анна Попова, российский политикВести.Ru 04:36
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