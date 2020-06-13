с чего всё началось

Для получения социальной поддержки россияне не должны будут собирать справки, сообщает пресс-служба правительства.

Россиянам не придется собирать справки для получения социальной помощи

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Общество Голикова рассказала о ходе создания вакцины от COVID-19 Вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала лидерами по созданию вакцины от коронавируса Институт Гамалеи, центр Роспотребнадзора "Вектор" и Институт вакцин и сывороток ФМБА, появление их вакцин ожидается в 2020 году. 94