Общество

ИнтерфаксИнтерфаксРоссиянам не придется собирать справки для получения социальной помощи

Для получения социальной поддержки россияне не должны будут собирать справки, сообщает пресс-служба правительства.
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с чего всё началось
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение
, согласно которому для получения социальной поддержки гражданам не потребуется предоставлять справки.
ТАСС04:30

Подробнее о событии

Россияне смогут получить пособия без предоставления справок в госорганы

РБК05:19

Россияне смогут получать выплаты и пособия без справок

Коммерсантъ05:08

Выплаты и пособия будут назначать без дополнительных справок

V1.ru04:53

Россиянам не придется собирать справки для получения пособий

РИА Новости04:50

Россиянам не потребуется предоставлять справки для получения пособий и социальных выплат

ТАСС04:46

Россиянам не придется собирать справки для получения социальной помощи

Интерфакс04:45

Пособия и выплаты в России смогут назначать без предоставления справок

RT на русском04:42
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Общество

Диетологи назвали способ избавиться от тяги к сладкому за неделю

RuNews24.ru вчера в 06:11
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Наука

В США опубликовали новые результаты испытаний вакцины от коронавируса

Предварительные результаты испытания вакцины от коронавируса на мышах, проведенные американской компанией Moderna, показали, что препарат не увеличивает риск более тяжелого течения болезни и что даже одна его доза может защитить от COVID-19.
РБК вчера в 20:49
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Авто

Российских водителей ждет ряд нововведений с 1 июля

На территории Российской Федерации с 1 июля текущего года начинает действовать целый ряд новых правил, которые коснутся автомобилистов.
Новые автомобили 00:51
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Происшествия

Семья Сергея Захарова сочла извинения Ефремова запоздалыми

Фактически извинения семьей погибшего не приняты, рассказал ТАСС адвокат Захаровых Александр Добровинский.
Вести.Ru 07:00
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Происшествия

В Тульской области нарушено энергоснабжение из-за непогоды

В Тульской области нарушено электроснабжение в десяти населённых пунктах региона после прохождения грозового фронта.
RT на русском 07:13
Футбол

«Зенит» и ЦСКА в среду провели товарищеские матчи

В среду, 10 июня, «Зенит» и ЦСКА в рамках подготовки к возобновлению сезона сыграли контрольные матчи.
Бомбардир.ру вчера в 12:00
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Происшествия

Ефремова допросили в статусе свидетеля по делу о сбыте наркотиков

Газета.Ru 11 июня в 14:19
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Происшествия

Михаил Ефремов записал видеообращение по поводу ДТП

Заслуженный артист России Михаил Ефремов, помещенный под домашний арест после смертельного ДТП, записал видеообращение.
Газета.Ru 02:08
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Политика

Путин присвоил представителю СК Петренко звание генерал-майора юстиции

Указом президента Владимира Путина руководителю управления взаимодействия со СМИ Следственного комитета России Светлане Петренко присвоено звание генерал-майора юстиции.
Взгляд.ру 11 июня в 13:35
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Космос

New Horizons сфотографировал две ближайшие к Солнцу звезды

В феврале этого года ученые из команды миссии запустили проект Parallax Program, целью которого стала демонстрация метода параллаксов, при помощи которого астрономы хотят уточнить расстояние до двух ближайших к Солнцу звезд — Проксимы Центавра и Wolf 359.
N+1 03:05
Спорт

Загорулько предложил чиновникам вернуть ордена, которые они получили за дисквалифицированных спортсменов

По словам прославленного специалиста, было бы логично, чтобы свои медали после дисквалификации возвращали не только спортсмены, но и те, кто получил за это какие-то награды.
Спорт-Экспресс 07:00
Шоу-бизнес

Бывший муж Ани Лорак впервые показал свою новую избранницу

Во время вечеринки Мурат Налчаджиоглу представил публике свою новую возлюбленную. Избранницу бывшего мужа певицы зовут Лилия.
7Дней.ру вчера в 04:00
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Происшествия

Людей эвакуируют из «Афимолл Сити» из-за возгорания

"До прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания были эвакуированы около 400 человек", - уточнили в МЧС.
Газета.Ru 08:23
Общество

Голикова заявила о снижении смертности в России

О снижении заявила вице-премьер Татьяна Голикова, пишет ТАСС. По ее словам, коронавирус стал основной причиной смерти 1660 россиян в апреле.
Lenta.ru 05:13
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Общество

Самый высокий небоскреб в мире окрасился в российский триколор

Самая высокая башня мира - Бурдж-Халифа в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) окрасилась в цвета российского флага, сообщается на странице администрации башни в Twitter.
Московский Комсомолец вчера в 15:41
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Общество

Новые санитарные требования для магазинов разработал Роспотребнадзор

Роспотребнадзор озаботился разработкой проекта новых санитарно-эпидемиологических требований к торговым объектам и рынкам, реализующим пищевую продукцию.
Хорошие новости вчера в 04:53
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Происшествия

Бастрыкин поручил проверить дело калининградских врачей

Известия 00:16
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Шоу-бизнес

Темнокожие пронесли Ксению Собчак в гробу

Известная ведущая Ксения Собчак устроила необычное представление. Журналистку пронесли в гробу несколько чернокожих мужчин.
Территория новостей 00:04
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Общество

Воробьев назвал число умерших от коронавируса в мае в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе в результате заражения коронавирусом в мае скончались 506 человек.
Известия 06:03
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Армия и оружие

NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО

РИА Новости вчера в 21:10
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Общество

Петербург с 15 июня снимает часть ограничений

Санкт-Петербург с 15 июня снимает часть ограничений.
BFM.ru 06:40
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Общество

В Пекине выявлено 49 заболевших COVID-19, введено военное положение

На одном из оптовых рынков на юге Пекина выявлено 49 случаев заражения коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru 00:47
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Кино

Киноакадемия изменила правила выбора номинантов на «Оскар»

На 94-ой церемонии «Оскар», которая пройдет в 2022 году, в номинации лучший фильм будут представлены 10 картин.
Сайт интересных новостей вчера в 19:59
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Игры

Rockstar выпустят GTA V на PlayStation 5 в 2021 году

Piter.tv вчера в 11:01
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Шоу-бизнес

Отец Жанны Фриске прокомментировал роман дочери с Кириллом Андреевым

Одни считают это обман ради пиара, другие верят в роман Андреева и Фриске, поскольку Жанна не афишировала свою личную жизнь.
RuNews24.ru 06:09
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В Dota 2 появилась аркана для Queen of Pain

В Valve вышло обновление для Dota 2. В игре появилась Аркана на Queen of Pain – комплект The Eminence of Ristul.
ProstoProSport вчера в 03:21
Общество

Голикова рассказала о ходе создания вакцины от COVID-19

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала лидерами по созданию вакцины от коронавируса Институт Гамалеи, центр Роспотребнадзора "Вектор" и Институт вакцин и сывороток ФМБА, появление их вакцин ожидается в 2020 году.
РИА Новости 05:48
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Политика

Путин поздравил россиян с Днем России

ТАСС вчера в 06:28
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Происшествия

Во Франции потушили пожар на атомной подлодке

РБК 04:08
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Общество

Безработные получат дополнительное пособие на каждого ребенка

«Гражданам, признанным в установленном порядке безработными и имеющими детей в возрасте до 18 лет, размер пособия по безработице в июне — августе 2020 года увеличивается пропорционально количеству таких детей из расчета 3000 рублей за каждого ребенка одному из родителей, приемных родителей, усыновителей, а также опекуну (попечителю)», — говорится в постановлении.
ИА Красная Весна 11 июня в 12:36
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