ПФР опроверг сообщения об угрозе приостановки выплаты пенсий
Ранее сообщалось, что руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган заявил, что получатель страховой пенсии может столкнуться с приостановкой ее выплат, если не снимает деньги с карты на протяжении шестимесячного срока.В источнике
С чего всё началось
Эксперт рассказал, почему нельзя оставлять пенсию на карте
Получатель страховой пенсии может столкнуться с приостановкой ее выплат, если не снимает деньги с карты на протяжении шестимесячного срока.
ПРАЙМ20:07
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