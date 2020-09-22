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РИА Новости
РИА Новости

ПФР опроверг сообщения об угрозе приостановки выплаты пенсий

Ранее сообщалось, что руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган заявил, что получатель страховой пенсии может столкнуться с приостановкой ее выплат, если не снимает деньги с карты на протяжении шестимесячного срока.В источнике
С чего всё началось
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, почему нельзя оставлять пенсию на карте

Получатель страховой пенсии может столкнуться с приостановкой ее выплат, если не снимает деньги с карты на протяжении шестимесячного срока.
ПРАЙМ20:07
Подробнее о событии
РБК

Пенсионный фонд опроверг сообщения об угрозе приостановки выплаты пенсий

РБК06:53
РИА Новости

ПФР опроверг сообщения об угрозе приостановки выплаты пенсий

РИА Новости06:44
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, почему нельзя оставлять пенсию на карте

ПРАЙМ20:07
RT на русском

Эксперт объяснил, почему не следует оставлять пенсию на карте

RT на русском22:35
Российская газета

Названа опасность хранения пенсии на банковской карте

Российская газета22:28
URA.Ru

Россиянам посоветовали снимать пенсии с банковских карт. Есть риск лишиться денег

URA.Ru21:40
Газета.Ru

Эксперт рассказал об опасностях хранения пенсий на банковских картах

Газета.Ru06:18

В Красноярском крае задержали руководителей религиозной организации

В Красноярском крае пресечена незаконная деятельность религиозной организации «Церковь последнего завета», руководители которой применяли психологическое насилие в отношении своих последователей.
RT на русском04:38
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Землетрясение ощущалось в 392 населенных пунктах Приангарья и Бурятии

Толчки мощного землетрясения магнитудой 5,9 ощущались на территории почти 400 населенных пунктов в Иркутской области и Республике Бурятии, сообщил РИА Новости во вторник представитель экстренных служб.
РИА Новости03:22
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Госдума меняет наказание за призывы к отчуждению территорий России

Москва, 22 сентября 2020, 13:17 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла поправки, призванные уточнить наказание за публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности, передает корреспондент ИА REGNUM 22 сентября.
REGNUM06:17
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Боррель заявил о готовности ехать в Минск для урегулирования кризиса

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что готов ехать в Минск, чтобы способствовать урегулированию кризиса в Белоруссии, однако президент республики Александр Лукашенко отказывается взаимодействовать с ЕС.
Известия06:55
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10 сентября суд Минского района удовлетворил иск омоновца и обязал администратора Telegram-канала опровергнуть недостоверную информацию и выплатить компенсацию за моральный вред в размере 2500 белорусских рублей (более 73 тысяч российских).
Lenta.ru06:44
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Купе Ferrari превратили в оригинальную лимитированную модель

Специалисты итальянского кузовного ателье Touring Superleggera показали свою новую разработку — суперкар под названием Aero 3. Необычный дизайн новинки дает отсылку к так называемым «стримлайнерам» — автомобилям из 1930-х годов с кузовами особой обтекаемой формы.
Тарантас Ньюсвчера в 08:24
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Минцифры предлагает запретить в РФ маскирующие протоколы шифрования

Минцифры предлагает запретить использовать в России протоколы шифрования, позволяющие скрывать имя (идентификатор) интернет-страницы или сайта, что мешает искать и блокировать запрещенную в РФ информацию.
Аргументы и Фактывчера в 10:37
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Соратника бывшего вице-премьера Республики Алтай будут судить за продажу имущества с большим «дисконтом»

Как сообщается на сайте прокуратуры Республики Алтай, речь идет о директоре ООО «Чуйское», который с июля 2013 по апрель 2014 года реализовал вверенное ему имущество предприятия без одобрения общего собрания участников и совета директоров ООО.
Банкфакс06:53