Коронавирус
РЕН ТВТурчак предложил освободить россиян от пени при неоплате услуг ЖКХ
Сенатор призвал отменить пени россиянам в случае несвоевременной или неполной оплаты коммунальных услуг либо услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами. По его словам, управляющие компании не должны при это ограничивать или приостанавливать оказание услуг в случае их неполной оплаты.
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Совместно с Министерством строительства и ЖКХ мы подготовили предложения, которые помогут значительному числу наших граждан. Это касается также договоров на газоснабжение, электроэнергию, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение.
— Андрей Турчак, российский политикФорпост Северо-Запад 09:12
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Общество
Эпидемиолог уберег Грецию от эпидемии коронавируса
Как сообщает ToDay News Ufa источник Коммерсантъ, Греции удалось то, что пока не под силу другим странам – справиться с эпидемией коронавируса.
Авто
В России Toyota подняла цены на автомобили
Политика
США оплатили половину доставленной из России медпомощи
Половину стоимости гуманитарного груза из России для США оплатил Российский фонд прямых инвестиций, вторая половина была оплачена американской стороной.
Общество
Власти Москвы продлили «коронавирусные ограничения». Главное
Сергей Собянин 2 апреля объявил о продлении ограничительных мер в Москве в связи с распространением коронавируса.
Политика
США начали масштабную антинаркотическую операцию в Западном полушарии
Соединённые Штаты запускают в Западном полушарии масштабную антинаркотическую операцию, направленную против картелей, которые могут воспользоваться ситуацией с коронавирусом.
Армия и оружие
Шеф Пентагона отказался эвакуировать военных с зараженного авианосца
В вооруженных силах США разгорается скандал вокруг ситуации на авианосце "Теодор Рузвельт", несущем службу близ острова Гуам - накануне на борту огромного военного корабля была выявлена вспышка коронавирусной инфекции.
Кино
Мем дня: Как люди изменились в марте 2020-го. На примере фильмов и актеров
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Политика
Кремль опроверг слова Трампа о переговорах России и Саудовской Аравии
В Кремле опровергли заявление американского лидера Дональда Трампа о телефонной беседе президента России Владимира Путина с принцем Саудовской Аравии.
Наука
Обнаружено самое уязвимое перед коронавирусом домашнее животное
Наиболее подверженными заражению коронавирусом домашними животными оказались кошки. Соответствующую информацию приводит портал bioRxiv.
Политика
Путин: режим нерабочих дней продлевается
Ново-Огарево, Московская область, 2 апреля 2020, 17:07 — REGNUM Режим нерабочих дней потребовал продлить в связи с угрозой эпидемии коронавируса президент России Владимир Путин.
Единоборства
Макгрегор отреагировал на отмену боя Нурмагомедова с Фергюсоном
Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор в Twitter отреагировал на отмену боя между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.
Политика
Сменились главы трех северных регионов России
Временным исполняющим обязанности главы Архангельской области президент России Владимир Путин назначил экс-губернатора Ненецкого автономного округа Александра Цыбульского.
Общество
За нарушение режима самоизоляции в Петербурге выписано 170 протоколов
На сегодняшний день в Петербурге за нарушение режима самоизоляции выписано 170 протоколов - по этому показателю город находится на первом месте в России.
Общество
Собянин ввел штрафы для нарушителей самоизоляции
Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил закон о штрафах за нарушение режима самоизоляции.
Общество
В Подмосковье запустят систему контроля за самоизоляцией
В регионе запустят электронную платформу, где каждый сможет оформить пропуск.
Общество
Минобрнауки рекомендовало вузам возобновить дистанционное обучение
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что всем вузам рекомендуется возобновить обучение в дистанционном формате с 6 апреля.
Здоровье
Итальянское СМИ рассказало об очередях из гробов в Бергамо
Больницы и ритуальные службы не справляются с потоком умерших от коронавируса в Бергамо, рассказала итальянская журналистка Элена Тести в репортаже для газеты L'Espresso.
Общество
Вирусолог назвал условие для снижения распространения коронавируса в России
По данным на 2 апреля, в России за сутки зафиксирован 771 новый случай заражения коронавирусом, а общее число заболевших достигло 3 548 человек.
Политика
Путин поручил установить в регионах специальный порядок передвижения
Президент России Владимир Путин поручил главам регионов установить особый порядок передвижения граждан в связи с пандемией коронавируса.
Экономика
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Наука
Получены первые результаты испытания вакцины от коронавируса
Американские медики получили первые результаты доклинических тестов новой вакцины от коронавируса SARS-CoV-2.
Общество
«Почта России» в апреле доставит пенсии и пособия получателям на дом
Почтальоны "Почты России" в апреле принесут пенсии и пособия всем получателям на дом на фоне режима общей самоизоляции из-за коронавируса, говорится в сообщении почтового оператора.
Политика
Минобороны и МИД РФ обвинили La Stampa в клевете и русофобии
Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков обвинил итальянскую газету La Stampa в русофобии и попытках дискредитировать миссию российских военных по оказанию помощи Италии в борьбе с коронавирусом.
Авто
В России пикап Isuzu D-Max получил новую версию для бездорожья
У российских дилеров марки появилась особоая версия японского пикапа с индексом AT35, созданная в сотрудничестве с компанией Arctic Trucks.
Экономика
ЦБ вновь отменил комиссии для банков в Системе быстрых платежей
Банк России с 1 апреля вновь обнулил комиссии, которые кредитные организации уплачивают регулятору за использование Системы быстрых платежей.
Здоровье
Доктор рассказал, как обрабатывать одежду после магазина
Если человек находился один, то одежду обрабатывать не надо.