Коронавирус

РЕН ТВРЕН ТВТурчак предложил освободить россиян от пени при неоплате услуг ЖКХ

Сенатор призвал отменить пени россиянам в случае несвоевременной или неполной оплаты коммунальных услуг либо услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами. По его словам, управляющие компании не должны при это ограничивать или приостанавливать оказание услуг в случае их неполной оплаты.
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Андрей Турчак
Совместно с Министерством строительства и ЖКХ мы подготовили предложения, которые помогут значительному числу наших граждан. Это касается также договоров на газоснабжение, электроэнергию, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение.
— Андрей Турчак, российский политикФорпост Северо-Запад 09:12

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