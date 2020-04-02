Совместно с Министерством строительства и ЖКХ мы подготовили предложения, которые помогут значительному числу наших граждан. Это касается также договоров на газоснабжение, электроэнергию, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение.

Сенатор призвал отменить пени россиянам в случае несвоевременной или неполной оплаты коммунальных услуг либо услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами. По его словам, управляющие компании не должны при это ограничивать или приостанавливать оказание услуг в случае их неполной оплаты.

Турчак предложил освободить россиян от пени при неоплате услуг ЖКХ

Общество Эпидемиолог уберег Грецию от эпидемии коронавируса Как сообщает ToDay News Ufa источник Коммерсантъ, Греции удалось то, что пока не под силу другим странам – справиться с эпидемией коронавируса.

Политика США оплатили половину доставленной из России медпомощи Половину стоимости гуманитарного груза из России для США оплатил Российский фонд прямых инвестиций, вторая половина была оплачена американской стороной.

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Армия и оружие Шеф Пентагона отказался эвакуировать военных с зараженного авианосца В вооруженных силах США разгорается скандал вокруг ситуации на авианосце "Теодор Рузвельт", несущем службу близ острова Гуам - накануне на борту огромного военного корабля была выявлена вспышка коронавирусной инфекции.

Политика Путин: режим нерабочих дней продлевается Ново-Огарево, Московская область, 2 апреля 2020, 17:07 — REGNUM Режим нерабочих дней потребовал продлить в связи с угрозой эпидемии коронавируса президент России Владимир Путин.

Единоборства Макгрегор отреагировал на отмену боя Нурмагомедова с Фергюсоном Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор в Twitter отреагировал на отмену боя между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.

Политика Сменились главы трех северных регионов России Временным исполняющим обязанности главы Архангельской области президент России Владимир Путин назначил экс-губернатора Ненецкого автономного округа Александра Цыбульского.

Общество За нарушение режима самоизоляции в Петербурге выписано 170 протоколов На сегодняшний день в Петербурге за нарушение режима самоизоляции выписано 170 протоколов - по этому показателю город находится на первом месте в России.

Общество Минобрнауки рекомендовало вузам возобновить дистанционное обучение Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что всем вузам рекомендуется возобновить обучение в дистанционном формате с 6 апреля.

Здоровье Итальянское СМИ рассказало об очередях из гробов в Бергамо Больницы и ритуальные службы не справляются с потоком умерших от коронавируса в Бергамо, рассказала итальянская журналистка Элена Тести в репортаже для газеты L'Espresso.

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Политика Путин поручил установить в регионах специальный порядок передвижения Президент России Владимир Путин поручил главам регионов установить особый порядок передвижения граждан в связи с пандемией коронавируса.