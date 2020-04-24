Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruРоссиянам объяснили невозможность раздачи денег просто так

2 фото
Россиянам объяснили невозможность раздачи денег просто так. Эксперты рассказали РИА Новости, почему в России пока не время для раздачи «вертолетных денег».
Читать в источнике
Комментировать5

Подробнее о событии

Россиянам объяснили невозможность раздачи денег просто так

Lenta.ru18:10

Эксперты объяснили, почему в России не раздают «вертолетные деньги»

РИА Новости17:20

Эксперты пояснили, почему в России пока не время для раздачи «денег с вертолета»

ПРАЙМ17:20
Показать все источники
Автоматически обработан 7161 источник, обновлено в 18:31, Ашберн
Общество

В Москве умерли 37 пациентов с коронавирусом

Еще 37 пациентов с коронавирусом умерли в Москве.
Lenta.ru 16:36
149
Наука

Жук-листоед поможет избавить людей от аллергии

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Nature Communications, жук-листоед смог защитить 2,3 миллиона жителей европейских стран от аллергии на пыльцу этого растения.
ToDay News Ufa 21 апреля в 14:56
4
Происшествия

В Мурманске скончался четвертый пациент с подтвержденным коронавирусом

Северянин почувствовал недмогание 8 апреля, а спустя 5 дней, после ухудшения симптомов, вызвал скорую помощь, но от госпитализации до подтверждения результатов взятого анализа на коронавирус отказался.
Вечерний Мурманск 16:53
Технологии

«ВКонтакте» интегрируют с госплатформой для дистанционного обучения

Соцсеть «ВКонтакте» планируется объединить с государственной платформой для дистанционного обучения, которую разрабатывают минпросвещения и минкомсвязь.
Все новости (Нижний Тагил) 03:06
31
Общество

В Минобрнауки определились с началом учебного года

Студенты российских вузов начнут учебный год 1 сентября.
Российская газета вчера в 06:43
103
Шоу-бизнес

Марат Башаров показал видеозапись скандала с бывшей женой

За несколько дней до выхода программы в эфир, актер в своем блоге зачем-то опубликовал видеозапись, на которой запечатлен скандал с его бывшей женой Елизаветой Круцко.
Uznayvse.ru 07:26
4
Общество

В ВОЗ назвали оптимистичной ситуацию с коронавирусом в Москве

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Москве в последние три дня вызывает осторожный оптимизм, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
Известия 14:43
1
Политика

Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции

Конкретной даты отмены режима самоизоляции в России нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:38
2,8K
Общество

В Ленобласти введут ограничения для петербуржцев-дачников

Дачники смогут проехать на свои участки в Ленинградской области свободно, однако скорее всего только транзитом.
Санкт-Петербургские ведомости 09:29
303
Хоккей

Кагарлицкий вернётся в «Динамо» из СКА

По информации «БИЗНЕС Online», нападающий СКА Дмитрий Кагарлицкий вернётся в московское «Динамо».
Спорт БИЗНЕС Online 12:16
Политика

В Госдуме предложили отменить блокировку Telegram

В Госдуме предложили отменить блокировку мессенджера Telegram.
Ведомости вчера в 16:00
512
Общество

Воробьев допустил, что в мае ситуация с коронавирусом осложнится

Губернатор Московской области Андрей Воробьев считает, что май может быть еще более сложным месяцем с точки зрения распространения коронавирусной инфекции и борьбы с ней.
Интерфакс 10:37
241
Шоу-бизнес

Поклонники не узнали молодую миллиардершу Кайли Дженнер без макияжа

Фанаты самой молодой миллиардерши, американской модели Кайли Дженнер шокированы фотографией, где девушка запечатлена без макияжа.
Mockva.ru вчера в 22:10
3
Общество

Названо последствие нарушений самоизоляции в России

Врач объяснил это тем, что без движения и кислорода могут проявиться совершенно другие болезни и связанные с ними последствия.
Lenta.ru 16:29
97
Экономика

Государство поможет погасить ипотечные кредиты многодетным семьям

Государство поможет полностью или частично погасить ипотечные кредиты многодетным.
Пятый канал 10:45
68
Политика

Трамп подписал указ о приостановке иммиграции в Америку

Трамп добавил, что такая мера поможет сохранить ресурсы в области здравоохранения для американцев.
RuNews24.ru 00:20
32
Здоровье

Главный пульмонолог России о коронавирусе, его последствиях и 20-летних пациентах на ИВЛ

В России уже более 60 тысяч человек заразились коронавирусом, и долгожданное плато, после которого специалисты ожидают спад эпидемии, до сих пор не наступило.
Lenta.ru 17:02
Культура

Церемония вручения музыкальной премии ZD AWARDS «МК» пройдет онлайн

Московский Комсомолец Ямал 11:07
Происшествия

Увеличилось количество сгоревших в кузбасском селе Постниково домов

Кемерово, 23 апреля 2020, 16:39 — REGNUM В селе Постниково Ижморского района Кузбасса, по последним данным, сгорело 27 домов, в 16 из них проживали люди.
REGNUM 09:39
125
Шоу-бизнес

Анна Седокова призналась, что занималась групповым сексом

В рамках одного из эфиров с рэпером Kyivstoner знаменитость сделала неожиданное признание о групповом сексе, которым она занималась во время «ВИА Гры».
Bimru.ru 02:06
9
Армия и оружие

Госдеп выразил озабоченность военной активностью России в Арктике

Соединенные Штаты не ставят под сомнение законность российских интересов в Арктике, но серьезно обеспокоены возросшей военной активностью России в этом регионе.
Ридус 14:19
2
Происшествия

На Камчатке женщина и двое детей погибли при пожаре

РИА Новости 17:22
Общество

Верховный суд разъяснил порядок наказания за нарушение самоизоляции

Если госномер не вписан в цифровой пропуск, автовладелец будет признан нарушителем режима самоизоляции и получит штраф в 5 тыс. руб.
Коммерсантъ 21 апреля в 19:23
2,9K
Шоу-бизнес

Азилия Бэнкс назвала русскую кухню «варварской едой»

WomanHit.ru вчера в 11:19
220
Происшествия

Экс-директора «Транспортной компании» Южно-Сахалинска подозревают в получении 9 млн рублей взяток

Как стало известно ИА Sakh.com, Александр Подолян, экс-директор южно-сахалинского МУП "Транспортная компания", выполняющего пассажирские перевозки в областном центре, стал фигурантом еще одного уголовного дела.
Сахалин.Инфо вчера в 21:40
Экономика

Мишустин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5%

Программа будет действовать до 1 ноября 2020 г. на следующих условиях: ставка по кредиту не может превышать 6,5% годовых и действует весь срок кредитования, первоначальный взнос должен составлять не менее 20%, цель кредитования – жилье в новостройке.
Ведомости 15:40
767
Общество

Рестораторы оценили план Роспотребнадзора по поэтапному открытию кафе

После отмены режима самоизоляции ведомство предлагает открыть кафе, площадь которых не более 50 кв. м. В них на расстоянии не менее 1 м друг от друга должны находиться до пяти столиков на одного-двух человек.
РБК 13:50
8
Футбол

«Зенит» и «Локо» обменялись шутками в соцсетях

SMM-службы «Зенита» и «Локомотива» обменялись колкостями в Twitter.
RT на русском 16:35
Здоровье

В Дербенте медсестры в подсобке больницы занимались самолечением

АиФ Дагестан 02:32
29
Кино

Премьера фильма «Спутник» состоится в онлайн-кинотеатрах

RuNews24.ru 03:48
21
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное