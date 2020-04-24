Коронавирус
Lenta.ruРоссиянам объяснили невозможность раздачи денег просто так
Россиянам объяснили невозможность раздачи денег просто так. Эксперты рассказали РИА Новости, почему в России пока не время для раздачи «вертолетных денег».
Читать в источнике
Оценить11
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7161 источник, обновлено в 18:31, Ашберн
Общество
В Москве умерли 37 пациентов с коронавирусом
Еще 37 пациентов с коронавирусом умерли в Москве.
Lenta.ru 16:36
Наука
Жук-листоед поможет избавить людей от аллергии
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Nature Communications, жук-листоед смог защитить 2,3 миллиона жителей европейских стран от аллергии на пыльцу этого растения.
ToDay News Ufa 21 апреля в 14:56
Происшествия
В Мурманске скончался четвертый пациент с подтвержденным коронавирусом
Северянин почувствовал недмогание 8 апреля, а спустя 5 дней, после ухудшения симптомов, вызвал скорую помощь, но от госпитализации до подтверждения результатов взятого анализа на коронавирус отказался.
Вечерний Мурманск 16:53
Технологии
«ВКонтакте» интегрируют с госплатформой для дистанционного обучения
Соцсеть «ВКонтакте» планируется объединить с государственной платформой для дистанционного обучения, которую разрабатывают минпросвещения и минкомсвязь.
Все новости (Нижний Тагил) 03:06
Общество
В Минобрнауки определились с началом учебного года
Студенты российских вузов начнут учебный год 1 сентября.
Российская газета вчера в 06:43
Шоу-бизнес
Марат Башаров показал видеозапись скандала с бывшей женой
За несколько дней до выхода программы в эфир, актер в своем блоге зачем-то опубликовал видеозапись, на которой запечатлен скандал с его бывшей женой Елизаветой Круцко.
Uznayvse.ru 07:26
Общество
В ВОЗ назвали оптимистичной ситуацию с коронавирусом в Москве
Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Москве в последние три дня вызывает осторожный оптимизм, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
Известия 14:43
Политика
Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции
Конкретной даты отмены режима самоизоляции в России нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:38
Общество
В Ленобласти введут ограничения для петербуржцев-дачников
Дачники смогут проехать на свои участки в Ленинградской области свободно, однако скорее всего только транзитом.
Санкт-Петербургские ведомости 09:29
Хоккей
Кагарлицкий вернётся в «Динамо» из СКА
По информации «БИЗНЕС Online», нападающий СКА Дмитрий Кагарлицкий вернётся в московское «Динамо».
Спорт БИЗНЕС Online 12:16
Политика
В Госдуме предложили отменить блокировку Telegram
В Госдуме предложили отменить блокировку мессенджера Telegram.
Ведомости вчера в 16:00
Общество
Воробьев допустил, что в мае ситуация с коронавирусом осложнится
Губернатор Московской области Андрей Воробьев считает, что май может быть еще более сложным месяцем с точки зрения распространения коронавирусной инфекции и борьбы с ней.
Интерфакс 10:37
Шоу-бизнес
Поклонники не узнали молодую миллиардершу Кайли Дженнер без макияжа
Фанаты самой молодой миллиардерши, американской модели Кайли Дженнер шокированы фотографией, где девушка запечатлена без макияжа.
Mockva.ru вчера в 22:10
Общество
Названо последствие нарушений самоизоляции в России
Врач объяснил это тем, что без движения и кислорода могут проявиться совершенно другие болезни и связанные с ними последствия.
Lenta.ru 16:29
Экономика
Государство поможет погасить ипотечные кредиты многодетным семьям
Государство поможет полностью или частично погасить ипотечные кредиты многодетным.
Пятый канал 10:45
Политика
Трамп подписал указ о приостановке иммиграции в Америку
Трамп добавил, что такая мера поможет сохранить ресурсы в области здравоохранения для американцев.
RuNews24.ru 00:20
Здоровье
Главный пульмонолог России о коронавирусе, его последствиях и 20-летних пациентах на ИВЛ
В России уже более 60 тысяч человек заразились коронавирусом, и долгожданное плато, после которого специалисты ожидают спад эпидемии, до сих пор не наступило.
Lenta.ru 17:02
Культура
Церемония вручения музыкальной премии ZD AWARDS «МК» пройдет онлайн
Московский Комсомолец Ямал 11:07
Происшествия
Увеличилось количество сгоревших в кузбасском селе Постниково домов
Кемерово, 23 апреля 2020, 16:39 — REGNUM В селе Постниково Ижморского района Кузбасса, по последним данным, сгорело 27 домов, в 16 из них проживали люди.
REGNUM 09:39
Шоу-бизнес
Анна Седокова призналась, что занималась групповым сексом
В рамках одного из эфиров с рэпером Kyivstoner знаменитость сделала неожиданное признание о групповом сексе, которым она занималась во время «ВИА Гры».
Bimru.ru 02:06
Армия и оружие
Госдеп выразил озабоченность военной активностью России в Арктике
Соединенные Штаты не ставят под сомнение законность российских интересов в Арктике, но серьезно обеспокоены возросшей военной активностью России в этом регионе.
Ридус 14:19
Происшествия
На Камчатке женщина и двое детей погибли при пожаре
РИА Новости 17:22
Общество
Верховный суд разъяснил порядок наказания за нарушение самоизоляции
Если госномер не вписан в цифровой пропуск, автовладелец будет признан нарушителем режима самоизоляции и получит штраф в 5 тыс. руб.
Коммерсантъ 21 апреля в 19:23
Шоу-бизнес
Азилия Бэнкс назвала русскую кухню «варварской едой»
WomanHit.ru вчера в 11:19
Происшествия
Экс-директора «Транспортной компании» Южно-Сахалинска подозревают в получении 9 млн рублей взяток
Как стало известно ИА Sakh.com, Александр Подолян, экс-директор южно-сахалинского МУП "Транспортная компания", выполняющего пассажирские перевозки в областном центре, стал фигурантом еще одного уголовного дела.
Сахалин.Инфо вчера в 21:40
Экономика
Мишустин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5%
Программа будет действовать до 1 ноября 2020 г. на следующих условиях: ставка по кредиту не может превышать 6,5% годовых и действует весь срок кредитования, первоначальный взнос должен составлять не менее 20%, цель кредитования – жилье в новостройке.
Ведомости 15:40
Общество
Рестораторы оценили план Роспотребнадзора по поэтапному открытию кафе
После отмены режима самоизоляции ведомство предлагает открыть кафе, площадь которых не более 50 кв. м. В них на расстоянии не менее 1 м друг от друга должны находиться до пяти столиков на одного-двух человек.
РБК 13:50
Футбол
«Зенит» и «Локо» обменялись шутками в соцсетях
SMM-службы «Зенита» и «Локомотива» обменялись колкостями в Twitter.
RT на русском 16:35
Здоровье
В Дербенте медсестры в подсобке больницы занимались самолечением
АиФ Дагестан 02:32
Кино
Премьера фильма «Спутник» состоится в онлайн-кинотеатрах
RuNews24.ru 03:48