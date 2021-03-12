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Lenta.ru
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Россиянам объяснили невозможность раздачи денег просто так

Ранее президент США Джо Байден подписал закон о мерах по поддержке экономики на 1,9 триллиона долларов. Согласно плану, 85 процентов американских домохозяйств получат прямые выплаты по 1,4 тысячи долларов на человека.В источнике
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Экономист объяснил невозможность раздачи денег россиянам по примеру США

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Названа причина отказа властей раздать россиянам «вертолетные» деньги

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