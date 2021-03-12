Смертность от COVID-19 в Москве в феврале снизилась в два раза

По данным Росстата, в январе коронавирус стал основной причиной смерти для 21,5 тыс. человек в России, общее число умерших с COVID-19 за месяц превысило 37 тыс. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что по итогам 2020 года смертность в стране выросла на 17,9%.