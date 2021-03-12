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Lenta.ru
Lenta.ru

Россиянам объяснили невозможность раздачи денег просто так

Ранее президент США Джо Байден подписал закон о мерах по поддержке экономики на 1,9 триллиона долларов. Согласно плану, 85 процентов американских домохозяйств получат прямые выплаты по 1,4 тысячи долларов на человека.В источнике
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Экономист объяснил невозможность раздачи денег россиянам по примеру США

News.ru17:07

Россиянам объяснили причину отказа властей раздать «вертолетные деньги»

ФАНвчера в 12:50

Экономист объяснил отсутствие единовременных выплат в России дефицитом бюджета

Говорит Москвавчера в 08:57

Экономист объяснил, почему россиянам не будут раздавать деньги

URA.Ruвчера в 12:22

Названа причина отказа властей раздать россиянам «вертолетные» деньги

Московский Комсомолецвчера в 11:40

Россиянам объяснили невозможность раздачи денег просто так

Lenta.ruвчера в 10:42

Россияне узнали, почему не получат деньги просто так

Экономика сегоднявчера в 12:41
Интересное

Замглавы правительства Ставрополья задержан по подозрению в получении взятки

Следователи задержали заместителя председателя правительства Ставропольского края Александра Золотарева, на него возбуждено уголовное дело по ч.6 ст.290 УК РФ (получение взяток в особо крупном размере).
Коммерсантъвчера в 15:13

Instagram частично заблокировал аккаунт телеканала «Крым 24»

Социальная сеть Instagram частично заблокировала аккаунт местного государственного телеканала "Крым 24", сейчас в нем можно публиковать только фотографии, сопроводить их текстом нельзя, сообщил генеральный продюсер телерадиокомпании "Крым" Олег Крючков.
РИА Новостивчера в 13:57

Смертность от COVID-19 в Москве в феврале снизилась в два раза

По данным Росстата, в январе коронавирус стал основной причиной смерти для 21,5 тыс. человек в России, общее число умерших с COVID-19 за месяц превысило 37 тыс. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что по итогам 2020 года смертность в стране выросла на 17,9%.
Коммерсантъ16:33

В Петербурге суд не стал арестовывать обвиняемого в изнасиловании

Приморский районный суд избрал меру пресечения в виде запрета определённых действий в отношении несовершеннолетнего обвиняемого в изнасиловании 16-летней девушки, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.
РИА Новостивчера в 14:33