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Экономика

Россиянам объяснили плюс и минусы резкого повышения ЦБ ключевой ставки

Центробанк РФ принял агрессивное решение — повысить ключевую ставку сразу на 1%, до 6,5% годовых.
Экономика сегодня
Банк России повысил ключевую ставку до шести с половиной процентов годовых.
РИА Новости
Инфляция в первом полугодии ускорилась и продолжает разгоняться.
РИА Новости
Очевидное следствие решения регулятора — подорожают кредиты, что для бизнеса и потребителей неприятно, хотя эффект почувствуем не сразу.
РИА Новости

С чего всё началось

Россиянам назвали плюс и минус резкого повышения ЦБ ключевой ставки

Шабанов отметил, что для простых людей есть две новости: хорошая — рост ставок по депозитам, плохая — увеличение ставок по кредитам. Ранее ЦБ РФ резко повысил ключевую ставку на 1% — до 6,5%. Такого радикального решения регулятор не принимал с 2014 года.
Телеканал 360°23 июля в 07:33

Подробнее о событии

Как изменится курс рубля после повышения ключевой ставки

Невские Новости17:05

Россиянам назвали плюс и минус резкого повышения ЦБ ключевой ставки

Телеканал 360°23 июля в 07:33

ЦБ резко повысил ключевую ставку: что будет с ценами и рублем

РИА Новостивчера в 01:00

Эксперт рассказал, на что повлияет резкое повышение ключевой ставки ЦБ

Аргументы и Факты23 июля в 11:02

Экономист назвал повышение ключевой ставки хорошей и плохой новостью для граждан

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В чем плюсы для россиян в повышении ЦБ ключевой ставки

Петербургский дневник23 июля в 08:44

Эксперты назвали плюсы и минусы повышения ключевой ставки

Вечерняя Москвавчера в 04:19
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Гендиректор «Рубина» настороженно отнесся к возможным реформам в РПЛ

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов оценил решение назначить Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России, а также высказался относительно возможных реформ в российском футболе.
Спорт-Экспрессвчера в 16:30

Двое турецких военнослужащих погибли при атаке террористов в Сирии

«В результате нападения террористов на наш бронированный автомобиль в районе проведения операции «Щит Евфрата» двое наших солдат погибли, ещё двое получили ранения», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Twitter.
RT на русском17:31

ЦИК исключил бизнесмена Павла Грудинина из списка КПРФ на выборах в Госдуму

ЦИК зарегистрировал федеральный список кандидатов в депутаты Государственной Думы, выдвинутый партией КПРФ, следует из постановления ЦИК, из списка исключен Павел Грудинин.
РИА Новостивчера в 05:52

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«Пользовательский опыт является для нас приоритетом, и мы рады тому интересу, который проявляется к новой унифицированной платформе Wear OS 3. Смарт-часам на Wear OS предыдущего поколения обновление системы до Wear OS 3 принесёт множество новых возможностей, но в некоторых случаях это отрицательно повлияет на взаимодействие с пользователем», — заявили в Google.
3DNews23 июля в 07:15