Шабанов отметил, что для простых людей есть две новости: хорошая — рост ставок по депозитам, плохая — увеличение ставок по кредитам. Ранее ЦБ РФ резко повысил ключевую ставку на 1% — до 6,5%. Такого радикального решения регулятор не принимал с 2014 года.
«В результате нападения террористов на наш бронированный автомобиль в районе проведения операции «Щит Евфрата» двое наших солдат погибли, ещё двое получили ранения», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Twitter.
«Пользовательский опыт является для нас приоритетом, и мы рады тому интересу, который проявляется к новой унифицированной платформе Wear OS 3. Смарт-часам на Wear OS предыдущего поколения обновление системы до Wear OS 3 принесёт множество новых возможностей, но в некоторых случаях это отрицательно повлияет на взаимодействие с пользователем», — заявили в Google.