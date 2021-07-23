Google обнародовала перечень смарт-часов, которые получат обновление до Wear OS 3

«Пользовательский опыт является для нас приоритетом, и мы рады тому интересу, который проявляется к новой унифицированной платформе Wear OS 3. Смарт-часам на Wear OS предыдущего поколения обновление системы до Wear OS 3 принесёт множество новых возможностей, но в некоторых случаях это отрицательно повлияет на взаимодействие с пользователем», — заявили в Google.