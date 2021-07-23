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Экономика

Россиянам объяснили плюс и минусы резкого повышения ЦБ ключевой ставки

Экономический эксперт Антон Шабанов в беседе с 360tv.ru объяснил, что значит решение Центробанка о повышении ключевой ставки на 1% для граждан.
Газета.Ru
Центробанк РФ принял агрессивное решение — повысить ключевую ставку сразу на 1%, до 6,5% годовых.
Экономика сегодня
По сообщению Центробанка, во втором квартале 2021 года российская экономика вернулась к показаниям, которые были до пандемии коронавируса.
Телеканал 360°
Шабанов отметил, что для простых людей есть две новости: хорошая — рост ставок по депозитам, плохая — увеличение ставок по кредитам.
Телеканал 360°

С чего всё началось

Россиянам назвали плюс и минус резкого повышения ЦБ ключевой ставки

Шабанов отметил, что для простых людей есть две новости: хорошая — рост ставок по депозитам, плохая — увеличение ставок по кредитам. Ранее ЦБ РФ резко повысил ключевую ставку на 1% — до 6,5%. Такого радикального решения регулятор не принимал с 2014 года.
Телеканал 360°23 июля в 07:33

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Эксперт рассказал, на что повлияет резкое повышение ключевой ставки ЦБ

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Эксперты назвали плюсы и минусы повышения ключевой ставки

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Экономист назвал повышение ключевой ставки хорошей и плохой новостью для граждан

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Россиянам назвали плюс и минус резкого повышения ЦБ ключевой ставки

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Жители Чечни и Кабардино-Балкарии меньше всех болели в 2020 году

Самые здоровые люди страны живут в Чечне, Кабардино-Балкарии и Еврейской автономной области, так как там зарегистрировано меньше всего заболеваний из расчета на 100 тыс. населения, следует из данных статистического сборника Минздрава РФ.
Коммерсантъвчера в 23:48

Минтруд разрешил отстранять работников, отказавшихся от вакцинации против ковида

Обновлено в 15:52 Министерство труда рекомендовало отстранять не желающих прививаться сотрудников от работы без сохранения зарплаты, а вакцинированным, напротив, давать дополнительные оплачиваемые выходные.
BFM.ruвчера в 07:53

Число случаев заражения COVID-19 в мире достигло 193,1 млн человек

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где общее число инфицированных COVID-19 достигло 31 293 062, а с начала пандемии от последствий заражения вирусом в стране умерло 419 470 человек На третьей позиции по заболеваемости находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 19 632 443 заболевших, умерло 548 340 человек.
Gazeta.SPbвчера в 04:29

Самолеты Ил-76 начали доставку БМП-2М на военную базу России в Таджикистан

"Самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации прибыли из России на аэродром Гиссар для доставки модернизированных боевых машин пехоты (БМП-2М) на 201-ю российскую военную базу, дислоцированную в Таджикистане", - говорится в сообщении.
ТАСС22 июля в 00:59

Глава «Нафтогаза» назвал неприемлемыми предложения «Газпрома» о закупках газа для Украины

Предложения «Газпрома» о сохранении транзита через Украину в обмен на невыгодные закупки российского газа для страны неприемлемы, заявил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.
Коммерсантъвчера в 08:29

Отстыковку модуля «Пирс» от МКС перенесли с 25 на 26 июля

Расстыковка от Международной космической станции (МКС) старого российского модуля "Пирс", которому предстоит освободить место новому модулю "Наука", отложена с 25 на 26 июля, сообщил командиру станции Акихико Хосиде специалист хьюстонского центра управления полетами.
РИА Новостивчера в 16:35

Экстракт полыни признали эффективным препаратом в борьбе с коронавирусом

Исследователи из Дании и Германии провели эксперимент и проверили на клетках человека различных линий эффективность артемизинина, а также его производных против коронавирусной инфекции.
МедиаПоток22 июля в 03:07