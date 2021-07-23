Число случаев заражения COVID-19 в мире достигло 193,1 млн человек

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где общее число инфицированных COVID-19 достигло 31 293 062, а с начала пандемии от последствий заражения вирусом в стране умерло 419 470 человек На третьей позиции по заболеваемости находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 19 632 443 заболевших, умерло 548 340 человек.