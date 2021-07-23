Шабанов отметил, что для простых людей есть две новости: хорошая — рост ставок по депозитам, плохая — увеличение ставок по кредитам. Ранее ЦБ РФ резко повысил ключевую ставку на 1% — до 6,5%. Такого радикального решения регулятор не принимал с 2014 года.
Самые здоровые люди страны живут в Чечне, Кабардино-Балкарии и Еврейской автономной области, так как там зарегистрировано меньше всего заболеваний из расчета на 100 тыс. населения, следует из данных статистического сборника Минздрава РФ.
Обновлено в 15:52 Министерство труда рекомендовало отстранять не желающих прививаться сотрудников от работы без сохранения зарплаты, а вакцинированным, напротив, давать дополнительные оплачиваемые выходные.
Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где общее число инфицированных COVID-19 достигло 31 293 062, а с начала пандемии от последствий заражения вирусом в стране умерло 419 470 человек На третьей позиции по заболеваемости находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 19 632 443 заболевших, умерло 548 340 человек.
"Самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации прибыли из России на аэродром Гиссар для доставки модернизированных боевых машин пехоты (БМП-2М) на 201-ю российскую военную базу, дислоцированную в Таджикистане", - говорится в сообщении.
Расстыковка от Международной космической станции (МКС) старого российского модуля "Пирс", которому предстоит освободить место новому модулю "Наука", отложена с 25 на 26 июля, сообщил командиру станции Акихико Хосиде специалист хьюстонского центра управления полетами.