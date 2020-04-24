Российские власти на фоне текущей ситуации в экономике из-за распространения в стране коронавируса не станут раздавать россиянам "вертолетные деньги", поскольку пока государство не исчерпало запас более подходящих в нынешних условиях мер, а прямые выплаты могут привести к инфляционному шоку в стране, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

с чего всё началось

Российские власти в условиях кризиса и коронавирусной пандемии не собираются проводить повсеместную раздачу денег гражданам, сообщает ИА DEITA.

Россиянам объяснили, почему деньги не будут раздаваться

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