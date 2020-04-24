Экономика
Deita.ruРоссиянам объяснили, почему деньги не будут раздаваться
Российские власти в условиях кризиса и коронавирусной пандемии не собираются проводить повсеместную раздачу денег гражданам, сообщает ИА DEITA.
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с чего всё началось
Российские власти на фоне текущей ситуации в экономике из-за распространения в стране коронавируса не станут раздавать россиянам "вертолетные деньги", поскольку пока государство не исчерпало запас более подходящих в нынешних условиях мер, а прямые выплаты могут привести к инфляционному шоку в стране, считают опрошенные РИА Новости эксперты.РИА Новостивчера в 17:20
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Здоровье
Ученые обнаружили новый симптом коронавируса
Американские врачи обнаружили новый симптом COVID-19, который назвали "коронавирусные пальцы", сообщает USA Today.
РИА Новости 04:09
Кино
Японцы выпустили 3D-мультфильм про Чебурашку и крокодила Гену
Японские мультипликаторы представили короткометражный 3D-мультфильм о Чебурашке, сообщает Anime News Network.
Ruposters.ru вчера в 06:21
Политика
Песков ответил на вопрос о продлении режима самоизоляции
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос о продлении режима самоизоляции после 30 апреля.
Lenta.ru 06:21
Общество
Управляющий делами РПЦ митрополит Дионисий заразился коронавирусом
Управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Дионисий (Порубай) заразился коронавирусной инфекцией и проходит лечение в стационаре.
ТАСС 04:59
Происшествия
На Кубани выявлено 58 новых случаев заболевания коронавирусом
В Краснодарском крае за сутки выявлено 58 подтвержденных случаев COVID-19, сообщила пресс-служба федерального Роспотребнадзора.
Российская газета вчера в 03:56
Кино
Paramount работает над сиквелом «Страшных историй для рассказа в темноте»
Лос-Анджелес, США, 24 апреля 2020, 09:14 — REGNUM Кинокомпания Paramount уже работает над второй частью фильма «Страшные истории для рассказа в темноте», который вышел на экраны в августе 2019 года.
REGNUM 02:14
Финансы
ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 5,5% годовых
На предыдущем заседании 20 марта ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%. Перед этим, 7 февраля Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов.
Интерфакс 07:07
Общество
В Саратовской области назначили нового министра здравоохранения
Распоряжением губернатора Саратовской области от 24 апреля исполнение обязанностей министра здравоохранения региона возложено на Олега Костина.
Medvestnik.ru 06:01
Музыка
Rolling Stones выпустила новую песню впервые за восемь лет
Знаменитая британская рок-группа Rolling Stones впервые за восемь лет выпустила новый сингл под названием "Living in a Ghost Town" ("Жизнь в городе-призраке"), частично записанный в условиях изоляции в связи с коронавирусом, сообщил вокалист группы Мик Джаггер.
РИА Новости вчера в 19:11
Общество
В Пензенской области могут открыться салоны красоты, СТО и ателье
Роспотребнадзор РФ опубликовал рекомендации по организации работы парикмахерских, ателье, СТО, прачечных и химчисток в период распространения коронавирусной инфекции.
ПензаИнформ 05:05
Происшествия
Полиции хотят предоставить право вскрывать частные автомобили
Правительство РФ собирается наделить полицейских правом вскрывать автомобили, оцеплять жилые дома и ограждать места проведения массовых мероприятий.
Вести.Ru 22 апреля в 08:44
Политика
В Хакасии депутаты сорвали сессию в Верховном совете
В Хакасии из-за отсутствия кворума не состоялась сессия Верховного совета, на которой должны были рассмотреть несколько законодательных инициатив и отчет главы республики Валентина Коновалова о результатах деятельности правительства.
РБК 04:07
Энергетика
Кремль прокомментировал прогноз Deutsche Bank об исчерпании ФНБ
Глава Сбербанка Герман Греф считает, что средств ФНБ хватит на несколько лет без снижения объема бюджета.
Коммерсантъ 06:35
Происшествия
Таксист избил москвичку с нечитающимся QR-кодом
Водитель "Яндекс.Такси" в Москве избил несостоявшуюся пассажирку после того, как не смог считать полученный ею QR-код.
Вести.Ru 06:58
Политика
Мишустин уволил замминистра промышленности и торговли Овсянникова
Премьер Михаил Мишустин уволил Дмитрия Овсянникова с должности заместителя министра промышленности и торговли.
Ведомости вчера в 13:52
Общество
Власти Свердловской области объяснили порядок введения пропусков
Накануне замгубернатора региона Павел Креков объявил, что в Свердловской области на майских праздниках будет действовать пропускной режим, чтобы максимально обеспечить изоляцию граждан из-за коронавируса.
РБК 06:32
Политика
Инициатора сноса памятника Коневу в Праге взяли под охрану
Lenta.ru 22 апреля в 14:26
Происшествия
Жительница Кубани объявлена в розыск как возможная террористка
Коммерсантъ Ростов-на-Дону 06:47
Армия и оружие
В ВС России создали группировку военных для борьбы с коронавирусом
Ранее Сергей Шойгу заявил, что вооружённые силы страны создали резерв из 10 тыс. военных и 3,5 тыс. единиц техники для помощи регионам в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 05:38
Футбол
Месси назвали лучшим футболистом за 25 лет
Форвард «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим футболистом 25-летия.
Gazeta.SPb 07:27
Общество
Власти Алтая ввели карантин в Змеиногорском районе
Ужесточится режим против того, который есть на сегодняшний день. Очень важный момент: мы запрещаем въезд и выезд из Змеиногорского района.
ИА Красная Весна 06:12
Экономика
Инвесторы подадут в суд на Мосбиржу из-за остановки торгов нефтью WTI
Инвесторы готовят коллективный иск к Московской бирже из-за остановки торгов по контракту на нефть WTI 20 апреля.
РБК 06:48
Общество
Чехия отменила запрет на свободное передвижение граждан
Чехия отменила запрет на свободное передвижение граждан по республике и на выезд за ее пределы.
Вести.Ru вчера в 23:33
Политика
США хотят вытеснить Россию с рынка ядерных технологий
"В конечном итоге правительство США выйдет на рынки, где сегодня доминируют государственные компании России и Китая, и восстановит нашу позицию в качестве мирового лидера в экспорте лучших технологий в сфере ядерной энергетики, а заодно и жестких стандартов нераспространения", – говорится в документе, который, как сообщается на сайте министерства, уже направлен на рассмотрение Дональду Трампу.
Вести.Ru вчера в 23:57
Политика
Путин подписал закон об упрощении получения гражданства России
Президент Владимир Путин подписал федеральный закон об упрощении получения гражданства России.
Ведомости 05:27
Здоровье
В Минздраве рассказали о необычном течении пневмонии при коронавирусе
Коронавирус вызывает необычное течение пневмонии, рассказал в интервью "Российской газете" главный пульмонолог Минздрава, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев.
РИА Новости вчера в 20:15
Общество
В Минобрнауки назвали дату начала нового учебного года в вузах
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков назвал дату начала нового учебного года в вузах. Об этом сообщает «РИА Новости».
Моя Москва.онлайн вчера в 04:51
Общество
В Совфеде допустили продление режима самоизоляции на май
В России с учетом ситуации по коронавирусу режим самоизоляции может быть продлен на май.
РБК 06:07
Шоу-бизнес
Виктория Боня живет с Алексом Смерфитом в период самоизоляции
Несмотря на расставание, Виктории Боне и Алексу Смерфиту удалось сохранить теплые дружеские отношения ради общей дочери Анджелины.
StarHit.ru 22 апреля в 13:30
Недвижимость
Правительство приняло программу льготной ипотеки под 6,5%
Президент России поручил до 1 мая 2020 года утвердить программу льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках.
ТАСС вчера в 13:24