Россиянам объяснили правила инвестирования в криптовалюту

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После чего позиции должны удерживаться не менее 10-15 лет, передает агентство «Прайм». Ранее «ФедералПресс» писал, что россиянам дали советы по правильному инвестированию. По словам эксперта, есть три основных правила для успешного вложения средств.