Россиянам объяснили правила инвестирования в криптовалюту
После чего позиции должны удерживаться не менее 10-15 лет, передает агентство «Прайм». Ранее «ФедералПресс» писал, что россиянам дали советы по правильному инвестированию. По словам эксперта, есть три основных правила для успешного вложения средств.В источнике
С чего всё началось
Эксперт рассказал, как вложиться в криптовалюту и не прогореть
Чтобы не потерять все, не следует вкладывать больше, чем вы можете потратить, а также выбирать проверенные временем активы и долгосрочные стратегии, рассказал агентству "Прайм" руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.
ПРАЙМ19:05
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