Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
ФедералПресс
ФедералПресс

Россиянам объяснили правила инвестирования в криптовалюту

После чего позиции должны удерживаться не менее 10-15 лет, передает агентство «Прайм». Ранее «ФедералПресс» писал, что россиянам дали советы по правильному инвестированию. По словам эксперта, есть три основных правила для успешного вложения средств.В источнике
С чего всё началось
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, как вложиться в криптовалюту и не прогореть

Чтобы не потерять все, не следует вкладывать больше, чем вы можете потратить, а также выбирать проверенные временем активы и долгосрочные стратегии, рассказал агентству "Прайм" руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.
ПРАЙМ19:05
Подробнее о событии
Lenta.ru

Россиянам раскрыли правила покупки криптовалюты

Lenta.ru00:29
Московский Комсомолец

Аналитик объяснил, как безопасно вложиться в криптовалюту

Московский Комсомолец22:36
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, как вложиться в криптовалюту и не прогореть

ПРАЙМ19:05
News.ru

Финансист назвал проверенные временем криптовалюты

News.ru20:12
Life.ru

Эксперт объяснил, как безопасно вложиться в криптовалюту

Life.ru20:11
РИА Новости

Эксперт рассказал, как вложиться в криптовалюту и не прогореть

РИА Новости19:05
ФАН

Специалист объяснил, как не прогореть на вкладах в криптовалюту

ФАН20:37

Минобороны подписало серийный контракт на поставку беспилотников «Орион»

Министерство обороны России и компания «Кронштадт» подписали первый серийный контракт на поставку беспилотного комплекса большой продолжительности полета «Орион», заявил генеральный конструктор «Кронштадта» Николай Долженков.
Взгляд.ру04:39

Лихтенштейн потребовал у Чехии конфискованные после войны земли

Княжество Лихтенштейн обратилось в Европейский суд по правам человека, для того чтобы добиться от Чехии возвращения конфискованных во время Второй мировой войны земель, сообщает Financial Times.
Коммерсантъвчера в 09:00
708