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ФедералПресс
ФедералПресс

Россиянам объяснили правила инвестирования в криптовалюту

После чего позиции должны удерживаться не менее 10-15 лет, передает агентство «Прайм». Ранее «ФедералПресс» писал, что россиянам дали советы по правильному инвестированию. По словам эксперта, есть три основных правила для успешного вложения средств.В источнике
С чего всё началось
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, как вложиться в криптовалюту и не прогореть

Чтобы не потерять все, не следует вкладывать больше, чем вы можете потратить, а также выбирать проверенные временем активы и долгосрочные стратегии, рассказал агентству "Прайм" руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.
ПРАЙМ19:05
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Lenta.ru

Россиянам раскрыли правила покупки криптовалюты

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Эксперт рассказал, как вложиться в криптовалюту и не прогореть

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ФАН

Специалист объяснил, как не прогореть на вкладах в криптовалюту

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Финансист назвал проверенные временем криптовалюты

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Эксперт объяснил, как безопасно вложиться в криптовалюту

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Аналитик объяснил, как безопасно вложиться в криптовалюту

Московский Комсомолец22:36
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Эксперт рассказал, как вложиться в криптовалюту и не прогореть

ПРАЙМ19:05

Александр Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде

Оценки экспертов Поветкин очень жестким нокаутом наказал временного чемпиона мира WBC по боксу в тяжелом весе британца Диллиана Уайта, слишком рано уверовавшего в победу, сокрушительный удар россиянина был похож на выстрел, заявил РИА Новости бывший чемпион мира WBC Григорий Дрозд.
Александр Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде
РИА Новости19:28
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Соратники Греты Тунберг обесточили Калифорнию. На очереди Германия

Если бы Калифорния была отдельным государством (а среди калифорнийских политиков периодически появляются идеи такого рода), то ее ВВП был бы равен примерно 3,2 триллиона долларов и превосходил бы номинальный ВВП таких стран, как Франция или Россия.
РИА Новости01:00
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В Минобороны Белоруссии описали сценарий силовой смены курса страны

«В сложившейся ситуации действия силового блока Республики Беларусь по стабилизации обстановки могут быть представлены как геноцид собственного народа и использованы в качестве предлога для смены политического курса силовым путем», — цитирует его «Интерфакс».
Известия00:32
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Находящегося в коме Навального доставили в Берлин

Окружение политика, в свою очередь, утверждает, что имело место покушение на убийство, и считает, что российская сторона специально затягивала его транспортировку в Германию с целью скрыть следы злодеяния.
ЗакC.Рувчера в 03:24
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Тихановская выступила за сохранение экономических связей Белоруссии с Россией

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская считает, что страна будет продолжать поддерживать тесные экономические связи с Россией даже в случае прихода оппозиции к власти.
ТАСС02:29
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