Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
ФедералПресс
ФедералПресс

Россиянам объяснили правила инвестирования в криптовалюту

После чего позиции должны удерживаться не менее 10-15 лет, передает агентство «Прайм». Ранее «ФедералПресс» писал, что россиянам дали советы по правильному инвестированию. По словам эксперта, есть три основных правила для успешного вложения средств.В источнике
С чего всё началось
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, как вложиться в криптовалюту и не прогореть

Чтобы не потерять все, не следует вкладывать больше, чем вы можете потратить, а также выбирать проверенные временем активы и долгосрочные стратегии, рассказал агентству "Прайм" руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.
ПРАЙМ19:05
Подробнее о событии
Lenta.ru

Россиянам раскрыли правила покупки криптовалюты

Lenta.ru00:29
Московский Комсомолец

Аналитик объяснил, как безопасно вложиться в криптовалюту

Московский Комсомолец22:36
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, как вложиться в криптовалюту и не прогореть

ПРАЙМ19:05
News.ru

Финансист назвал проверенные временем криптовалюты

News.ru20:12
Life.ru

Эксперт объяснил, как безопасно вложиться в криптовалюту

Life.ru20:11
РИА Новости

Эксперт рассказал, как вложиться в криптовалюту и не прогореть

РИА Новости19:05
ФАН

Специалист объяснил, как не прогореть на вкладах в криптовалюту

ФАН20:37

Александр Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде

Оценки экспертов Поветкин очень жестким нокаутом наказал временного чемпиона мира WBC по боксу в тяжелом весе британца Диллиана Уайта, слишком рано уверовавшего в победу, сокрушительный удар россиянина был похож на выстрел, заявил РИА Новости бывший чемпион мира WBC Григорий Дрозд.
РИА Новости19:28
3

Собянин рассказал о вакцинации москвичей от гриппа

Привиться от гриппа жителям Москвы надо как можно быстрее, чтобы минимизировать наложение двух инфекций, поэтому уже со следующей недели Москва начинает "раскатывать" этот процесс, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 1" в воскресенье.
РИА Новости01:45
1

Президент Финляндии рассказал, о чём говорил с Путиным

Политический кризис в Белоруссии и транспортировку российского оппозиционера Алексея Навального в Германию обсуждали президент России Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё, о чём последний рассказал 22 августа в утреннем эфире телеканала YLE.
ИА Красная Веснавчера в 10:02
12

Зеленский посоветовал Лукашенко провести повторные выборы в Белоруссии

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Euronews заявил, что его белорусскому коллеге Александру Лукашенко следовало бы в короткие сроки провести повторные выборы президента республики.
РБК18:28
1,3K

WP: сестра Трампа называла его лгуном и жестоким человеком

Старшая сестра президента США Дональда Трампа Мэриэнн Трамп-Бэрри называла своего брата жестоким, человеком без принципов и лгуном, пишет газета Washington Post со ссылкой на записи разговоров между сестрой президента и его племянницей Мэри Трамп, которая позже написала книгу о президенте, в том числе на основе этих бесед.
РИА Новости00:50
10

Какими могут стать военные потери России в Белоруссии

Общая численность российского военного контингента в Белоруссии оценивается в 800 человек, службу они несут на 43-м узле связи ВМФ России, оснащенном сверхдлинноволновой радиостанцией «Антей», близ города Вилейка в Минской области, а также на радиотехническом узле «Барановичи», где размещена РЛС «Волга» дециметрового диапазона, входящая в систему предупреждения о ракетном нападении.
Взгляд.ру02:10
1