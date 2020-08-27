Россиянам объяснили правила начисления пенсий в НПФ

ПолитРоссия 7

Порядок начисления пенсий за последние годы претерпел ряд серьёзных изменений, в которых бывает непросто разобраться человеку без специальной подготовки. Издание «Коммерсант» выяснило, как формируются выплаты для клиентов пенсионных фондов и их наследников.