Россиянам объяснили правила начисления пенсий в НПФ
Порядок начисления пенсий за последние годы претерпел ряд серьёзных изменений, в которых бывает непросто разобраться человеку без специальной подготовки. Издание «Коммерсант» выяснило, как формируются выплаты для клиентов пенсионных фондов и их наследников.В источнике
С чего всё началось
Кому и как НПФ выплачивают пенсию
Если гражданин не дожил до достижения пенсионных оснований и ему не были начаты пожизненные выплаты, то пенсионные накопления выплачиваются его правопреемнику. Также правопреемник получает остаток средств по невыплаченным срочным пенсиям умершего гражданина.
Коммерсантъ18:23
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