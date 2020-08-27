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Цензуры.Нет
Цензуры.Нет

Россиянам объяснили правила начисления пенсий в НПФ

Порядок начисления пенсий за последние годы претерпел ряд серьёзных изменений, в которых бывает непросто разобраться человеку без специальной подготовки. Издание «Коммерсант» выяснило, как формируются выплаты для клиентов пенсионных фондов и их наследников.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Кому и как НПФ выплачивают пенсию

Если гражданин не дожил до достижения пенсионных оснований и ему не были начаты пожизненные выплаты, то пенсионные накопления выплачиваются его правопреемнику. Также правопреемник получает остаток средств по невыплаченным срочным пенсиям умершего гражданина.
Коммерсантъ18:23
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ФедералПресс

Стало известно, как НПФ начисляют пенсии россиянам

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Россиянам объяснили правила начисления пенсий в НПФ

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Политическая Экспертиза

СМИ выяснили «правила», по которым НПФ начисляет пенсию

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Стало известно, по каким правилам НПФ начисляет пенсии россиянам

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iReactor

Раскрыты правила начисления и выплаты пенсий

iReactor01:24
ПолитРоссия

Клиентам НПФ рассказали о схеме выплаты пенсионных накоплений

ПолитРоссия05:12
Коммерсантъ

Кому и как НПФ выплачивают пенсию

Коммерсантъ18:23

Черчесов подтвердил разговор Соболева с Дзюбой

Футболист "Спартака" Александр Соболев урегулировал свой конфликт с капитаном петербургского "Зенита" и сборной России Артемом Дзюбой, о чем сообщил тренерскому штабу национальной команды, заявил РИА Новости главный тренер российской сборной Станислав Черчесов.
Черчесов подтвердил разговор Соболева с Дзюбой
РИА Новости08:57

«Капризная дама»: Разин рассказал, как Галкин вынужден содержать Пугачеву

Андрей Разин заявил в интервью "Собеседнику", что телеведущий Максим Галкин якобы вынужден содержать Аллу Пугачеву, на что у него, по подсчетам продюсера "Ласкового мая", уходит около десяти миллионов рублей в месяц.
РИА Новости21:35
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Четверо детей пострадали в ДТП в Екатеринбурге

"По предварительной информации, в дорожно-транспортном происшествии, произошедшем на регулируемом пешеходном переходе, пострадали четыре несовершеннолетних ребенка: два мальчика 4 и 14 лет, две девочки 7 и 9 лет", - сообщили в прокуратуре.
ТАСС06:47
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