Россиянам объяснили правила начисления пенсий в НПФ
Журналисты объяснили, как ведомство начисляет средства. Так, ежемесячную пожизненную пенсию получают граждане, достигшие пенсионного возраста — 55 лет женщины и 60 лет мужчины. Обязательным условием для начисления средств является накопление достаточного объема средств.В источнике
С чего всё началось
Кому и как НПФ выплачивают пенсию
Если гражданин не дожил до достижения пенсионных оснований и ему не были начаты пожизненные выплаты, то пенсионные накопления выплачиваются его правопреемнику. Также правопреемник получает остаток средств по невыплаченным срочным пенсиям умершего гражданина.
Коммерсантъ18:23
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