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Народные новости
Народные новости

Россиянам объяснили правила начисления пенсий в НПФ

Журналисты объяснили, как ведомство начисляет средства. Так, ежемесячную пожизненную пенсию получают граждане, достигшие пенсионного возраста — 55 лет женщины и 60 лет мужчины. Обязательным условием для начисления средств является накопление достаточного объема средств.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Кому и как НПФ выплачивают пенсию

Если гражданин не дожил до достижения пенсионных оснований и ему не были начаты пожизненные выплаты, то пенсионные накопления выплачиваются его правопреемнику. Также правопреемник получает остаток средств по невыплаченным срочным пенсиям умершего гражданина.
Коммерсантъ18:23
Подробнее о событии
Слово и Дело

СМИ объяснили механизмы начисления и выплаты пенсий в НПФ

Слово и Дело07:34
ФедералПресс

Стало известно, как НПФ начисляют пенсии россиянам

ФедералПресс05:47
Народные новости

Россиянам объяснили правила начисления пенсий в НПФ

Народные новости05:34
Актуальные Новости

Стало известно, по каким правилам НПФ начисляет пенсии россиянам

Актуальные Новости01:58
iReactor

Раскрыты правила начисления и выплаты пенсий

iReactor01:24
Политическая Экспертиза

СМИ выяснили «правила», по которым НПФ начисляет пенсию

Политическая Экспертиза23:55
Коммерсантъ

Кому и как НПФ выплачивают пенсию

Коммерсантъ18:23

МВД сообщило о проверке в связи с госпитализацией Навального

«В настоящее время следователями следственного управления УТ МВД России по Сибирскому федеральному округу проводится доследственная проверка, инициированная в установленном порядке Западно-Сибирской транспортной прокуратурой, в связи с госпитализацией Алексея Навального 20 августа в городе Омске», — сообщили ТАСС в ведомстве.
МВД сообщило о проверке в связи с госпитализацией Навального
RT на русском04:57
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Путин назвал задержание 33 россиян акцией спецслужб Украины и США

История с задержанием 33 россиян в Белоруссии оказалась операцией спецслужб Украины и США — людей «втёмную использовали», чтобы переместить их на белорусскую территорию, и представили в качестве «возможной ударной силы для раскачивания ситуации», рассказал российский президент Владимир Путин в интервью «Россия 24».
Путин назвал задержание 33 россиян акцией спецслужб Украины и США
RT на русском07:35
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Кабмин дополнительно выделит 34 млрд рублей на выплаты на детей

Кабинет министров дополнительно выделяет регионам и городу Байконур 34 миллиарда рублей на ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.
Российская газета07:12
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Минобороны объяснило инцидент между военными России и США в Сирии

Международную коалицию во главе с США в Сирии предупредили заранее о следовании колонны российской военной полиции, заявил в телефонном разговоре с председателем объединенного комитета начальников штабов ВС США Марком Миллом начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов.
РИА Новости05:35
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В Кремле ответили на просьбу о переводе Фургала под домашний арест

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что направил президенту РФ Владимиру Путину письмо с предложением рассмотреть возможность перевода Сергея Фургала под домашний арест в Хабаровский край для снижения напряженности в регионе.
РИА Новости06:43
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США ввели санкции против разработчиков вакцины от коронавируса

26 августа 2020 года США внесли в санкционные списки пять российских научно-исследовательских институтов, включая 48-й ЦНИИ Министерства обороны РФ, который участвовал в работе над вакциной от SARS-CoV-2.
Саминвестор07:06
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В Омской области в сентябре откроют кафе и рестораны, театры, кинотеатры и бани

Как сообщил в четверг губернатор Омской области Александр Бурков, со 2 сентября будут открыты предприятия общественного питания, бани, уличные аттракционы и учебные центры для детей, с 4 сентября - кинотеатры, с 18 сентября - театры.
ТАСС07:32
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