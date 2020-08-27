Если гражданин не дожил до достижения пенсионных оснований и ему не были начаты пожизненные выплаты, то пенсионные накопления выплачиваются его правопреемнику. Также правопреемник получает остаток средств по невыплаченным срочным пенсиям умершего гражданина.

Коммерсантъ 18:23