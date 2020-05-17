В Москве 15 мая началось массовое тестирование на антитела к коронавирусу. О том, как правильно подготовиться к этой процедуре, в беседе с 5-tv.ru рассказала руководитель группы медицинской экспертизы «Инвитро» Татьяна Панкратова. По ее словам, такие анализы проводят путем сдачи крови.

с чего всё началось

Руководитель группы медицинской экспертизы «Инвитро» Татьяна Панкратова рассказала, как правильно готовиться к сдаче теста на антитела к коронавирусу. Об этом сообщает «Пятый канал». По ее словам, тест выявляет антитела, которые организм вырабатывает в случае заражения коронавирусом.

Россиянам объяснили правила подготовки к тесту на коронавирус

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