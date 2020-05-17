Коронавирус
Lenta.ruРоссиянам объяснили правила подготовки к тесту на коронавирус
Руководитель группы медицинской экспертизы «Инвитро» Татьяна Панкратова рассказала, как правильно готовиться к сдаче теста на антитела к коронавирусу. Об этом сообщает «Пятый канал». По ее словам, тест выявляет антитела, которые организм вырабатывает в случае заражения коронавирусом.
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с чего всё началось
В Москве 15 мая началось массовое тестирование на антитела к коронавирусу. О том, как правильно подготовиться к этой процедуре, в беседе с 5-tv.ru рассказала руководитель группы медицинской экспертизы «Инвитро» Татьяна Панкратова. По ее словам, такие анализы проводят путем сдачи крови.Пятый канал08:40
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В Чечне более 50 медиков заразились коронавирусом
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Министерство финансов США заявило, что Россия сократила вложения в американские гособлигации в марте в три раза.
RT на русском вчера в 17:31
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Ученые рассказали, к чему может привести изменение климата
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Санаторий «Бодрость» в Екатеринбурге вновь станет обсерватором
В санатории «Бодрость» (Екатеринбург) развернут обсерватор для зараженных коронавирусной инфекцией.
ИА Красная Весна 13:15
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Оценка показателей смертности является сложной задачей в отношении многих заболеваний, и коронавирусная инфекция COVID-19 — в данном случае не исключение, заявили РБК в представительстве Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России.
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В России планируют разработать уборщика космического мусора
Предполагается, что масса буксира будет около 80 кг и при этом он сможет транспортировать спутники или космический мусор массой до 150 килограммов на высоты до 1500 километров.
РИА Новости 14 мая в 20:58
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Администратор автосервиса в Петербурге протаранил машину грабителей
Московский Комсомолец 15:47
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В загоревшейся квартире на западе Москвы нашли тело убитой женщины
Спасатели при тушении пожара в квартире на западе Москвы обнаружили тело убитой женщины.
РБК 17:39
Общество
Первые испытания вакцины от коронавируса начнутся в Канаде
«Минздрав Канады одобрил первые в стране испытания потенциальной вакцины от коронавируса», — приводит ТАСС заявление премьер-министра страны Джастина Трюдо.
Телеканал 360° 12:25
Наука
Жидкость для полоскания рта может бороться с коронавирусом
Учёные выяснили, что коронавирус может погибнуть от жидкости для полоскания рта.
SterlitamakTime.ru вчера в 01:11
Политика
Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов
"Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он.
Российская газета 04:11
Здоровье
В Дагестане объявили о смертях более 40 медиков от пневмонии и COVID-19
Махачкала, 17 мая 2020, 04:17 — REGNUM Более 40 медиков в Дагестане погибли от пневмонии и заболевания COVID-19.
REGNUM 21:17
Общество
Осипов пока не начал подбор своих заместителей в Забайкалье
Осипов направил в заксобрание законопроект, предполагающий появление в структуре региональных органов госвласти заместителей губернатора, назначение которых не потребует согласование с депутатами и которые будут получать зарплату на уровне заместителей председателя правительства или больше них.
Чита.Ру 02:08
Политика
Бывший сенатор от Удмуртии Виктор Шудегов умер из-за коронавируса
Экс-сенатор Совета Федерации от Удмуртии и бывший руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия» Виктор Шудегов умер в результате заражения коронавирусом.
РБК 16:50
Происшествия
В Хакасии коронавирус выявлен у 595 человек
Общее число выздоровевших в Хакасии достигло 217. Всего в Хакасии по состоянию на 16 апреля коронавирус выявлен у 595 человек.
REGNUM 02:10
Гаджеты
Эксперт объяснил, как повысить качество работы смартфонов
Одна из основных причин низкого качества работы смартфона – недостаток памяти из-за слишком большого количества файлов и приложений, рассказал агентству "Прайм" директор департамента развития бизнес-рынка АО "Кселл" Петр Дзюба.
РИА Новости 19:23
Общество
СК проверит данные о невыплате медикам в ряде регионов
Следователи проверяют сообщения о невыплате надбавок медикам, работающим с зараженными коронавирусом, в Новосибирской, Рязанской, Иркутской, Владимирской, Кемеровской областях, на Кубани, в Кабардино-Балкарии и других регионах, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
РИА Новости 09:42
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«Евровидение-2021» пройдет в Роттердаме
Международный песенный конкурс "Евровидение" в 2021 году пройдет в Роттердаме, сообщили организаторы.
Интерфакс 17:20
Общество
В Крыму с 18 мая смягчат режим строгой самоизоляции
Режим всеобщей строгой самоизоляции в республике Крым с 18 мая сменяется на рекомендации властей крымчанам ограничить поездки и выход из дома без необходимости, соответствующие изменения в указ внес глава Крыма Сергей Аксенов.
РИА Новости 01:33
Общество
В Приморье за сутки выявили 87 носителей коронавируса
Владивосток, 16 мая 2020, 09:46 — REGNUM В Приморском крае за прошедшие сутки выявлено 87 новых случаев заражения коронавирусом, сообщается 16 мая на сайте регионального правительства.
REGNUM 02:46
Футбол
В УЕФА заявили о готовности сократить количество городов Евро-2020
Ранее в УЕФА прокомментировали появление сообщений о новом названии чемпионата Европы по футболу, который должен был пройти в текущем году.
Вечерняя Москва 15:06
Политика
Пушков объяснил цель украинских санкций против музеев и вузов РФ
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал введение Украиной санкций против российских учреждений науки и культуры.
Российская газета 19:49
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Путин: у России есть оружие, которого нет ни у кого в мире
Президент Владимир Путин заявил, что фундаментальная наука, научные школы и инженерные кадры России способствуют созданию современных видов вооружения, которых "нет ни у одной страны в мире".
Газета.Ru 14:01
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Главный онколог Минздрава назвал потерю веса симптомом рака
Главный онколог Минздрава России назвал потерю веса симптомом рака.
Evo-rus.com 14:51
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В Минтрансе объяснили отказ от дистанцирования пассажиров в самолетах
Социальная дистанция между пассажирами в самолетах приведет к удорожанию билетов и нерентабельности перевозок.
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Вирусолог назвал способы избежать заражения коронавирусом в магазинах
Ранее в мае в Российской академии наук заявили, что для дезинфекции продуктов из магазинов лучше всего использовать спиртосодержащие средства.
РБК 20:48