Коронавирус
Lenta.ruРоссиянам объяснили правила подготовки к тесту на коронавирус
Руководитель группы медицинской экспертизы «Инвитро» Татьяна Панкратова рассказала, как правильно готовиться к сдаче теста на антитела к коронавирусу. Об этом сообщает «Пятый канал». По ее словам, тест выявляет антитела, которые организм вырабатывает в случае заражения коронавирусом.
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с чего всё началось
В Москве 15 мая началось массовое тестирование на антитела к коронавирусу. О том, как правильно подготовиться к этой процедуре, в беседе с 5-tv.ru рассказала руководитель группы медицинской экспертизы «Инвитро» Татьяна Панкратова. По ее словам, такие анализы проводят путем сдачи крови.Пятый канал08:40
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