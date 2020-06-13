Общество

Lenta.ruLenta.ruРоссиянам объяснили причины опасных погодных явлений

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд объяснил причины опасных погодных явлений в России в беседе с РИА Новости. По его словам, это связано со столкновением холодных и теплых воздушных масс. Это и привело к череде опасных погодных явлений в европейской части страны.
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Вильфанд объяснил причины возникновения опасных погодных явлений в России

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Россиянам объяснили причины опасных погодных явлений

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Роман Менделевич Вильфанд
Советский и российский метеоролог, доктор технических наук, заслуженный метеоролог Российской Федерации. Директор «Гидрометцентра России», научный руководитель Гидрометцентра России с июня 2018 года. Член коллегии Росгидромета и член научно-технического совета Росгидромета.
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