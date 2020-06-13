Общество
Lenta.ruРоссиянам объяснили причины опасных погодных явлений
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд объяснил причины опасных погодных явлений в России в беседе с РИА Новости. По его словам, это связано со столкновением холодных и теплых воздушных масс. Это и привело к череде опасных погодных явлений в европейской части страны.
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«Ждите опасных явлений»: глава Гидрометцентра о том, что нормального лета больше не будет
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Глава Гидрометцентра спрогнозировал экстремальные погодные условия летом 2020 года
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Вильфанд предупредил россиян об опасных погодных явлениях летом 2020 года
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Российские дипломаты ни разу не уходили с переговоров хлопнув дверью. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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Сейсмологи в субботу зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6 у побережья острова Тайвань.
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Киевское «Динамо» одержало волевую победу в матче с «Зарей» в УПЛ
В Запорожье завершился матч 4-го тура плей-офф чемпионов УПЛ. «Заря» принимала киевское «Динамо».
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С 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам
С 1 июля пенсионерам, являющимся опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты.
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В Ивановской области растет число тяжело болеющих COVID-19
Количество больных с тяжело протекающим заболеванием новой коронавирусной инфекции в регионе растет, сообщил директор департамента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин 10 июня на брифинге по итогам заседания оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.
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Новые правила касаются в том числе выплат семьям с детьми от трех до семи лет.
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С 14 июня в России законодательно отменяется так называемый "банковский роуминг" - комиссии за межрегиональные переводы денег между клиентами внутри одного банка.
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ЦСКА уступил «Арсеналу» в товарищеской игре
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Минздрав: жара не снижает активность коронавируса
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что жаркая погода не приводит к снижению активности коронавируса COVID-19.
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В честь праздника в Новочеркасске появились плакаты ко Дню России.
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Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего Захарова
Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария обратилась к семье Сергея Захарова, погибшего в ДТП, которое устроил ее отец, в беседе с изданием Wonderzine.
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Рим, 13 июня 2020, 17:31 — REGNUM Министры здравоохранения четырех стран Европейского союза (ЕС) ― Италии, Франции, Германии и Нидерландов подписали договор с фармацевтической компанией Astrazeneca на производство 400 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции.
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Специалисты Научно-технического центра "КамАЗ" представили первый карьерный самосвал из семейства "Самсон".
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Назван продукт, который снижает давление и холестерин.
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Собянин назвал самый тяжелый период в борьбе с коронавирусом
Наиболее сложным периодом в борьбе с коронавирусом стал май, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24".
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