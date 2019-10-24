Экономика
РБККремль объяснил списание $20 млрд долгов государствам Африки
Россия открыла своим компаниям путь для работы в Африке, простив африканским странам долги на общую сумму более $20 млрд. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».
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Надаль и Джокович встретились с Нурсултаном Назарбаевым
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Кино
Сериал «Триада» получит продолжение
RuNews24.ru вчера в 07:46
Политика
Власти США начали процесс оформления депортации Бутиной
Ранее Александр Ионов, официальный представитель осуждённой в США россиянки Марии Бутиной, заявил, что она подписала документы об освобождении из тюрьмы.
RT на русском 14:45
Общество
Елену Малышеву госпитализировали с гипертоническим кризом
Телеведущая Елена Малышева была госпитализирована с гипертоническим кризом. Об этом ведущая сообщила в своем Instagram.
ТАСС вчера в 02:29
Экономика
Акции «Сургутнефтегаза» аномально дорожают второй день подряд
Рублевая цена обыкновенных акций компании обновила максимум с апреля 2006 г. При этом цена акций в долларах достигла максимума с апреля 2015 г. – $0,68 за бумагу.
Ведомости 07:17
Политика
Путин пошутил про место России в рейтинге Doing Business
Президент России Владимир Путин на форуме Россия-Африка пошутил про место РФ и Маврикия в рейтинге Doing Business.
Московский Комсомолец 08:59
Армия и оружие
Турция потребовала от США выдать командира сирийских курдов Мазлума Абди
США должны передать Турции командира «Сирийских демократических сил» Мазлума Кобани Абди, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Взгляд.ру 15:30
Происшествия
Число заболевших гаффской болезнью в Тюменской области удвоилось
В Тюменской области вдвое увеличилось число заболевших гаффской болезнью и достигло шести человек.
REGNUM вчера в 13:06
Шоу-бизнес
Победительница «Битвы экстрасенсов» Джулия Ванг стала мужчиной
Победительница 15-го сезона шоу «Битва экстрасенсов» Джулия Ванг опубликовала фото, на котором видно ее окончательное превращение в мужчину.
Рамблер 14:33
Футбол
ЦСКА потерпел третье подряд поражение в Лиге Европы
ЦСКА на своем поле проиграл «Ференцварошу» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 0:1.
РБК 14:59
Армия и оружие
Трамп прокомментировал присутствие военных США у нефтяных полей в САР
Президент США Дональд Трамп прокомментировал присутствие американских военных в деревнях около нефтяных полей на северо-востоке Сирии.
RT на русском 12:03
Здоровье
Врач рассказал, как избежать сонного паралича
РИА Новости вчера в 23:59
Политика
Украинский МИД заявил о готовности к переговорам о возвращении Крыма
Спикер министерства иностранных дел Украины Катерина Зеленко заявила о готовности к переговорам в любом формате о восстановлении украинского суверенитета над Крымом.
РБК 12:23
Экономика
Кабмин Украины утвердил макропрогноз с ростом ВВП в 2020 году на 3,7%
Кабинет министров Украины утвердил макроэкономический прогноз с ростом ВВП в 2020 году на 3,7%, исходя из него будет рассчитана доходная часть госбюджета, заявил в среду премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
ПРАЙМ вчера в 09:40
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк опубликовала новые фотографии после долгого молчания
Анна Заворотнюк, дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, которая продолжает борьбу с онкологическим заболеванием, прервала молчание в соцсети.
Московский Комсомолец вчера в 12:50
Происшествия
Медведь напал на дрессировщика во время выступления в Карелии
Медведь набросился на дрессировщика во время циркового выступления в карельском городе Олонец.
Известия вчера в 20:50
Политика
Битый в российских телешоу украинец попал в реанимацию
В Москве в реанимацию попал украинский политолог Вячеслав Ковтун, регулярно участвующий в политических ток-шоу на российском телевидении.
Lenta.ru 13:42
Экономика
Долю в Petropavlovsk купил экс-менеджер ПИКа
Владислав Свиблов является бывшим менеджером и членом совета директоров девелопера ПИК и основателем корпорации «Экополис», а также действующим председателем совета директоров и мажоритарным акционером Озерной горнодобывающей компании.
Коммерсантъ 14:08
Происшествия
Полиция завела дело после наезда автомобилей на пешеходов в Петербурге
После столкновения и наезда двух автомобилей на пешеходов в Санкт-Петербурге завели уголовное дело.
РБК вчера в 15:23
Фигурное катание
Тренер: Смотришь на Трусову и Щербакову и не успеваешь считать обороты
Напомним, Валиева, Трусова и Щербакова тренируются в группе Этери Тутберидзе.
Нева Спорт вчера в 14:09
Кино
В сети появились новые кадры из сериала «Ведьмак»
Комсомольская правда 07:31
Кино
Бенедикт Камбербэтч высказался относительно критики фильмов Marvel
Известный актер Бенедикт Камбербэтч высказался относительно слов прославленных режиссеров Мартина Скорсезе и Френсиса Форд Коппола.
Дни24 10:51
Происшествия
Суд заочно арестовал украинца по делу о нападении на посольство России
Российский суд заочно арестовал украинца Владимира Кошовенко, который обвиняется по делу о нападении на посольство России в Киеве в 2016 году.
RT на русском 13:55
Здоровье
Главный кардиолог Минздрава России назвал чистку сосудов шарлатанством
Главный кардиолог Минздрава России Сергей Бойцов назвал чистку сосудов шарлатанством.
Актуальные Новости 02:25
Политика
На Украине начали признавать выданные в ДНР и ЛНР документы
На Украине начали признавать ряд документов, выданных на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Lenta.ru 06:58
Энергетика
Сечин назвал США единственным регулятором на мировом рынке нефти
Глава «Роснефти» Игорь Сечин назвал Соединённые Штаты единственным регулятором на мировом нефтяном рынке, сообщает ТАСС.
RT на русском 08:56
Общество
В США задержали Ахмеда Билалова
В штате Флорида в США сотрудниками Службы иммиграционного и таможенного контроля при Министерстве внутренней безопасности задержан уроженец Дагестана, бывший глава «Курортов Северного Кавказа» Ахмед Билалов.
РИА Дербент вчера в 01:32