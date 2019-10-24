Экономика

РБКРБККремль объяснил списание $20 млрд долгов государствам Африки

Россия открыла своим компаниям путь для работы в Африке, простив африканским странам долги на общую сумму более $20 млрд. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».
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