При этом портфель микрозаймов продолжит расти, несмотря на вступление в силу нового этапа регулирования, поскольку "предпосылок для снижения популярности займов у россиян в текущих макроэкономических условиях просто нет", подчеркнула Стратьева.

с чего всё началось

В России с 1 января 2020 года вступит в силу последний этап ограничения предельного долга по потребительским кредитам и займам. Максимальный размер процентов по ссудам на срок до одного года не должен будет превышать сам долг более чем в 1,5 раза, сообщает РИА «Новости».

Происшествия Против кировского депутата возбудили уголовное дело за убийство собак Следственный комитет Кировской области возбудил уголовное дело в отношении одного из депутатов областного Законодательного собрания по факту убийства двух собак, принадлежащих местному жителю, сообщается на сайте ведомства в среду, 1 января.

Происшествия Неизвестные изрезали ножом мужчину в автобусе в Москве Мужчину госпитализировали с ножевыми ранениями после конфликта с двумя неизвестным в автобусе, который двигался в сторону поселка Коммунарка в Москве, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы столичного главка МВД РФ.

Экономика Сокращен срок владения жильем для его продажи без уплаты НДФЛ Срок владения единственным жильем, по истечении которого не нужно будет платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ), снизился с пяти до трех лет.

Происшествия В Саратове студент расстрелял не пропустившую его машину Догнав автомобиль, в котором ехала семья с ребенком, мужчина открыл стекло и несколько раз выстрелил по машине, сообщает управление МВД по Саратовской области.

Футбол «Сочи» готов приобрести Мака Мак перешел в «Зенит» летом 2016 года из ПАОКа за 3,5 миллиона евро.

Общество В Госдуме предложили уравнять зарплаты депутатов и обычных россиян Ранее, как писал NEWS.ru, депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил ввести правила поведения для чиновников на корпоративах и усилить контроль за расходованием бюджетных средств на праздники для госслужащих.

Экономика Как проиндексируют пенсии с 1 января С 1 января 2020 года страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,6%, что выше показателя прогнозной инфляции по итогам 2019 года, сообщили в Отделении Пенсионного фонда РФ по Астраханской области.

Происшествия Глава Ингушетии прокомментировал нападение на пост ДПС Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов призвал ответственные лица принять исчерпывающие меры для обеспечения безопасности в регионе после нападения на пост ДПС в Магасе.