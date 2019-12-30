Экономика
РосбалтРоссиянам ограничат максимальный размер долга по кредитам
В России с 1 января 2020 года вступит в силу последний этап ограничения предельного долга по потребительским кредитам и займам. Максимальный размер процентов по ссудам на срок до одного года не должен будет превышать сам долг более чем в 1,5 раза, сообщает РИА «Новости».
Читать в источнике
Оценить498
с чего всё началось
При этом портфель микрозаймов продолжит расти, несмотря на вступление в силу нового этапа регулирования, поскольку "предпосылок для снижения популярности займов у россиян в текущих макроэкономических условиях просто нет", подчеркнула Стратьева.РИА Новостивчера в 01:41
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 11:59, Ашберн
Футбол
Райола: «„Манчестер Юнайтед“ погубил бы Марадону, Пеле и Мальдини»
Известный агент Мино Райола считает, что сегодняшний «Манчестер Юнайтед» способен разрушить карьеру даже великих футболистов.
Спорт
Новый глава ВАДА: сделаю всё, чтобы искоренить мошенничество в спорте
Новый президент Всемирного антидопингового агентства Витольд Банька, который вступит в должность 1 января 2020 года, рассказал о своих задачах.
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева пожаловалась на одиночество
Лариса Гузеева пожаловалась поклонникам, что Новый год провела в гордом одиночестве.
Происшествия
В Москве нашли пропавшую в Новый год девочку
Политика
Путин присвоил первое звание генерала в службе судебных приставов ФССП
Директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов получил первое генеральское звание в службе судебных приставов.
Политика
«Нафтогаз» объявил о завершении отделения оператора ГТС Украины
«Нафтогаз» полностью завершил отделение оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины от своей структуры.
Происшествия
Против кировского депутата возбудили уголовное дело за убийство собак
Следственный комитет Кировской области возбудил уголовное дело в отношении одного из депутатов областного Законодательного собрания по факту убийства двух собак, принадлежащих местному жителю, сообщается на сайте ведомства в среду, 1 января.
Футбол
Василий Березуцкий рассказал о желании стать главным тренером
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала грудь после удаления силикона
Накануне ведущая показала грудь после удаления силикона.
Происшествия
Неизвестные изрезали ножом мужчину в автобусе в Москве
Мужчину госпитализировали с ножевыми ранениями после конфликта с двумя неизвестным в автобусе, который двигался в сторону поселка Коммунарка в Москве, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы столичного главка МВД РФ.
Экономика
Сокращен срок владения жильем для его продажи без уплаты НДФЛ
Срок владения единственным жильем, по истечении которого не нужно будет платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ), снизился с пяти до трех лет.
Происшествия
В Саратове студент расстрелял не пропустившую его машину
Догнав автомобиль, в котором ехала семья с ребенком, мужчина открыл стекло и несколько раз выстрелил по машине, сообщает управление МВД по Саратовской области.
Общество
Москвич выиграл в лотерею миллиард рублей
Спорт
Большунов вышел в лидеры общего зачета «Тур де Ски»
Общество
В МВД объяснили новые правила регистрации автомобилей
В МВД объяснили новый порядок государственной регистрации транспортных средств.передает РИА "Новости".
Шоу-бизнес
Жена Андрея Малахова намекнула на вторую беременность
В 2011 году популярный шоумен Андрей Малахов женился на дочке своего босса Наталье Шкулевой.
Футбол
«Сочи» готов приобрести Мака
Мак перешел в «Зенит» летом 2016 года из ПАОКа за 3,5 миллиона евро.
Политика
В сети высмеяли новогоднее обращение Порошенко
Общество
Порог для беспошлинных зарубежных интернет-покупок снизился с 1 января
С 1 января 2020 года снизился порог стоимости для беспошлинных интернет-покупок из-за рубежа.
Общество
В Госдуме предложили уравнять зарплаты депутатов и обычных россиян
Ранее, как писал NEWS.ru, депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил ввести правила поведения для чиновников на корпоративах и усилить контроль за расходованием бюджетных средств на праздники для госслужащих.
Экономика
Как проиндексируют пенсии с 1 января
С 1 января 2020 года страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,6%, что выше показателя прогнозной инфляции по итогам 2019 года, сообщили в Отделении Пенсионного фонда РФ по Астраханской области.
Космос
«Хаббл» сделал потрясающий снимок спиральной галактики
31.12.19 Накануне Нового года Европейское космическое агентство поделилось потрясающей фотографией, сделанной телескопом «Хаббл».
Гаджеты
Пора в утиль: до завершения поддержки Windows 7 осталось две недели
14 января прекращается поддержка Windows 7. Это означает, что для операционной системы больше не будут выпускаться патчи и обновления безопасности.
Шоу-бизнес
На Ксению Собчак подали в суд за хамство
Оскорбленный высказываниями Собчак адвокат Марк Фейгин подал в суд и на нее, и на журналиста Анатолия Шария.
Энергетика
Болгария начала получать газ через «Турецкий поток»
Болгария получила доступ к российскому газу из "Турецкого потока", сообщает "Булгаргаз".
Футбол
Дзюба призвал всех забыть негатив и злость в новом году
Происшествия
Глава Ингушетии прокомментировал нападение на пост ДПС
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов призвал ответственные лица принять исчерпывающие меры для обеспечения безопасности в регионе после нападения на пост ДПС в Магасе.
Кино
Вышел трейлер фильма «Тихое место 2»
Фильм снял режиссер Джон Красински. В сети появился трейлер сиквела триллера "Тихое место". Картина выйдет в прокат 19 марта.