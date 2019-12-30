Экономика
РосбалтРоссиянам ограничат максимальный размер долга по кредитам
В России с 1 января 2020 года вступит в силу последний этап ограничения предельного долга по потребительским кредитам и займам. Максимальный размер процентов по ссудам на срок до одного года не должен будет превышать сам долг более чем в 1,5 раза, сообщает РИА «Новости».
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с чего всё началось
При этом портфель микрозаймов продолжит расти, несмотря на вступление в силу нового этапа регулирования, поскольку "предпосылок для снижения популярности займов у россиян в текущих макроэкономических условиях просто нет", подчеркнула Стратьева.РИА Новостивчера в 01:41
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Авто
Компания Suzuki обновила кроссовер Ignis
Японская компания Suzuki разработала новую версию кроссовера Ignis.
Политика
Начался транзит газа через Украину по новому контракту
Ранее глава «Нафтогаза» Андрей Коболев сообщил, что транзит природного газа через территорию Украины в 2020 году может составить 75 млрд куб. м.
Общество
На Украине минимальная зарплата повышается до $200
Минимальная зарплата на Украине с 1 января повышается на 11%, сообщает РИА "Новости".
Экономика
Что изменится в жизни россиян с 1 января 2020 года
Переход на электронные трудовые книжки С 1 января 2020 года в России вводится электронная трудовая книжка, благодаря которой работники получат постоянный и свободный доступ к информации о своей трудовой деятельности, а работодатели — новые возможности кадрового учета.
Спорт
WADA обновило список запрещенных веществ
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обновило список запрещенных препаратов.
Общество
SmolDaily.ru рассказывает гороскоп для всех знаков зодиака на 2020 год
Авто
BMW рассказала о новинках в 2020 году для России
В 2020 году компания BMW привезет в Россию сразу несколько интересных новинок.
Хоккей
Стали известны все четвертьфиналисты молодежного ЧМ по хоккею
Шоу-бизнес
Охлобыстин извинился перед проститутками после сравнения с Водонаевой
Бывшая участница проекта «Дом-2» назвала Ивана Охлобыстина «быдлом, которое не может аргументировать свое мнение».
Общество
В новогодних гуляниях приняли участие 6,5 млн человек по всей России
В праздничных мероприятиях в ночь на 1 января 2020 года приняли участие около 6,5 миллионов человек.
Армия и оружие
РФ и Белоруссия обсудят использование двух военных объектов
Минобороны Белоруссии сообщило, что в наступающем году может сохранить за Россией право на использование двух военных объектов на своей территории.
Общество
Папа римский извинился за то, что ударил женщину по руке
Папа римский Франциск во время традиционной проповеди извинился за то, что накануне ударил по руке женщину, которая схватила его за руку на площади Святого Петра.
Музыка
Клип Nirvana набрал более миллиарда просмотров на YouTube
В информационном агентстве NMW сообщают, что клип на композицию «Smells Like Teen Spirit», исполненную музыкальным коллективом Nirvana, смог набрать более одного миллиарда просмотров на «Ютубе».
Происшествия
Потасовка с участием Дедов Морозов под Волгоградом попала на видео
Актеры в костюмах Дедов Морозов попытались их остановить, но безуспешно. Завязалась массовая драка с участием аниматоров и зрителей.
Происшествия
Пропавшего в Амурской области двухлетнего мальчика нашли живым
Двухлетнего мальчика, который в канун Нового года пропал в Благовещенске, нашли живым. Об этом сообщает управление СК по Амурской области.
Экономика
Российские АЭС установили рекорд по выработке электроэнергии
АЭС в России по итогам 2019 года установили новый рекорд по выработке электроэнергии, выдав в совокупности почти 209 миллиардов киловатт-часов, сообщила в среду пресс-служба оператора всех атомных электростанций в стране, концерна "Росэнергоатом".
Шоу-бизнес
Наталья Водянова рассказала о скором замужестве
Российская супермодель Наталья Водянова рассказала о скором замужестве.
Биатлон
СБР утвердил состав сборной на этапы Кубка мира и Кубка IBU
Правление Союза биатлонистов России (СБР) утвердило окончательный список спортсменов, которые отправятся на январские этапы Кубка мира и Кубка IBU.
Фигурное катание
Алина Загитова отметила Новый год танцем под «Макарену»
Вместе со своей младшей сестрой Сабиной, которая тоже занимается фигурным катанием, она зажигательно станцевала под «Макарену».
Экономика
Сокращен срок владения жильем для его продажи без уплаты НДФЛ
Срок владения единственным жильем, по истечении которого не нужно будет платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ), снизился с пяти до трех лет.
Политика
Ким Чен Ын впервые не поздравил нацию с Новым годом
Лидер Корейской Народной Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ын впервые с момента прихода к власти не обратился с новогодним поздравлением к нации.
Энергетика
Болгария начала получать газ по «Турецкому потоку»
Болгария начала получать российский газ из газопровода «Турецкий поток».
Экономика
ЦБ начнет брать с банков комиссию за переводы по номеру телефона
Центробанк РФ c 1 января начнет взимать c банков плату за использование Системы быстрых платежей (СБП).
Гаджеты
Процессор AMD Ryzen Threadripper 3980X с 48 ядрами все же будет выпущен
Представляя процессоры Ryzen Threadripper 3970X и 3960X, компания AMD пообещала в 2020 году выпустить флагманскую модель HEDT для платформы TRX40, которая будет носить обозначение Ryzen Threadripper 3990X.
Футбол
Уциев продлил контракт с «Ахматом» до 2021 года
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк поблагодарила подписчиков за поддержку
Актриса Анастасия Заворотнюк поблагодарила всех, кто оказывает ей поддержку и молится о ее выздоровлении, и пожелала всем счастливого Нового года.