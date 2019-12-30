При этом портфель микрозаймов продолжит расти, несмотря на вступление в силу нового этапа регулирования, поскольку "предпосылок для снижения популярности займов у россиян в текущих макроэкономических условиях просто нет", подчеркнула Стратьева.

с чего всё началось

В России с 1 января 2020 года вступит в силу последний этап ограничения предельного долга по потребительским кредитам и займам. Максимальный размер процентов по ссудам на срок до одного года не должен будет превышать сам долг более чем в 1,5 раза, сообщает РИА «Новости».

Политика Начался транзит газа через Украину по новому контракту Ранее глава «Нафтогаза» Андрей Коболев сообщил, что транзит природного газа через территорию Украины в 2020 году может составить 75 млрд куб. м.

Экономика Что изменится в жизни россиян с 1 января 2020 года Переход на электронные трудовые книжки С 1 января 2020 года в России вводится электронная трудовая книжка, благодаря которой работники получат постоянный и свободный доступ к информации о своей трудовой деятельности, а работодатели — новые возможности кадрового учета.

Общество Папа римский извинился за то, что ударил женщину по руке Папа римский Франциск во время традиционной проповеди извинился за то, что накануне ударил по руке женщину, которая схватила его за руку на площади Святого Петра.

Музыка Клип Nirvana набрал более миллиарда просмотров на YouTube В информационном агентстве NMW сообщают, что клип на композицию «Smells Like Teen Spirit», исполненную музыкальным коллективом Nirvana, смог набрать более одного миллиарда просмотров на «Ютубе».

Происшествия Пропавшего в Амурской области двухлетнего мальчика нашли живым Двухлетнего мальчика, который в канун Нового года пропал в Благовещенске, нашли живым. Об этом сообщает управление СК по Амурской области.

Экономика Российские АЭС установили рекорд по выработке электроэнергии АЭС в России по итогам 2019 года установили новый рекорд по выработке электроэнергии, выдав в совокупности почти 209 миллиардов киловатт-часов, сообщила в среду пресс-служба оператора всех атомных электростанций в стране, концерна "Росэнергоатом".

Экономика Сокращен срок владения жильем для его продажи без уплаты НДФЛ Срок владения единственным жильем, по истечении которого не нужно будет платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ), снизился с пяти до трех лет.

Политика Ким Чен Ын впервые не поздравил нацию с Новым годом Лидер Корейской Народной Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ын впервые с момента прихода к власти не обратился с новогодним поздравлением к нации.

Гаджеты Процессор AMD Ryzen Threadripper 3980X с 48 ядрами все же будет выпущен Представляя процессоры Ryzen Threadripper 3970X и 3960X, компания AMD пообещала в 2020 году выпустить флагманскую модель HEDT для платформы TRX40, которая будет носить обозначение Ryzen Threadripper 3990X.