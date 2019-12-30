Экономика

РосбалтРосбалтРоссиянам ограничат максимальный размер долга по кредитам

В России с 1 января 2020 года вступит в силу последний этап ограничения предельного долга по потребительским кредитам и займам. Максимальный размер процентов по ссудам на срок до одного года не должен будет превышать сам долг более чем в 1,5 раза, сообщает РИА «Новости».
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с чего всё началось

В России ограничат максимальный размер кредитного долга

При этом портфель микрозаймов продолжит расти, несмотря на вступление в силу нового этапа регулирования, поскольку "предпосылок для снижения популярности займов у россиян в текущих макроэкономических условиях просто нет", подчеркнула Стратьева.
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