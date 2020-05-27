Путешествия

Lenta.ruLenta.ruРоссиянам озвучили сроки возобновления поездок за границу

Поездки за границу могут возобновиться для россиян ближе к осени. Такой прогноз озвучила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в прямом эфире в Instagram, организованном телеведущей Светланой Зейналовой. Ее слова приводятся на официальном сайте АТОР.
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с чего всё началось
По нашей предварительной информации, до сентября не стоит ожидать снятия запретов на продажу туров из России за рубеж, цитирует
 Ломидзе пресс-служба АТОР.
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