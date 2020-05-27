с чего всё началось

Поездки за границу могут возобновиться для россиян ближе к осени. Такой прогноз озвучила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в прямом эфире в Instagram, организованном телеведущей Светланой Зейналовой. Ее слова приводятся на официальном сайте АТОР.

Авто Renault готовит преемника Lada Largus Автомобиль получит семиместную компоновку и может стать преемником Lada Largus. 46

Авто Официально представлен обновленный BMW 5 серии Дизайн BMW 5 серии изменили по короткому и логичному сценарию: спереди появилась новая адаптивная LED-оптика в стиле "трешки" и "семерки" - с более современной светографикой и опциональной технологией BMW Laserlight. 4

Авто АвтоВАЗ тестирует обновленный Lada Largus Обновленный LADA Largus, опытная партия которого должна была сойти с конвейера еще в феврале, активно тестируется в Тольятти. 12

Авто «Заряженные» Mercedes-AMG GLE 63 и GLS 63: цены в России Купеобразный Mercedes-AMG GLE 63 S Coupe стоит от 10 млн 600 тысяч, а за семиместный кроссовер Mercedes-AMG GLS 63 нужно отдать уже 12 млн 200 тысяч рублей. 2

Культура Берлинская рапсодия: в файлах Mafia III: Definitive Edition обнаружили уровень из отменённой игры Hangar 13 Виртуальный Берлин образца 1980-х годов должен был стать местом действия теперь уже отменённого стелс-экшена Hangar 13 (студия-разработчик Mafia III) под названием Rhapsody.

Авто Компания Skoda снизила стоимость двух комплектаций Skoda Rapid Компания Skoda снизила цены на две комплектации нового Skoda Rapid и приготовила особые условия его приобретения в сложный период пандемии. 14

Авто На авторынке России появится новый бренд — Chery Exeed Первая модель CheryExeed — среднеразмерный кроссовер TXL — должна выйти на наш рынок этим летом, а в следующем году в России появится флагман бренда, полноразмерный кроссовер VX. 38

Общество В Татарстане выявили 62 новых случая коронавируса В Татарстане за минувшие сутки зафиксированы 62 новых случая заражения коронавирусом, из которых два являются завозными, остальные — контактными. 49

Общество Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО Президент России Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО в зависимости от ряда критериев. 128

Кино Киану Ривза нарисовали в образе супергероя Росомахи Актера Киану Ривза нарисовали в образе супергероя Росомахи из комиксов "Люди Икс", которого он никогда не играл в кино. 8

Энергетика Поставки российского газа через Польшу прекратились Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться. 2,2K

Авто В РФ подорожали автомобили с пробегом Например, трехлетняя LADA Granta, средний ценник которой по итогам четырех месяцев 2020 года почти не изменился (346 600 руб.), в Уфе подорожала на 14% – с 292 200 рублей в январе до 333 700 в апреле. 29

Шоу-бизнес У Александра Овечкина родился второй сын Вашингтон, 27 мая 2020, 11:12 — REGNUM У российского хоккеиста Александра Овечкина родился второй сын, которого назвали Ильёй.

Технологии Встроенная в Microsoft Edge игра теперь доступна всем Встроенная игра Surf в браузере Microsoft Edge отныне доступна всем.