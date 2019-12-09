Путешествия
Политическая ЭкспертизаРоссиянам перечислили альтернативы отдыху в Турции
Российские туристы могут выбрать другие направления после введения турецкими властями налога на проживание в отелях. Об этом заявил вице-президент Российского союза туриндустрии, председатель Комитета по предпринимательству в сфере туризма Торгово-промышленной палаты Юрий Барзыкин.
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Вице-президент Российского союза туриндустрии объяснил, зачем Турции новый налог на отдыхающих
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