Путешествия
Политическая ЭкспертизаРоссиянам перечислили альтернативы отдыху в Турции
Как передает издание РИА Новости, Турция по цене является самой оптимальной страной для отдыха. Альтернативой может стать только Египет, отмечает Барзыкин, однако летом там жарко, а на данный момент государство закрыто. Кроме этого, отдыхать можно поехать в Тунис или на Средиземное море.
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Налог на гостиницы может привести к падению популярности Турции у туристов - СМИ
Царьградвчера в 11:38
Вице-президент Российского союза туриндустрии объяснил, зачем Турции новый налог на отдыхающих
Вечерняя Москвавчера в 09:34
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