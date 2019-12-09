Путешествия

Политическая ЭкспертизаПолитическая ЭкспертизаРоссиянам перечислили альтернативы отдыху в Турции

Как передает издание РИА Новости, Турция по цене является самой оптимальной страной для отдыха. Альтернативой может стать только Египет, отмечает Барзыкин, однако летом там жарко, а на данный момент государство закрыто. Кроме этого, отдыхать можно поехать в Тунис или на Средиземное море.
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Россиянам назвали альтернативы отдыху в Турции, где ввели налог для туристов

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Вечерняя Москвавчера в 09:34
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