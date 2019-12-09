Путешествия
Политическая ЭкспертизаРоссиянам перечислили альтернативы отдыху в Турции
Российские туристы могут выбрать другие направления после введения турецкими властями налога на проживание в отелях. Об этом заявил вице-президент Российского союза туриндустрии, председатель Комитета по предпринимательству в сфере туризма Торгово-промышленной палаты Юрий Барзыкин.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Налог на гостиницы может привести к падению популярности Турции у туристов - СМИ
Царьградвчера в 11:38
Автоматически обработаны 7084 источника, обновлено в 07:38, Ашберн
Политика
Песков рассказал о разговоре Путина и Зеленского один на один
Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский пообщались один на один в течение короткого промежутка времени в рамках «нормандского саммита» в Париже.
Экономика
Медведев: Россия тратит на импортозамещение почти три триллиона рублей
Премьер-министр России Дмитрий Медведев доволен, как идет импортозамещение в пищевой и перерабатывающей промышленности.
Политика
Соловьев принял вызов Зеленского
Телеведущий и журналист Владимир Соловьев показал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что готов отправиться в Донбасс хоть сейчас, – экипировка у него подходящая.
Общество
В ПФР назвали условие приостановки выплат пенсионерам
Можно явиться в отделение лично или пригласить сотрудника ПФР к себе: - Если у пенсионера есть сложности с личной явкой, он всегда может обратиться в ПФР, чтобы специалисты мобильной клиентской службы приехали и засвидетельствовали факт получения пенсии у него на дому, - пояснили в ведомстве.
Общество
Умерла вокалистка группы Roxette Мари Фредрикссон
На 62-м году жизни умерла вокалистка музыкальной группы Roxette Мари Фредрикссон, сообщают во вторник шведские СМИ.
Шоу-бизнес
Энн Хэтэуэй родила второго ребенка
Напомним, о беременности Энн стало известно июле: актриса поделилась этой новостью, рассказав, как долго пыталась родить второго ребенка.
Происшествия
Подозреваемый в убийстве девушек на Уктусе готовил преступление месяц
Подозреваемый в убийстве девушек на Уктусе готовил преступление месяц Мужчину задержали, когда он выходил из дома на работу.
Политика
Кремль отказался считать урегулированным газовый спор России и Украины
России и Украине пока не удалось выйти на решение проблемы продления договора о транзите газа и урегулирования судебных претензий, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Политика
В Раду внесли законопроект об отмене закона о госязыке
Член фракции «Слуга народа» Максим Бужанский заявил о внесении в Верховную раду законопроекта об отмене закона о государственном языке.
Футбол
Сычев объявил о завершении карьеры
Энергетика
«Нафтогаз Украины» в декабре снизил цену на газ для населения на 13%
Компания "Нафтогаз Украины" понизила цену на газ для населения в декабре на 13% — до 4,277 тысячи гривен (около 180 долларов) за тысячу кубометров, сообщила во вторник пресс-служба компании.
Экономика
Госдума приняла закон об отмене банковского роуминга
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об отмене комиссий банков за денежные переводы между находящимися в разных регионах страны клиентами.
Общество
Юрий Лужков скончался на 84-м году жизни
Авто
Конкурента «ГАЗели» выпустит «КамАЗ»
Прямыми конкурентами новинок станут грузовые автомобили «ГАЗель».
Кино
Вышел первый трейлер новых «Охотников за привидениями»
Происшествия
В Башкирии полицейские возили по городу труп в прицепе
В социальных сетях появилось фото полицейского автомобиля с башкирскими номерами, в прицепе которого находился труп мужчины.
Экономика
Госдума продлила заморозку накопительной части пенсии до 2022 года
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект о продлении еще на год заморозки накопительной части пенсии.
Общество
Пророчество Ванги: в 2020 году Россию ждет мировое чудо
Пророчество Ванги: в 2020 году Россию ждет мировое чудо Обнародованы прогнозы болгарской предсказательницы на следующий год.
Происшествия
Двух петербургских полицейских задержали за пытки подростка
Двое полицейских Колпинского района признались в пытках 17-летнего петербуржца Вадима Коваля.
Политика
Путин назвал убитого в Берлине организатором терактов в метро в Москве
Глава государства напомнил, что только в одном из терактов, к организации которого был причастен убитый, погибли 98 человек.
Происшествия
Руководителя сгоревшего колледжа в Одессе подозревают в халатности
Руководителя колледжа в Одессе, где при пожаре погибли более десяти человек, подозревают в служебной халатности, сообщил во вторник начальник управления Национальной полиции Украины в Одесской области Олег Бех.
Гаджеты
DM: у миллионов пользователей перестанет работать WhatsApp с 2020 года
Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться миллионами устройств по всему миру с 2020 года.
Общество
Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав
В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.
Политика
Санкции против российских газопроводов вошли в военный бюджет США
США заложили в законопроект о военном бюджете санкции против двух российских мегапроектов - "Северного потока - 2" и "Турецкого потока".