Путешествия

Политическая ЭкспертизаПолитическая ЭкспертизаРоссиянам перечислили альтернативы отдыху в Турции

Российские туристы могут выбрать другие направления после введения турецкими властями налога на проживание в отелях. Об этом заявил вице-президент Российского союза туриндустрии, председатель Комитета по предпринимательству в сфере туризма Торгово-промышленной палаты Юрий Барзыкин.
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В России увидели плюсы от подорожания отелей в Турции

Lenta.ru05:09

Эксперт перечислил альтернативы дорожающему отдыху в Турции

РИА Новостивчера в 19:07

В РСТ предсказали снижение темпов роста турпотока россиян в Турцию из-за налога на туристов

Газета.Ruвчера в 08:49

Налог на гостиницы может привести к падению популярности Турции у туристов - СМИ

Царьградвчера в 11:38

Россиянам назвали альтернативы отдыху в Турции, где ввели налог для туристов

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Эксперт оценил эффект на турпоток в Турцию от нового налога

Rambler News Serviceвчера в 09:33

В РСТ оценили последствия закона о налоге на проживание в отелях Турции

RT на русскомвчера в 14:42
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Политика

Песков рассказал о разговоре Путина и Зеленского один на один

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский пообщались один на один в течение короткого промежутка времени в рамках «нормандского саммита» в Париже.
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Путин назвал Лужкова настоящим градоначальником

РБК 06:52
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Медведев: Россия тратит на импортозамещение почти три триллиона рублей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев доволен, как идет импортозамещение в пищевой и перерабатывающей промышленности.
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Соловьев принял вызов Зеленского

Телеведущий и журналист Владимир Соловьев показал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что готов отправиться в Донбасс хоть сейчас, – экипировка у него подходящая.
Утро.ru 03:13
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Фигурант дела о теракте в метро в Петербурге получил пожизненный срок

РИА Новости 05:18
Общество

В ПФР назвали условие приостановки выплат пенсионерам

Можно явиться в отделение лично или пригласить сотрудника ПФР к себе: - Если у пенсионера есть сложности с личной явкой, он всегда может обратиться в ПФР, чтобы специалисты мобильной клиентской службы приехали и засвидетельствовали факт получения пенсии у него на дому, - пояснили в ведомстве.
Комсомольская правда вчера в 14:14
Общество

Умерла вокалистка группы Roxette Мари Фредрикссон

На 62-м году жизни умерла вокалистка музыкальной группы Roxette Мари Фредрикссон, сообщают во вторник шведские СМИ.
Интерфакс 07:11
Происшествия

Самолет ВВС Чили с 38 людьми на борту пропал по пути в Антарктиду

РБК вчера в 22:36
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Напомним, о беременности Энн стало известно июле: актриса поделилась этой новостью, рассказав, как долго пыталась родить второго ребенка.
Super.ru 04:24
Происшествия

Подозреваемый в убийстве девушек на Уктусе готовил преступление месяц

Подозреваемый в убийстве девушек на Уктусе готовил преступление месяц Мужчину задержали, когда он выходил из дома на работу.
Екатеринбург-ТВ 07:27
Политика

Кремль отказался считать урегулированным газовый спор России и Украины

России и Украине пока не удалось выйти на решение проблемы продления договора о транзите газа и урегулирования судебных претензий, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 07:31
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Детская стоматологическая поликлиника в Благовещенске готовится к открытию

Телепорт 04:20
Политика

В Раду внесли законопроект об отмене закона о госязыке

Член фракции «Слуга народа» Максим Бужанский заявил о внесении в Верховную раду законопроекта об отмене закона о государственном языке.
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Сычев объявил о завершении карьеры

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Лукашенко может вновь встретиться с Путиным после 20 декабря

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РИА Новости 05:16
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«Нафтогаз Украины» в декабре снизил цену на газ для населения на 13%

Компания "Нафтогаз Украины" понизила цену на газ для населения в декабре на 13% — до 4,277 тысячи гривен (около 180 долларов) за тысячу кубометров, сообщила во вторник пресс-служба компании.
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Экономика

Госдума приняла закон об отмене банковского роуминга

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об отмене комиссий банков за денежные переводы между находящимися в разных регионах страны клиентами.
RT на русском 05:50
Общество

Юрий Лужков скончался на 84-м году жизни

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Авто

Конкурента «ГАЗели» выпустит «КамАЗ»

Прямыми конкурентами новинок станут грузовые автомобили «ГАЗель».
ГЛАС.RU вчера в 02:25
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Вышел первый трейлер новых «Охотников за привидениями»

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Происшествия

В Башкирии полицейские возили по городу труп в прицепе

В социальных сетях появилось фото полицейского автомобиля с башкирскими номерами, в прицепе которого находился труп мужчины.
ProUfu.ru 04:25
Экономика

Госдума продлила заморозку накопительной части пенсии до 2022 года

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект о продлении еще на год заморозки накопительной части пенсии.
ТАСС 05:59
Общество

Пророчество Ванги: в 2020 году Россию ждет мировое чудо

Пророчество Ванги: в 2020 году Россию ждет мировое чудо Обнародованы прогнозы болгарской предсказательницы на следующий год.
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Происшествия

Двух петербургских полицейских задержали за пытки подростка

Двое полицейских Колпинского района признались в пытках 17-летнего петербуржца Вадима Коваля.
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Политика

Путин назвал убитого в Берлине организатором терактов в метро в Москве

Глава государства напомнил, что только в одном из терактов, к организации которого был причастен убитый, погибли 98 человек.
РИА Новости вчера в 18:55
Происшествия

Руководителя сгоревшего колледжа в Одессе подозревают в халатности

Руководителя колледжа в Одессе, где при пожаре погибли более десяти человек, подозревают в служебной халатности, сообщил во вторник начальник управления Национальной полиции Украины в Одесской области Олег Бех.
РИА Новости 06:35
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DM: у миллионов пользователей перестанет работать WhatsApp с 2020 года

Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться миллионами устройств по всему миру с 2020 года.
ТАСС 01:21
Общество

Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав

В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.
Вести.Ru 04:43
Политика

Санкции против российских газопроводов вошли в военный бюджет США

США заложили в законопроект о военном бюджете санкции против двух российских мегапроектов - "Северного потока - 2" и "Турецкого потока".
Газета.Ru 04:04
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