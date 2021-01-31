Россиянам перечислили лучшие способы вложения 100 тысяч рублей
Финансовый советник Анна Харченко в беседе с агентством "Прайм" рассказала россиянам про лучшие способы вложения 100 тысяч рублей.В источнике
С чего всё началось
Эксперт назвал самый выгодный способ вложить 100 тысяч рублей
Харченко рекомендует обратить внимание и на акции российских компаний. "Практически всегда является хорошей идеей для покупки Сбербанк, но не стоит тратить всю сумму на одного эмитента, всегда лучше создавать портфель", — уточняет она.
ПРАЙМ17:01
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