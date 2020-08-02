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Lenta.ru
Lenta.ru

Россиянам перечислили необходимые после коронавируса витамины

Переболевшим COVID-19 россиянам, у которых сохраняется плохое самочувствие, следует принимать витамин D и витамины группы B. Об этом заведующая отделением скорой медицинской помощи Городской Мариинской больницы Татьяна Рыбка рассказала в интервью «Российской газете».В источнике
С чего всё началось
Российская газета

Врач-кардиолог назвала витамины, которые надо пить после COVID-19

Только недавно Мариинская больница, в разгар эпидемии перепрофилированная на лечение ковидных пациентов, стала работать в обычном режиме многопрофильного стационара. Об особенностях работы с ковидными больными и о той опасности, которая еще с нами, врач рассказала "Российской газете".
Российская газета22:00
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Комсомольская правда

Врач назвала витамины, которые стоит пить после коронавируса

Комсомольская правда01:32
Российская газета

Врач-кардиолог назвала витамины, которые надо пить после COVID-19

Российская газета22:00
РБК

Врач назвала необходимые после излечения от COVID-19 витамины

РБК01:23
URA.Ru

Врач дала три совета людям, переболевшим коронавирусом

URA.Ru00:53
Lenta.ru

Россиянам перечислили необходимые после коронавируса витамины

Lenta.ru00:33
РИА Новости

Кардиолог назвала необходимые после коронавируса витамины

РИА Новости23:51
Газета.Ru

Врач посоветовала витамины, которые нужно принимать после COVID-19

Газета.Ru01:27
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Лукашенко поручил «не принимать жесткие меры» против «боевиков ЧВК»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил корректно обращаться с задержанными в республике россиянами, которых Комитет госбезопасности страны считает бойцами частной военной компании (ЧВК) Вагнера.
РБКвчера в 14:33
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Детям до 5 лет и спортсменам разрешили не носить маски в Казахстане

Сделано послабление и для спортсменов: лица, занимающиеся индивидуальными и групповыми занятиями спортом (не более пяти человек), могут не надевать маску при соблюдении социальной дистанции, пишет Sputnik Казахстан.
Вестник Кавказавчера в 03:52
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