Коронавирус
Lenta.ruРоссиянам перечислили необходимые после коронавируса витамины
Переболевшим COVID-19 россиянам, у которых сохраняется плохое самочувствие, следует принимать витамин D и витамины группы B. Об этом заведующая отделением скорой медицинской помощи Городской Мариинской больницы Татьяна Рыбка рассказала в интервью «Российской газете».
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с чего всё началось
Татьяна Рыбка - кардиолог, кандидат медицинских наук, она одна из тех врачей, кто боролся за жизнь больных с COVID-19, переболел и снова вернулся в красную зону.Российская газетавчера в 22:00
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Ежемесячные пособия на детей от 3 до 7 лет введены указом президента с 1 января 2020 года.
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News.ru вчера в 19:54
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Пожилые россияне ждали этой прибавки целый год, ведь каждый год именно в августе пенсии работающих пенсионеров повышаются за счет накопленных пенсионных коэффициентов.
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Гол Златана Ибрагимовича помог «Милану» разгромить «Кальяри»
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Общество
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News.ru вчера в 20:23
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Вести.Ru вчера в 09:16
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Газета.Ru 01:32
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Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — впервые с августа 2019 года приблизилась к отметке в $12 тыс. на фоне постепенного восстановления мировой экономики.
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Общий совет и для детей, и для взрослых состоит в том, что санитайзеры и антисептики не стоит применять каждые 15 минут.
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Театр «Современник» прокомментировал сведения об уходе Сергея Гармаша
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В издании уверены, что к одному контуру двигателя добавится второй, в результате чего модернизированный силовой агрегат можно будет устанавливать на «самолеты, имеющие неограниченную дальность полета, в том числе пилотируемые».
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Собянин заявил об отсутствии второй волны коронавируса в Москве
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