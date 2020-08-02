Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruРоссиянам перечислили необходимые после коронавируса витамины

Переболевшим COVID-19 россиянам, у которых сохраняется плохое самочувствие, следует принимать витамин D и витамины группы B. Об этом заведующая отделением скорой медицинской помощи Городской Мариинской больницы Татьяна Рыбка рассказала в интервью «Российской газете».
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с чего всё началось

Врач-кардиолог назвала витамины, которые надо пить после COVID-19

Татьяна Рыбка - кардиолог, кандидат медицинских наук, она одна из тех врачей, кто боролся за жизнь больных с COVID-19, переболел и снова вернулся в красную зону.
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РИА Новостивчера в 23:51
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«Вектор» начнет производить вакцину от коронавируса в ноябре

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Эксперт сообщил о способе продлить срок службы мобильного телефона

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Краснодар, 2 августа 2020, 11:13 — REGNUM 107 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено на территории Краснодарского края, сообщили 2 августа в оперативном штабе по региону.
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В США назвали «последний подарок» Трампа Путину

Lenta.ru 06:33
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В Алтайском крае задержали директора турбазы, где погибла семья из четырех человек.
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Политика

Власти Абхазии сняли ограничения на въезд россиян в республику

Власти Абхазии сняли ограничения на пересечение границы с Россией, действовавшие из-за пандемии коронавируса, заявила ТАСС в субботу пресс-секретарь президента Марианна Квициния.
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Музыка

Клип Little Big стал самым популярным видео «Евровидения» всех времен

Клип к песне Uno российской панк-поп-рэйв-группа Little Big стал самым популярным видео всех времен на YouTube-канале «Евровидения», сообщается на официальном сайте музыкального конкурса.
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Общество

Гонявшего плетью туристов охранника на пляже в Крыму уволили

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Возлюбленная рэпера Тимати (Тимура Юнусова) Анастасия Решетова проводит свой летний отпуск с их маленьким сыном Ратмиром вдали от знаменитого музыканта.
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Среднесуточная добыча газа «Газпрома» в июле выросла на 3% к июню

Среднесуточная добыча газа "Газпрома" в июле 2020 года выросла по отношению к июню 2020 года на 3% (или примерно на 30 млн кубометров в сутки), свидетельствуют расчеты "Интерфакса" на основе оперативных данных ЦДУ ТЭК.
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Воробьев поблагодарил организаторов фестиваля Чайковского в Клину

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На 31 июля в Ростовской области у 12 941 человека выявлен коронавирус.
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Россиянам со следующего года упростят доступ к субсидиям на оплату ЖКХ

Премьер России Михаил Мишустин подписал постановление об упрощении доступа к субсидиям на оплату услуг ЖКХ с 1 января 2021 года, сообщает пресс-служба правительства в воскресенье.
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Врач перечислил симптомы гепатита B

Врач-гепатолог Чавдар Павлов рассказал, какие симптомы свидетельствуют о том, что человек болен гепатитом B. Заведующий научно-исследовательским отделом инновационной терапии Сеченовского университета отметил, что пациенты зачастую обращаются к специалистам, "когда инфекция уже далеко зашла".
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Армия и оружие

Два российских истребителя МиГ-29 разбомбили турецкие ПВО в Ливии

Турецкие военные вновь понесли потери в Ливии: российские истребители МиГ-29 разгромили турецкие ПВО, пишет Аvia.pro.
Что происходит 31 июля в 01:54
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Футбол

Пиняев стал самым молодым футболистом второй лиги чемпионата России

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«Одна из главных ошибок, которую совершают сейчас люди — отказ от ношения защитных масок при контактах», — рассказал врач.
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В Минэкономразвития не обсуждают введение новых налогов в России

Российские власти не обсуждают возможность введения новых налогов, сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития.
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Статкевич назвал бредом обвинение в связи с задержанными россиянами

Ранее консул посольства РФ в Минске Кирилл Плетнёв заявил, что обвинения властей Белоруссии в сговоре задержанных граждан РФ с оппозиционными политиками Сергеем Тихановским и Николаем Статкевичем являются надуманной и недействительной позицией.
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