Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruРоссиянам перечислили необходимые после коронавируса витамины

Переболевшим COVID-19 россиянам, у которых сохраняется плохое самочувствие, следует принимать витамин D и витамины группы B. Об этом заведующая отделением скорой медицинской помощи Городской Мариинской больницы Татьяна Рыбка рассказала в интервью «Российской газете».
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с чего всё началось

Врач-кардиолог назвала витамины, которые надо пить после COVID-19

Татьяна Рыбка - кардиолог, кандидат медицинских наук, она одна из тех врачей, кто боролся за жизнь больных с COVID-19, переболел и снова вернулся в красную зону.
Российская газетавчера в 22:00

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Врач указала на витамины, необходимые после коронавируса

Газета.Ru03:50

Врач дала три совета людям, переболевшим коронавирусом

URA.Ru00:53

«Шпаргалка для иммунитета»: эти витамины нужно пить после коронавируса

Московский Комсомолец02:51

Врач назвала необходимые после излечения от COVID-19 витамины

РБК01:23

Врач назвала рекомендованные после коронавируса витамины

RT на русском02:14

Россиянам перечислили необходимые после коронавируса витамины

Lenta.ru00:33

Кардиолог назвала необходимые после коронавируса витамины

РИА Новостивчера в 23:51
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Политика

Сбежавший в Россию белорусский оппозиционер уехал на Украину

Бывший претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало, который ранее сбежал в Россию из-за опасения быть задержанным, уехал на Украину.
Lenta.ru 03:09
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Раскрыты причины потери связи у смартфонов

Специалист Арсений Щельцин рассказал о причинах, почему у смартфонов постоянно пропадает сотовая связь.
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В Хабаровске вновь провели шествие в поддержку Фургала

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Происшествия

Адвокат Ефремова не придет на заседание суда

Адвокат обвиняемого в смертельном ДТП актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что не сможет прийти на заседание суда, назначенное на 5 августа, из-за занятости в другом процессе, поэтому попросит о переносе на другую дату.
РИА Новости 07:43
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Общество

«Вектор» планирует начать производство вакцины от COVID-19 в ноябре

Государственный научный центр "Вектор" Роспотребнадзора планирует начать промышленное производство вакцины от новой коронавирусной инфекции в ноябре, сообщил генеральный директор центра Ринат Максютов.
Российская газета 05:41
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Политика

В Госдуме назвали Лукашенко нахлебником и паразитом в отношениях с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко стал нахлебником и практически паразитом на русско-белорусских отношениях.
Lenta.ru 06:20
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Происшествия

Задержан директор алтайской турбазы, где погибли четыре человека

В Алтайском крае задержали директора турбазы, где погибла семья из четырех человек.
РИА Новости 03:31
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Политика

В США назвали «последний подарок» Трампа Путину

Lenta.ru 06:33
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Футбол

Кержаков назвал Кокорина самым сильным нападающим в «Спартаке»

Думаю, что Кокорин — самый сильный нападающий в «Спартаке» среди тех, кто сейчас есть в команде.
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Здоровье

Детям до 5 лет и спортсменам разрешили не носить маски в Казахстане

Сделано послабление и для спортсменов: лица, занимающиеся индивидуальными и групповыми занятиями спортом (не более пяти человек), могут не надевать маску при соблюдении социальной дистанции, пишет Sputnik Казахстан.
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Запуск новых спутников связи «Гонец-М» намечен на конец сентября

Фотографии Спутниковая система "Гонец" Речь идёт о первом запуске низкоорбитальных аппаратов "Гонец-М" на ракете-носителе "Союз-2.1б".
3DNews 01:24
Общество

Роспотребнадзор назвал убивающие коронавирус средства

Губительное воздействие на коронавирус оказывает любое дезинфицирующее средство.
Lenta.ru 07:15
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Шоу-бизнес

Галкин отказался комментировать слухи о разводе с Пугачевой

Слухи о разводе с певицей Аллой Пугачевой отказался комментировать юморист и телеведущий Максим Галкин, 1 августа сообщает радиостанция «Говорит Москва».
ИА Красная Весна вчера в 21:37
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Общество

В России с августа начнут выплачивать новое пособие

Все семьи с детьми уже с 1 августа смогут получать по 3 000 рублей ежемесячно на каждого ребенка.
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Общество

Попова рассказала о стабилизации ситуации с коронавирусом в России

В 80 субъектах России ситуация с коронавирусной инфекцией или стабилизируется, или заболеваемость COVID-19 снижается, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости 07:12
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Общество

Мишустин снял ограничения для граждан Швейцарии на въезд в Россию

Для граждан Швейцарии снимаются ограничения на въезд в Россию, введенные из-за коронавируса.
Интерфакс 07:07
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Происшествия

Суд арестовал пытавшегося избить украинскую телеведущую мужчину

Lenta.ru 00:13
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Общество

Эксперт объяснил, почему смартфон лучше класть экраном вниз

Москва, 2 августа 2020, 13:10 — REGNUM Пользователи смартфонов могут продлить срок службы устройств, если будут класть их экраном вниз, сообщил доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев 2 августа агентству «Прайм».
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Здоровье

В Минздраве назвали главные ошибки россиян при коронавирусе

«Одна из главных ошибок, которую совершают сейчас люди — отказ от ношения защитных масок при контактах», — рассказал врач.
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Армия и оружие

Франция и ФРГ могут отказаться от технологий США в военной сфере

Военно-промышленные предприятия Германии и Франции намерены по возможности отказаться от американских технологий при производстве военной техники.
Известия 04:43
Технологии

Майское обновление Windows 10 установлено только на 11% компьютеров

Напомним, что в мае текущего года вышли обновления Windows 10 May 2020 Update для «десятой» операционки.
Goroday.ru 31 июля в 17:17
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Здоровье

Сальмонеллезом заразились около 400 человек в США

В США произошла вспышка кишечной инфекции — около 400 человек в более чем 30 разных штатах заразились сальмонеллезом.
Телеканал 360° 06:31
Политика

Кравчук хочет подключить США к переговорам по Донбассу

Глава украинской делегации в Минской контактной группе Леонид Кравчук считает, что при участии Соединенных Штатов урегулирование конфликта на Донбассе стало бы более эффективным.
Военное обозрение 04:18
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Общество

За первые сутки границу России с Абхазией пересекли 7,5 тысячи человек

За первые сутки после открытия российско-абхазскую границу пересекли более 7,5 тысячи человек.
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Игры

В GTA Online были заблокированы два эксплойта на деньги

В GTA Online исправили два быстрых способа заработка внутриигровой валюты нечестным путем.
CyberSport.ru 06:18
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Общество

Театр «Современник» прокомментировал сведения об уходе Сергея Гармаша

Вечерняя Москва 31 июля в 10:46
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Общество

Польша обвинила Россию в крушении лайнера президента Леха Качиньского

По данным комиссии, в самолет Качиньского была заложена бомба во время ремонта в России. Причиной авиакатастрофы якобы стал взрыв.
МонаВиста 31 июля в 08:28
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Здоровье

В США сестры нашли друг друга спустя 50 лет благодаря коронавирусу

В США сестры нашли друг друга спустя 50 лет благодаря коронавирусу, сообщил телеканал CNN.
Газета.Ru 07:33
Политика

Задержанных в Белоруссии россиян допросили с участием адвокатов

В Белоруссии с участием адвокатов допросили ранее задержанных россиян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал ОНТ.
Моя Москва.онлайн вчера в 03:23
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Футбол

Орлов: «Рано „Спартак“ записывать в претенденты на чемпионство, одним Кокориным ничего не решишь»

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался о перспективах «Спартака» бороться с «Зенитом» за чемпионство после перехода нападающего Александра Кокорина.
Sport24.ru 07:57
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