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РИА Новости
РИА Новости

Россиянам перечислили противопоказания к вакцине от коронавируса

Профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал в эфире радиостанции "Говорит Москва", в каких случаях следует отказаться от прививки от коронавируса.В источнике
С чего всё началось
Говорит Москва

Вирусолог перечислил противопоказания к вакцинации от коронавируса

Профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн сообщил радиостанции «Говорит Москва», что противопоказания к вакцине — это температура и аллергическая реакция. В остальных случаях вакцинироваться можно, отметил он.
Говорит Москва06:08
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ТАСС

Вирусолог рассказал, кому противопоказана вакцинация от коронавируса

ТАСС10:11
Lenta.ru

Россиянам назвали противопоказания к вакцине от коронавируса

Lenta.ru08:37
URA.Ru

Вирусолог объяснил, кому нельзя прививаться от коронавируса

URA.Ru08:55
Известия

Ученый рассказал о противопоказаниях для прививки от COVID-19

Известия08:50
RT на русском

Вирусолог рассказал о противопоказаниях к вакцинации от коронавируса

RT на русском09:46
РИА Новости

Россиянам перечислили противопоказания к вакцине от коронавируса

РИА Новости08:02
Говорит Москва

Вирусолог перечислил противопоказания к вакцинации от коронавируса

Говорит Москва06:08

Онкологи одобрили снятие ограничений на закупку иностранных лекарств

Положительный отклик получило решение правительства о снятии ограничений при закупках иностранных лекарств для лечения онкогематологических заболеваний у детей в НМИЦ им. Дмитрия Рогачева и пациентских оранизациях, 7 августа сообщает РБК.
ИА Красная Весна11:39

В Белоруссии отменили концерты звезд из России перед выборами

В преддверии президентских выборов в Белоруссии, которые должны пройти 9 августа, в стране отменили концерты с участием российских звезд, включая Леонида Агутина, Григория Лепса, Владимира Преснякова и других.
Газета.Ru05:14
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«Локомотив» и «Зенит» назвали стартовые составы на Суперкубок России

Форвард Федор Смолов остался на скамейке запасных московского "Локомотива" в матче за Суперкубок России по футболу против петербургского "Зенита", в нападении сыграет Эдер, сообщается на сайте Российской премьер-лиги (РПЛ).
РИА Новости10:59

ЦБ согласился на постепенную отмену репатриации валютной выручки

Помимо отмены требования о репатриации и ограничений на зачисление валютной выручки на зарубежные счета, ЦБ предложил упростить порядок взаимодействия бизнеса с уполномоченными банками при совершении валютных операций.
РБКвчера в 06:40
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Bloomberg назвал Лукашенко лучшим гарантом независимости Белоруссии

«Лукашенко годами имел дело с этими назойливыми западными европейцами и всегда весьма ловко держал их в страхе, обращаясь за поддержкой к своему восточному союзнику, президенту России Владимиру Путину», — пишет Клут.
ИА Красная Весна11:47

Maybach, трактор и Tesla. На чем ездит Лукашенко

Кроме Александра Лукашенко, который правит страной уже 26 лет, на пост главы государства претендуют еще четыре кандидата: Андрей Дмитриев, Сергей Черечень, Анна Канопацкая и Светлана Тихановская.
AutoNewsвчера в 01:53

Советник Путина оценил прогноз Гейтса о «катастрофе хуже коронавируса»

Советник президента России, специальный представитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев заявил, что в словах Билла Гейтса о глобальном экологическом кризисе нет ничего нового, все оценки на уровне отдельных стран и международных организаций говорят о том, что уже сейчас нужно приложить максимум усилий для снижения негативного влияния на климат.
РИА Новости08:47
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Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Судно Rhosus, следовавшее из Грузии в Мозамбик с грузом аммиачной селитры, прибыло в Бейрут и было арестовано за долги в 2013 году, сообщает ТАСС со ссылкой на слова бывшего капитана судна Бориса Прокошева.
Газета.Ru5 августа в 13:27
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Учебные заведения Дона 1 сентября начнут работу по новым правилам

В случае если в недели, оставшиеся до Дня знаний, в регионе не произойдет существенного ухудшения эпидемической ситуации, школы, учреждения высшего и среднего профессионального образования начнут обучение в очном режиме, однако многое в их работе изменится.
Правительство Ростовской области09:30
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Глава Минобороны Украины считает, что Донбасс начал «чувствовать конец войны»

"Почти за две недели перемирия армия и жители Донбасса начали чувствовать конец войны, а жизнь в регионе начала возрождаться", - процитировали в пятницу в пресс-службе офиса президента Украины слова министра обороны страны Андрея Тарана.
ТАСС09:42