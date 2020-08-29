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Lenta.ru
Lenta.ru

Россиянам перечислили три переломных момента старения

В результате у человека формируется в среднем около трех хронических заболеваний. Третий этап наступает в 75 лет. Внеклеточный матрикс (основа соединительной ткани, которая обеспечивает механическую поддержку клеток и передачу химических веществ в организме) приходит в негодность.В источнике
С чего всё началось
По словам специалиста, которые приводит сайт KP.ru
, первый такой период в среднем приходится на возраст 45 лет, когда реализация репродуктивной функции в целом завершается.
Московский Комсомолец03:40
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Телеканал 360°

Ученый рассказал о трех переломных моментах в старении человека

Телеканал 360°03:49
Московский Комсомолец

Ученый назвал возраст наступления старости

Московский Комсомолец03:40
Lenta.ru

Россиянам перечислили три переломных момента старения

Lenta.ru23:15
РЕН ТВ

Врач рассказал о переломных моментах в старении человека

РЕН ТВ02:57
ФедералПресс

Россиянам назвали три переломных этапа старения

ФедералПресс02:19
News.ru

Учёный назвал три этапа старения человека

News.ru03:22
Комсомольская правда

Геронтолог объяснил, почему серьезные проблемы со здоровьем чаще всего начинаются после 60 лет

Комсомольская правда27 августа в 08:49

В Хабаровске прошел восьмой субботний митинг в поддержку Фургала

Одна из самых крупных акций в поддержку Фургала состоялась 18 июля, когда на улицы, по официальным данным, вышли 10 тыс. человек, а по данным местных СМИ и активистов, участников было около 50 тыс. На субботнем митинге на прошлой неделе, 22 августа, по официальным данным, собрались 1,5 тыс. человек.
РБК00:32
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Кабмин одобрил выделение средств на выплаты медработникам

Кабинет министров одобрил направление дополнительных средств на стимулирующие выплаты медицинским и иным работникам, оказывающим помощь гражданам с коронавирусной инфекцией и лицам из группы риска.
Российская газета04:44
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В Калининградской области выявлено 18 случаев заражения коронавирусом

По состоянию на 27 августа, в Калининградской области зарегистрировано 3 348 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них выздоровели 2 750 пациентов (+47 за прошедшие сутки), 66 человек скончались.
ИнфоБалтика27 августа в 08:02
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МИД Белоруссии отреагировал на заявление Украины о паузе в контактах

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил о паузе в контактах с Белоруссией до тех пор, пока в Киеве не «убедятся», что они «не будут нести репутационных, моральных, этических потерь для Украины».
RT на русскомвчера в 11:40
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