Россиянам перечислили три переломных момента старения
В результате у человека формируется в среднем около трех хронических заболеваний. Третий этап наступает в 75 лет. Внеклеточный матрикс (основа соединительной ткани, которая обеспечивает механическую поддержку клеток и передачу химических веществ в организме) приходит в негодность.В источнике
С чего всё началось
По словам специалиста, которые приводит сайт KP.ru
, первый такой период в среднем приходится на возраст 45 лет, когда реализация репродуктивной функции в целом завершается.
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Комсомольская правда27 августа в 08:49