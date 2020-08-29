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Lenta.ru
Lenta.ru

Россиянам перечислили три переломных момента старения

В результате у человека формируется в среднем три хронических заболевания. Третий этап наступает в 75 лет. Внеклеточный матрикс (основа соединительной ткани, которая обеспечивает механическую поддержку клеток и передачу химических веществ в организме) приходит в негодность.В источнике
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RT на русском

Учёный назвал три «переломных» возраста

RT на русском06:07
РИА Новости

Россиянам назвали три переломных момента в старении

РИА Новости02:33
Телеканал 360°

Ученый рассказал о трех переломных моментах в старении человека

Телеканал 360°03:49
Московский Комсомолец

Ученый назвал возраст наступления старости

Московский Комсомолец03:40
Российская газета

Геронтолог назвал переломные моменты в старении человека

Российская газета05:45
Lenta.ru

Россиянам перечислили три переломных момента старения

Lenta.ru23:15
Комсомольская правда

Геронтолог объяснил, почему серьезные проблемы со здоровьем чаще всего начинаются после 60 лет

Комсомольская правда27 августа в 08:49

Суд арестовал гендиректора «Мособлэнерго» и его зама по делу о взятке

Хамовнический суд Москвы арестовал на два месяца генерального директора АО «Мособлэнерго» Алексея Брижаня и его первого заместителя Алексея Астапова по делу о получении взятки в особо крупном размере.
РБК07:59
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Бастрыкин поручил проверить приватизацию «Башкирской содовой компании»

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата ведомства проверить обстоятельства сокращения доли государства в «Башкирской содовой компании».
Lenta.ru06:40
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США и страны Европы выпустили совместное заявление по Белоруссии

Евросоюз, США, Великобритания и Швейцария выпустили совместное заявление по поводу Белоруссии, в нём они призвали Минск «соблюдать международные обязательства и прекратить насилие и угрозы применения военной силы против народа».
RT на русском07:06
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Доказанную причину появления рака в 95% случаях назвал онколог

Кандидат медицинских наук, врач-онколог и хирург Иван Карасев согласился с мнением о том, что у молодых людей онкологические заболевания могут развиваться и прогрессировать гораздо быстрее, чем у пожилых.
Live24вчера в 02:21
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