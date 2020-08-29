Россиянам перечислили три переломных момента старения

В результате у человека формируется в среднем три хронических заболевания. Третий этап наступает в 75 лет. Внеклеточный матрикс (основа соединительной ткани, которая обеспечивает механическую поддержку клеток и передачу химических веществ в организме) приходит в негодность.