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Lenta.ru
Lenta.ru

Россиянам перечислили три переломных момента старения

В результате у человека формируется в среднем три хронических заболевания. Третий этап наступает в 75 лет. Внеклеточный матрикс (основа соединительной ткани, которая обеспечивает механическую поддержку клеток и передачу химических веществ в организме) приходит в негодность.В источнике
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RT на русском

Учёный назвал три «переломных» возраста

RT на русском06:07
Российская газета

Геронтолог назвал переломные моменты в старении человека

Российская газета05:45
РИА Новости

Названы три переломных момента в старении

РИА Новости02:33
Московский Комсомолец

Ученый назвал возраст наступления старости

Московский Комсомолец03:40
РЕН ТВ

Врач рассказал о переломных моментах в старении человека

РЕН ТВ02:57
Телеканал 360°

Ученый рассказал о трех переломных моментах в старении человека

Телеканал 360°03:49
Lenta.ru

Россиянам перечислили три переломных момента старения

Lenta.ru23:15

Илон Маск представил свинью с имплантированным в мозг чипом

Сан-Франциско, США, 29 августа 2020, 05:22 — REGNUM Свинью, в мозг которой вживили чип размером около 8 мм в диаметре, продемонстрировал миллиардер Илон Маск в ходе трансляции на YouTube-канале компании Neuralink, занимающейся этим экспериментом.
REGNUM22:22
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Лукашенко заявил об относительной стабилизации обстановки в Белоруссии

Напомним, после выборов президента Белоруссии 9 августа, на которых Лукашенко набрал больше 80% голосов, страну охватила волна протестов граждан, не согласных с результатами подсчета голосов.
Сусанин01:41
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В Хабаровске прошел восьмой субботний митинг в поддержку Фургала

Одна из самых крупных акций в поддержку Фургала состоялась 18 июля, когда на улицы, по официальным данным, вышли 10 тыс. человек, а по данным местных СМИ и активистов, участников было около 50 тыс. На субботнем митинге на прошлой неделе, 22 августа, по официальным данным, собрались 1,5 тыс. человек.
РБК00:32
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Венгрия с 1 сентября закрывает границу для борьбы с коронавирусом

Будапешт, 29 августа 2020, 07:09 — REGNUM Власти Венгрии вновь приняли решение закрыть границу для иностранцев с 1 сентября 2020 года, чтобы минимизировать вероятность завоза коронавирусной инфекции из-за рубежа.
REGNUM00:09
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