Коронавирус
Lenta.ruРоссиянам перечислили угрозы выхода на улицу в жару во время эпидемии
Россиян предупредили об опасностях выхода на улицу в условиях теплой погоды и эпидемии коронавируса. Об этом в интервью «Вечерней Москве» рассказала врач-терапевт Лариса Алексеева.
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с чего всё началось
Синоптики предупредили москвичей о резком похолодании, которое придет в столицу на следующей неделе. Сообщается, что 12 мая температура поднимется до 26 градусов, но спустя день дневная температура составит 9–14 градусов.Вечерняя Москвавчера в 11:19
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«Может возникнуть рак кожи»: врач предупредила об опасности солнечных дней в мае
Вечерняя Москвавчера в 11:19
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Политика
Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко
РИА Новости вчера в 05:07
Шоу-бизнес
Милла Йовович рассказала о своих русских бабушке и дедушке-ветеранах
В честь Дня Победы, 9 мая, американская актриса Милла Йовович поздравила всех подписчиков с праздником и рассказала о своих бабушке и дедушке-ветеранах Великой Отечественной войны.
Lenta.ru вчера в 21:53
Общество
В Петербурге с 12 мая вводят масочный режим
«С 12 мая жители Санкт-Петербурга будут обязаны в общественных местах, в том числе в объектах розничной торговли, общественном транспорте, включая такси, а также на улице использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и рук», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 18:07
Шоу-бизнес
Бочкарева попала в новый скандал из-за поздравления с Днем Победы
Звезда попала под шквал негативных комментариев из-за своего поздравления с Днем Победы.
Народные новости вчера в 19:08
Единоборства
Гэтжи досрочно победил Фергюсона на турнире UFC 249
В главном поединке турнира UFC 249 американский боец смешанных единоборств Джастин Гэтжи одержал победу над соотечественником Тони Фергюсоном и стал обладателем пояса временного чемпиона организации в легком весе.
Вести.Ru 01:10
Общество
Определены сроки открытия магазинов одежды в России
Закрытые из-за эпидемии коронавируса магазины одежды и обуви смогут возобновить работу на первом этапе снятия ограничений, рассказала руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
РИА Новости вчера в 12:57
Общество
Онищенко назвал хорошим признаком снижение заболеваемости COVID-19
Москва, 10 мая 2020, 04:02 — REGNUM В сложной эпидемиологической ситуации снижение коэффициента заболеваемости COVID-19 является хорошим для России признаком, заявил 9 мая первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко («Единая Россия») в эфире НСН.
REGNUM вчера в 21:02
Общество
В Ухане выявили первый за две недели случай заболевания коронавирусом
За минувшие сутки в Китае выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом и 20 бессимптомных носителей, 17 из которых -- в провинции Хубэй.
Коммерсантъ 00:46
Происшествия
ТАСС: источником пожара в больнице Москвы стал аппарат ИВЛ
Коммерсантъ вчера в 18:36
Общество
Марш радикалов с портретами нацистов прошел на аллее Славы в Одессе
Украинские радикалы в Одессе в День Победы прошли маршем по аллее Славы с портретами своих "кумиров" из числа нацистских организаций.
Политика Сегодня вчера в 14:38
Происшествия
Пираты напали на два судна с россиянами на борту в Гвинейском заливе
Второе нападение пираты совершили в отношении исследовательского судна Djibloho, с которого, по неподтвержденной информации, также были похищены два члена экипажа, предположительно, оба — россияне, пишет «Газета.ру».
Известия вчера в 22:29
Здоровье
Минздрав беспокоит ситуация с коронавирусом в Дагестане
Беспокойство Минздрава вызывает ситуация с распространением COVID-19 в Дагестане, сообщил глава ведомства Михаил Мурашко на заседании президиума фракции «Единая Россия».
Парламентская газета 08 мая в 07:03
Здоровье
Названы самые продаваемые группы препаратов в России в марте
Чаще всего в марте текущего года россияне покупали препараты для лечения заболеваний нервной системы.
RT на русском 00:06
Авто
АвтоВАЗ запатентовал три названия для своих новых моделей
«АвтоВАЗ» зарегистрировал в Роспатенте три новых коммерческих наименования – Tensa, Forta и Kayna.
Автоновости дня 07 мая в 06:02
Экономика
Оборот малого и среднего российского бизнеса в апреле упал вдвое
В России оборот малого и среднего бизнеса в апреле упал вдвое по сравнению с апрелем прошлого года, сообщили аналитики IT-компании «Эвотор».
Коммерсантъ 08 мая в 02:56
Общество
Вильфанд предупредил о похолодании в Москве на следующей неделе
Серьезное похолодание ожидается в столичном регионе с 13 мая, сообщил РБК научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РБК вчера в 05:04
Общество
США сообщили о взрыве в космосе блока от российской ракеты
РБК вчера в 21:32
Наука
Создана генная терапия для прокачки мышц и сжигания жира
Исследователи из Медицинской школы Университета Сент-Луиса использовали генную терапию, чтобы стимулировать быстрое наращивание мышц и сжигание жира у мышей.
News.ru вчера в 10:53
Футбол
Гончаренко рассказал о главной проблеме Чалова
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко высказал мнение о малорезультативной игре нападающего своей команды Федора Чалова в этом сезоне.
ProstoProSport вчера в 16:31
Общество
Гидрометцентр предупредил об угрозе засухи в регионах России
Метеорологи предупредили об угрозе почвенной засухи в ряде регионов.
Рифей-Пермь 08 мая в 02:10
Общество
В Бурятии ограничительные меры из-за коронавируса продлили до 31 мая
В Бурятии продлили ограничительные меры из-за коронавируса до 31 мая, сообщили в пресс-службе правительства республики.
РБК 00:42
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по поэтапному снятию ограничений
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для поэтапного снятия введенных в рамках борьбы с новым типом коронавируса COVID-19 ограничений.
Газета.Ru 08 мая в 16:59
Происшествия
Анатолий Быков задержан по подозрению в заказном убийстве 1994 года
Бывший депутат законодательного собрания Красноярского края и экс-акционер Красноярского алюминиевого завода (КрАЗ) Анатолий Быков задержан 7 мая в своем доме под Красноярском по уголовному делу об убийстве в 1994 г. Кирилла Войтенко и Александра Наумова (ст. 102 УК), сообщила представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.
Ведомости 07 мая в 07:48
Общество
Дуров назвал 7 причин не переезжать в США
vtomske.ru 08 мая в 00:10
Общество
В Свердловской области нашли коронавирус еще у 121 человека
Kursk.com вчера в 04:07
Армия и оружие
ООН призвала Украину прекратить обстрелы мирных жителей в Донбассе
Все случаи смертей и ранений мирных жителей в зоне конфликта в Донбассе в этом месяце были зафиксированы на неподконтрольной Украине территории.
Lenta.ru 08 мая в 12:33
Общество
Илон Маск перешёл на русский язык, чтобы обругать экс-министра США
Пало-Альто, США, 10 мая 2020, 07:42 — REGNUM Основатель компании Tesla перешёл на русский язык, чтобы ответить на критику бывшего американского министра труда Роберта Райха в социальной сети Twitter.
REGNUM 00:42
Происшествия
Офицер комендатуры Кремля скоропостижно умер от коронавируса
В госпитале ФСБ от пневмонии скончался майор ФСО, помощник дежурного комендатуры московского Кремля Алексей Титов.
DP.RU вчера в 02:53
Авто
Mercedes-Benz CLS получил базовый 1,5-литровый мотор
Седан Mercedes-Benz CLS получил новую базовую версию с индексом 260, созданную специально для китайского рынка.
Автоновости дня 08 мая в 04:01