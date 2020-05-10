Синоптики предупредили москвичей о резком похолодании, которое придет в столицу на следующей неделе. Сообщается, что 12 мая температура поднимется до 26 градусов, но спустя день дневная температура составит 9–14 градусов.

с чего всё началось

Россиян предупредили об опасностях выхода на улицу в условиях теплой погоды и эпидемии коронавируса. Об этом в интервью «Вечерней Москве» рассказала врач-терапевт Лариса Алексеева.

Россиянам перечислили угрозы выхода на улицу в жару во время эпидемии

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