Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruРоссиянам перечислили угрозы выхода на улицу в жару во время эпидемии

Россиян предупредили об опасностях выхода на улицу в условиях теплой погоды и эпидемии коронавируса. Об этом в интервью «Вечерней Москве» рассказала врач-терапевт Лариса Алексеева.
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«Может возникнуть рак кожи»: врач предупредила об опасности солнечных дней в мае

Синоптики предупредили москвичей о резком похолодании, которое придет в столицу на следующей неделе. Сообщается, что 12 мая температура поднимется до 26 градусов, но спустя день дневная температура составит 9–14 градусов.
Вечерняя Москвавчера в 11:19

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Россиянам объяснили, почему опасно гулять в жару при коронавирусе

URA.Ru01:06

Врач предупредила об опасности выхода из дома в жару в условиях пандемии

Известия00:56

«Может возникнуть рак кожи»: врач предупредила об опасности солнечных дней в мае

Вечерняя Москвавчера в 11:19

Россиянам перечислили угрозы выхода на улицу в жару во время эпидемии

Lenta.ruвчера в 23:42

Врач призвала 12 мая не выходить из дома

News.ruвчера в 23:27

Врач призвала остаться 12 мая дома

РИА Новостивчера в 23:01

Врач призвала москвичей остаться дома 12 мая

Московский Комсомолецвчера в 23:42
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Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 01:33, Ашберн
Политика

Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко

РИА Новости вчера в 05:07
6,8K
Шоу-бизнес

Милла Йовович рассказала о своих русских бабушке и дедушке-ветеранах

В честь Дня Победы, 9 мая, американская актриса Милла Йовович поздравила всех подписчиков с праздником и рассказала о своих бабушке и дедушке-ветеранах Великой Отечественной войны.
Lenta.ru вчера в 21:53
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Общество

В Петербурге с 12 мая вводят масочный режим

«С 12 мая жители Санкт-Петербурга будут обязаны в общественных местах, в том числе в объектах розничной торговли, общественном транспорте, включая такси, а также на улице использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и рук», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 18:07
Шоу-бизнес

Бочкарева попала в новый скандал из-за поздравления с Днем Победы

Звезда попала под шквал негативных комментариев из-за своего поздравления с Днем Победы.
Народные новости вчера в 19:08
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Единоборства

Гэтжи досрочно победил Фергюсона на турнире UFC 249

В главном поединке турнира UFC 249 американский боец смешанных единоборств Джастин Гэтжи одержал победу над соотечественником Тони Фергюсоном и стал обладателем пояса временного чемпиона организации в легком весе.
Вести.Ru 01:10
Общество

Определены сроки открытия магазинов одежды в России

Закрытые из-за эпидемии коронавируса магазины одежды и обуви смогут возобновить работу на первом этапе снятия ограничений, рассказала руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
РИА Новости вчера в 12:57
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Общество

Онищенко назвал хорошим признаком снижение заболеваемости COVID-19

Москва, 10 мая 2020, 04:02 — REGNUM В сложной эпидемиологической ситуации снижение коэффициента заболеваемости COVID-19 является хорошим для России признаком, заявил 9 мая первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко («Единая Россия») в эфире НСН.
REGNUM вчера в 21:02
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Общество

В Ухане выявили первый за две недели случай заболевания коронавирусом

За минувшие сутки в Китае выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом и 20 бессимптомных носителей, 17 из которых -- в провинции Хубэй.
Коммерсантъ 00:46
15
Происшествия

ТАСС: источником пожара в больнице Москвы стал аппарат ИВЛ

Коммерсантъ вчера в 18:36
13
Общество

Марш радикалов с портретами нацистов прошел на аллее Славы в Одессе

Украинские радикалы в Одессе в День Победы прошли маршем по аллее Славы с портретами своих "кумиров" из числа нацистских организаций.
Политика Сегодня вчера в 14:38
15
Происшествия

Пираты напали на два судна с россиянами на борту в Гвинейском заливе

Второе нападение пираты совершили в отношении исследовательского судна Djibloho, с которого, по неподтвержденной информации, также были похищены два члена экипажа, предположительно, оба — россияне, пишет «Газета.ру».
Известия вчера в 22:29
19
Здоровье

Минздрав беспокоит ситуация с коронавирусом в Дагестане

Беспокойство Минздрава вызывает ситуация с распространением COVID-19 в Дагестане, сообщил глава ведомства Михаил Мурашко на заседании президиума фракции «Единая Россия».
Парламентская газета 08 мая в 07:03
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Здоровье

Названы самые продаваемые группы препаратов в России в марте

Чаще всего в марте текущего года россияне покупали препараты для лечения заболеваний нервной системы.
RT на русском 00:06
Авто

АвтоВАЗ запатентовал три названия для своих новых моделей

«АвтоВАЗ» зарегистрировал в Роспатенте три новых коммерческих наименования – Tensa, Forta и Kayna.
Автоновости дня 07 мая в 06:02
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Экономика

Оборот малого и среднего российского бизнеса в апреле упал вдвое

В России оборот малого и среднего бизнеса в апреле упал вдвое по сравнению с апрелем прошлого года, сообщили аналитики IT-компании «Эвотор».
Коммерсантъ 08 мая в 02:56
17
Общество

Вильфанд предупредил о похолодании в Москве на следующей неделе

Серьезное похолодание ожидается в столичном регионе с 13 мая, сообщил РБК научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РБК вчера в 05:04
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Общество

США сообщили о взрыве в космосе блока от российской ракеты

РБК вчера в 21:32
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Наука

Создана генная терапия для прокачки мышц и сжигания жира

Исследователи из Медицинской школы Университета Сент-Луиса использовали генную терапию, чтобы стимулировать быстрое наращивание мышц и сжигание жира у мышей.
News.ru вчера в 10:53
Футбол

Гончаренко рассказал о главной проблеме Чалова

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко высказал мнение о малорезультативной игре нападающего своей команды Федора Чалова в этом сезоне.
ProstoProSport вчера в 16:31
Общество

Гидрометцентр предупредил об угрозе засухи в регионах России

Метеорологи предупредили об угрозе почвенной засухи в ряде регионов.
Рифей-Пермь 08 мая в 02:10
580
Общество

В Бурятии ограничительные меры из-за коронавируса продлили до 31 мая

В Бурятии продлили ограничительные меры из-за коронавируса до 31 мая, сообщили в пресс-службе правительства республики.
РБК 00:42
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Единоборства

Олимпийский чемпион и чемпион UFC Сехудо завершил карьеру

ТАСС Спорт 00:29
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по поэтапному снятию ограничений

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для поэтапного снятия введенных в рамках борьбы с новым типом коронавируса COVID-19 ограничений.
Газета.Ru 08 мая в 16:59
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Происшествия

Анатолий Быков задержан по подозрению в заказном убийстве 1994 года

Бывший депутат законодательного собрания Красноярского края и экс-акционер Красноярского алюминиевого завода (КрАЗ) Анатолий Быков задержан 7 мая в своем доме под Красноярском по уголовному делу об убийстве в 1994 г. Кирилла Войтенко и Александра Наумова (ст. 102 УК), сообщила представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.
Ведомости 07 мая в 07:48
2,7K
Общество

Дуров назвал 7 причин не переезжать в США

vtomske.ru 08 мая в 00:10
2,2K
Общество

В Свердловской области нашли коронавирус еще у 121 человека

Kursk.com вчера в 04:07
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Армия и оружие

ООН призвала Украину прекратить обстрелы мирных жителей в Донбассе

Все случаи смертей и ранений мирных жителей в зоне конфликта в Донбассе в этом месяце были зафиксированы на неподконтрольной Украине территории.
Lenta.ru 08 мая в 12:33
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Общество

Илон Маск перешёл на русский язык, чтобы обругать экс-министра США

Пало-Альто, США, 10 мая 2020, 07:42 — REGNUM Основатель компании Tesla перешёл на русский язык, чтобы ответить на критику бывшего американского министра труда Роберта Райха в социальной сети Twitter.
REGNUM 00:42
Происшествия

Офицер комендатуры Кремля скоропостижно умер от коронавируса

В госпитале ФСБ от пневмонии скончался майор ФСО, помощник дежурного комендатуры московского Кремля Алексей Титов.
DP.RU вчера в 02:53
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Авто

Mercedes-Benz CLS получил базовый 1,5-литровый мотор

Седан Mercedes-Benz CLS получил новую базовую версию с индексом 260, созданную специально для китайского рынка.
Автоновости дня 08 мая в 04:01
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