С 16 сентября вступят в силу поправки в законы о кадастровой деятельности и о госрегистрации недвижимости. После этой даты у россиян появится возможность стать собственниками тех наделов земли, которые они когда-то самовольно заняли.

с чего всё началось

Согласно новым правилам, человек сможет получить в собственность самовольно занятую землю, если он пользовался ею более 15 лет, не имеет споров с соседями и претензий со стороны органов власти. Площадь такого участка должна быть не больше предельного минимального размера, установленного в регионе.

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