Днем 14 октября в Новомичуринске на местном телеканале зрители вместо программы «Место встречи» по НТВ увидели порнографический фильм. Об этом «Комсомолке» сообщил местный житель и выслал видео с кадрами одной из канадских порностудий.

с чего всё началось

Сотрудники провайдера кабельного телевидения "Теле-маг" из Новомичуринска Рязанской области при проведении работ по отключению аналогового сигнала перепутали кабели, в результате чего в течение нескольких минут зрители были вынуждены смотреть эротический канал вместо программ "НТВ".

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