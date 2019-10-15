Общество

ТАССТАССРязанским зрителям «случайно» показали эротику вместо НТВ

Сотрудники провайдера кабельного телевидения "Теле-маг" из Новомичуринска Рязанской области при проведении работ по отключению аналогового сигнала перепутали кабели, в результате чего в течение нескольких минут зрители были вынуждены смотреть эротический канал вместо программ "НТВ".
Читать в источнике
Комментировать97
с чего всё началось

В Новомичуринске средь бела дня телезрителям показали жесткое порно

Днем 14 октября в Новомичуринске на местном телеканале зрители вместо программы «Место встречи» по НТВ увидели порнографический фильм. Об этом «Комсомолке» сообщил местный житель и выслал видео с кадрами одной из канадских порностудий.
КП - Рязаньвчера в 12:04

Подробнее о событии

Жителям Новомичуринска случайно показали видео для взрослых

МедиаРязань00:12

Россиянам показали порно вместо ток-шоу на НТВ

Lenta.ruвчера в 21:03

«Кино для взрослых» показали абонентам кабельного ТВ в Новомичуринске

Ryazpressa.ruвчера в 10:58

В Рязанской области по НТВ крутили порно

Pro Город Рязаньвчера в 14:37

Из-за сбоя новомичуринским абонентам кабельного ТВ показали «кино для взрослых»

62инфовчера в 13:00

В Новомичуринске средь бела дня телезрителям показали жесткое порно

КП - Рязаньвчера в 12:04

В Новомичуринске по кабельному ТВ показали порно вместо НТВ

7 новостейвчера в 15:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 03:36, Вашингтон
Волейбол

Российские волейболисты обыграли Тунис на Кубке мира

Мужская сборная России нанесла поражение команде Туниса на Кубке мира в Японии.
Sportbox.RU 02:18
Происшествия

В Красноярске задержаны подозреваемые в избиении до смерти человека

RT на русском вчера в 14:44
Экономика

«Мосбиржа» решила направлять на дивиденды от 60% от чистой прибыли по МСФО

Наблюдательный совет "Московской биржи" утвердил новую дивидендную политику, согласно которой нижняя граница дивидендных выплат увеличена с 55% до 60% от чистой прибыли по МСФО, говорится в сообщении биржи.
Интерфакс 03:12
Происшествия

В 15 городах идут обыски у сотрудников ФБК

Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов сообщил о проведении сотрудниками Следственного комитета России обысков в 15 городах, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 02:55
Футбол

Рэпер Баста стал владельцем ростовского футбольного клуба СКА

РИА Новости 02:56
Политика

Экологических активистов и Грету Тунберг заподозрили в связи с Россией

По мнению парламентария, движение шведской школьницы-активистки Греты Тунберг, акции Greenpeace и гражданские спасательные суда в Средиземном море представляют собой профессионально организованные кампании, которые имеют серьезную финансовую поддержку.
Известия 02:56
Политика

Трамп ввел санкции против Турции из-за операции в Сирии

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкционных мер в отношении Турции из-за проведения военной операции в Сирии.
Известия вчера в 19:03
Шоу-бизнес

Успенская рассказала об осложнениях в лечении дочери

65-летняя певица Любовь Успенская рассказала о состоянии ее дочери Татьяны, которая сломала челюсть и лишилась пяти зубов при падении с велосипеда на Коста-Рике.
ТВ Центр вчера в 06:00
Политика

Украина рассказала об альтернативе «формуле Штайнмайера»

Пристайко назвал «формулу Штайнмайера» «болезненным компромиссом» и выразил надежду, что этот документ не нанесет сильного ущерба суверенитету и территориальной целостности Украины.
Lenta.ru 01:09
Происшествия

Источник: на Урале задержали подозреваемых в убийстве женщины

ТАСС 03:18
Общество

Российские вузы заняли первые три места в региональном рейтинге QS

Российские вузы возглавили рейтинг университетов QS "Страны Европы и Центральной Азии с переходной экономикой", топ-3 составили МГУ имени М.В. Ломоносова, СПбГУ и Новосибирский государственный университет, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Социального навигатора" МИА "Россия сегодня".
РИА Новости вчера в 15:47
Политика

Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России

Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.
Известия 13 октября в 20:18
Происшествия

Опубликовано видео с места обрушения жилого дома в Приморье

В Сети появилось видео с места обрушения стены пятиэтажки в поселке Новонежино в Шкотовском районе Приморского края.
РИА Новости 01:47
Происшествия

В Новосибирске таксист силой высадил из машины женщину с ребенком

Водитель такси в Новосибирске, применив силу, высадил из машины женщину с двухлетним ребенком, возбуждено административное дело о побоях, сообщает во вторник ГУМВД по Новосибирской области.
РИА Новости 02:03
Общество

В Госдуму внесли законопроект о новых правилах оказания скорой помощи

Бригаде скорой медицинской помощи могут дать право по согласованию со старшим врачом в экстренных случаях оказывать медицинскую помощь без письменного согласия пациента, следует из законопроекта, внесённого в Государственную думу.
РИА Новости вчера в 07:39
Политика

США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ

Новая "Северная доктрина" США нацелена на то, чтобы лишить Россию права на Северный морской путь.
РИА Новости вчера в 20:36
Общество

В Госдуме обсудили угрозу даркнета для российской молодежи

Председатель слушаний, депутат Борис Чернышов напомнил, что два года назад в России вступил в силу закон о запрете анонимайзеров – средств, которые помогают скрыть IP-адрес пользователя, однако на практике такие бразуеры "не придерживаются исполнения законов".
Газета.Ru вчера в 12:27
Общество

Умерший ирландец разыграл родственников на своих похоронах

VSE42.RU вчера в 06:46
ЖКХ

В России могут ввести единую платежку за услуги ЖКХ

В России может появиться единый платежный документ со всеми услугами ЖКХ.
Газета.Ru 03:15
Экономика

Счетная палата видит риски недостижения цели по росту пенсий

Счетная палата России видит риски недостижения показателей по росту пенсий.
Газета.Ru вчера в 05:22
Гаджеты

Apple выпустит новый бюджетный iPhone SE 2

Gazeta.SPb 02:20
Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк перевели в реабилитационный центр

Актриса провела в одном из московских медицинских центров около месяца, но из-за отсутствия положительной динамики врачами на общем собрании было принято решение прекратить лечение Заворотнюк и выписать ее из центра.
В курсе.ру вчера в 09:30
Футбол

Инфантино посетит матч сборных КНДР и Южной Кореи в Пхеньяне

Отборочный матч чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными Северной и Южной Кореи посетит глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.
REGNUM 02:55
Гаджеты

Операционная система HarmonyOS может стать конкурентом iOS и Android

Как известно, операционная система HarmonyOS была выпущена компанией Huawei из-за санкций США и несмотря на некоторое затишье со стороны властей США, китайская компания все-таки начала предлагать свои устройства с новой ОС.
Astera вчера в 10:45
Космос

Роскосмос планирует отправить на Луну «внука» робота «Федора»

Источник в «Роскосмосе» сообщил, что госкорпорация планирует через 3-4 года отправить на Луну антропоморфного робота-лунохода, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 20:52
Политика

Отношение россиян к Украине резко улучшилось с избранием Зеленского

Отношение россиян к Украине существенно улучшилось с начала года, а восприятие украинцами России ухудшилось в пределах погрешности.
РБК 00:00
Общество

СМИ нашли Анатолия Чепигу на фото со свадьбы дочери генерала ГРУ

«Радио Свобода» и группа расследователей Bellingcat нашли в открытых источниках фотографии Анатолия Чепиги (Руслана Боширова), которого власти Британии считают причастным к отравлению в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.
РБК вчера в 14:39
Общество

Мама убитой в Саратове девочки выступила с видеообращением

Мама убитой в Саратове 9-летней школьницы выступила с видеобращением в социальных сетях.
Российская газета вчера в 11:42
Происшествия

Российские следователи научились определять личность преступников в масках

Определить личность преступника в маске и скрывающей телосложение одежде на видеозаписи больше не составляет труда.
Lenta.ru 03:17
Происшествия

Адвокаты сестёр Хачатурян ответили на вопросы RT об уголовном деле

RT на русском 02:11
Как работают Яндекс.Новости?
Главное