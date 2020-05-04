Жителей европейской части России и Зауралья на грядущей неделе ждет аномальное тепло в дневные часы, об этом сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

с чего всё началось

Аномально-теплая погода в течение недели установится в Центральном регионе России, Сибири и на Урале, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Он отметил, что в течение первых трех дней, начиная с 4 мая, температура будет на месяц опережать свое климатическое развитие.

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