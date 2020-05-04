Общество

Российская газетаРоссийская газетаРоссиянам пообещали аномально теплую неделю

Аномально-теплая погода в течение недели установится в Центральном регионе России, Сибири и на Урале, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Он отметил, что в течение первых трех дней, начиная с 4 мая, температура будет на месяц опережать свое климатическое развитие.
Читать в источнике
Комментировать114
с чего всё началось

Синоптики спрогнозировали аномально теплую неделю

Жителей европейской части России и Зауралья на грядущей неделе ждет аномальное тепло в дневные часы, об этом сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости00:10

Подробнее о событии

Синоптики спрогнозировали аномально теплую неделю

РИА Новости00:10

Вильфанд перечислил «очаги» теплой погоды в России на предстоящей неделе

РБКвчера в 23:40

Синоптики дали предварительный прогноз на 9 мая для Европейской России

Известиявчера в 23:23

Россиянам спрогнозировали аномально теплую неделю

Lenta.ruвчера в 22:31

Гидрометцентр дал прогноз погоды на 9 мая в столице

Газета.Ruвчера в 23:11

В Гидрометцентре дали предварительный прогноз погоды на 9 мая

РЕН ТВвчера в 23:05

В Гидрометцентре назвали «очаги тепла» в России в ближайшие дни

RT на русскомвчера в 21:58
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 03:14, Ашберн
Общество

Часть ограничений сохранят до появления вакцины от коронавируса

В интервью телеканалу "Россия 24" глава ведомства подчеркнул, что выход на плато по коронавирусу не означает, что можно снять все ограничения и вернуться к прежней жизни.
Астрахань FM 00:46
3,6K
Общество

Попова заявила о невозможности закончить циркуляцию вируса

«Полностью закончить циркуляцию вируса на сегодняшний день не представляется возможным, как бы ни закрыта была страна».
REGNUM 02:30
277
Наука

Ученые РФ оценят риски банковского сектора, появившиеся из-за пандемии

Москва, 4 мая 2020, 08:38 — REGNUM Созданием математических моделей, предназначенных выявить и оценить риски банковского сектора, которые сложились и из-за пандемии коронавируса, займутся ученые Томского государственного университета и Московского государственного университета им. Ломоносова (ТГУ и МГУ) совместно со своими зарубежными коллегами.
REGNUM 01:38
1
Общество

Скорректирован прогноз по эпидемии в России

Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru 02 мая в 04:54
2,8K
Политика

Посол Украины в ФРГ предложил пари Шрёдеру на «возвращение» Крыма

Посол Украины в Германии Андрей Мельник предложил пари экс-канцлеру Германии Герхарду Шрёдеру, что при жизни немецкого политика Крым вернется в состав Украины, сообщает агентство "Укринформ".
Газета.Ru 00:43
1K
Общество

В Минздраве определили достигнутую в Москве фазу эпидемии коронавируса

По словам Брико, в настоящее время в Москве наблюдается третья-четвертая фаза эпидемии ко критериям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Газета.Ru 01:57
2
Политика

Трамп: вакцина от коронавируса появится в США к концу 2020 года

Президент США Дональд Трамп заявил, что вакцина от коронавируса появится в стране не позднее декабря 2020 года, сообщает Fox News.
Газета.Ru вчера в 20:03
65
Происшествия

Девушка прилетела в Нижневартовск, скрыв диагноз «коронавирус»

Несовершеннолетняя девушка прибыла самолётом в Нижневартовск, скрыв подтверждённое у неё заражение коронавирусной инфекцией.
RT на русском 02:16
128
Общество

Проценко оценил риск итальянского сценария с коронавирусом в России

Главврач больницы в Коммунарке, которая принимает на лечение только заболевших коронавирусом, Денис Проценко считает, что развитие ситуации с коронавирусом в России вряд ли пойдет по итальянскому сценарию.
Газета.Ru вчера в 13:20
784
Общество

Попова оценила возможность снятия ограничений с 12 мая

Попова отметила, что решение о снятии ограничений будет приниматься исходя из эпидемической ситуации.
РБК вчера в 08:07
10
Общество

Глава Роспотребнадзора допустила продление ограничений до июня

Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила возможности продления ограничительных мер до июня, если россияне начнут нарушать режим самоизоляции в майские праздники.
Smolnarod.ru вчера в 08:36
2,2K
Общество

Соловьев рассказал о недвижимости за рубежом

Во время прямого эфира в Instagram с телеведущей Тиной Канделаки журналист Владимир Соловьев рассказал, что владеет недвижимостью в Италии.
ФАН вчера в 20:21
5
Гаджеты

Стартовали продажи трёх смартфонов Honor по цене от 6 990 рублей

Honor 9A оснащается чипом NFC и тройной камерой. Его дисплей имеет диагональ 6,3 дюйма. Такой смартфон стоит 10 990 рублей.
Letnews.ru 02:45
Политика

Пресс-секретарь Мишустина рассказал о самочувствии премьера

Мишустин находится в медучреждении, при этом премьер работает с документами и активно контактирует с коллегами по телефону, рассказал Беляков "Интерфаксу".
Вести.Ru вчера в 03:37
1,7K
Происшествия

В Минусинске жестоко убили врача-педиатра

Добавим, местные СМИ сообщают, что женщина была врачом-педиатром. Как сообщало ИА REGNUM, семейная ссора в Чувашии завершилась убийством.
REGNUM вчера в 23:46
14
Общество

Тренер «Ахмата» высказался о недовольных россиянах

Главный тренер грозненского "Ахмата" Игорь Шалимов раскритиковал россиян, просящих денег у государства в период режима самоизоляции.
Газета.Ru вчера в 15:52
1K
Общество

Воздушное пространство Латвии закрыли из-за потерявшегося дрона

Со 2 мая в Латвии ограничено использование воздушного пространства из-за того, что в полёте находится неуправляемый беспилотный аппарат.
Популярная механика 01:36
284
Авто

Названы автобренды, которые отказались поднимать цены в России

Коронавирус и обесценивание рубля привели к росту цен на транспортные средства. Тем не менее несколько компаний отказались повышать ценники.
SpeedMe 02 мая в 13:41
22
Здоровье

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 4 мая

Внештатный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико считает, что в Москве эпидемиологическая ситуация с коронавирусом достигла уровня масштабного распространения без прослеживания связи случаев заражения.
РБК 01:45
8
Здоровье

Врач назвала причину ослабленного иммунитета у современных людей

Иммунитет у современных людей может быть ослаблен из-за антибиотиков.
NewInform вчера в 22:23
9
Кино

Вин Дизель уточнил статус «Риддика 4»

Как отметил на своей официальной странице в Instagram исполнитель главной роли и продюсер проекта Вин Дизель, сценарий картины будет завершен уже на следующей неделе.
Kinonews.ru вчера в 09:37
Общество

Ozon сообщил о росте продаж хлебопечек на 300% в условиях самоизоляции

По их данным, в апреле продажи хлебопечек выросли на 310% по сравнению со средними показателями в период стабильного спроса в 2019 году, миксеров — на 258% к тому же периоду, а соковыжималок — на 120%.
РБК 01:00
3
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина выписалась из больницы

Как известно, последние недели Надежда Бабкина находилась в больнице, и вся страна переживала за ее здоровье.
SM News 02 мая в 12:44
338
Общество

Тодоренко выпустила фильм о домашнем насилии

Телеведущая и блогер Регина Тодоренко сняла фильм о домашнем насилии в России после скандала, разразившемся из-за ее высказывания о женщинах, которые столкнулись с данной проблемой.
Газета.Ru вчера в 15:47
25
Финансы

Банки в марте заняли у ЦБ рекордную с 2014 года сумму

Обязательства банков перед ЦБ за март увеличились на 30,2%, или 739,37 млрд руб.
Коммерсантъ 02 мая в 07:04
24
Общество

В Саратовской области выявлено 74 новых случая заражения SARS-CoV-2

Саратов, 4 мая 2020, 09:40 — REGNUM По информации оперативного штаба при правительстве Саратовской области на 4 мая общее число зараженных коронавирусной инфекцией среди жителей региона достигло 659 случаев, за сутки выявлено 74 новых зараженных.
REGNUM 02:40
350
Политика

ЦИК Казахстана прекратил депутатские полномочия Дариги Назарбаевой

Центризбирком Казахстана прекратил полномочия депутата сената Дариги Назарбаевой - дочери экс-президента Нурсултана Назарбаева, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы ведомства.
Газета.Ru 00:53
17
Экономика

ФНС запустила сервис для выплаты субсидий бизнесу на работников

Москва, 1 мая 2020, 09:18 — REGNUM Сегодня, 1 мая, ФНС запустила специальный сервис для выплаты субсидий бизнесу и индивидуальным предпринимателям (ИП) в размере одной минимальной оплаты труда (МРОТ) на каждого сотрудника, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM 01 мая в 02:18
313
Кино

Вышел тизер нового хоррор-сериала «Страна Лавкрафта»

Телеканал HBO выпустил официальный тизер сериала по одноименному фантастическому роману Мэтта Раффа.
Народные новости 02 мая в 02:23
Общество

Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира

Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ 02 мая в 13:15
3,8K
Как работают Яндекс.Новости?
Празднование 75-летия победы в Великой Отечественной войнеБольше новостей по теме
Главное