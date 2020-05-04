Общество
Российская газетаРоссиянам пообещали аномально теплую неделю
Аномально-теплая погода в течение недели установится в Центральном регионе России, Сибири и на Урале, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Он отметил, что в течение первых трех дней, начиная с 4 мая, температура будет на месяц опережать свое климатическое развитие.
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с чего всё началось
Жителей европейской части России и Зауралья на грядущей неделе ждет аномальное тепло в дневные часы, об этом сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.РИА Новости00:10
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Общество
Попова назвала условия для снятия ограничений с 12 мая
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, при каких обстоятельствах можно будет ослабить после 12 мая ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19.
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Русскоязычные хакеры продали полмиллиона аккаунтов сервиса видеоконференций Zoom через Даркнет, сообщает газета The Sunday Times.
Live24 04:23
Общество
Попова заявила о невозможности закончить циркуляцию вируса
«Полностью закончить циркуляцию вируса на сегодняшний день не представляется возможным, как бы ни закрыта была страна».
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Напомним, Айртон выступает за «Спартак» с января 2019 года. Он перешёл из бразильского «Флуминенсе» за €7 млн.
REGNUM 01:57
Общество
В РФ выявлен 10 581 новый случай коронавируса
За минувшие сутки в России выявлен 10 581 новый случай коронавируса. Об этом 4 мая сообщает оперативный штаб.
НТВ 04:13
Происшествия
На Кубани коронавирусом заразился годовалый ребенок
В Краснодаре заболели 14 человек, среди них - четырехлетний ребенок. В Сочи зафиксировано девять заражений, одно - у 14-летнего подростка.
Российская газета 01 мая в 06:33
Здоровье
В Краснодаре коронавирус подтвержден у 518 человек
Люди, у которых лабораторно подтвержден этот диагноз, продолжают находиться как на амбулаторном наблюдении, так и на стационарном, - рассказала начальник отдела по вопросам в сфере охраны здоровья граждан Светлана Харламова.
Кубанские новости 04:23
Общество
Жители 82 регионов России за сутки заболели коронавирусом
Больше всего новых случаев коронавируса в России выявлено в Москве. На столицу пришлось 5795 инфицированных за сутки.
Pravda.Ru 04:13
Общество
Парфенчиков ужесточил правила въезда в Карелию
Указом уточнено, что для тех, кто не подписал предупреждение об ответственности за неисполнение распоряжения или не представил необходимые документы, въезд на территорию региона запрещен.
Daily вчера в 14:36
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ 02 мая в 13:15
Общество
Главный эпидемиолог Минздрава оценил ситуацию с коронавирусом в России
Главный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико в беседе с "Парламентской газетой" назвал условия, при которых эпидемию коронавируса можно будет считать остановленной.
РИА Новости вчера в 09:10
Биатлон
Глава ЦСП Кравцов: Матыцин предупредил СБР, что не допустит бардака
"Смысл как раз заключается в том, что министр просто предупредил о том, что государственный орган управления спортивной власти никоим образом не допускал и не допустит, когда в любом из видов спорта, которые сегодня развиты, популяризируются и существуют в олимпийском движении, существуют подобного рода вакханалия и бардак", - сказал Кравцов.
РИА Новости 03:10
Общество
В России за сутки выявлены более 10,5 тыс. новых случаев COVID-19
Второй день подряд показатель новых случаев заболевания коронавирусом в России за сутки превышает 10 тысяч, сообщает в понедельник оперативный штаб.
Интерфакс 04:16
Общество
Кабмин РФ запустил сервис о мерах поддержки граждан и бизнеса при пандемии
Правительство России запустило сервис для поддержки граждан и бизнеса в условиях распространения коронавируса, где можно получить информацию о мерах поддержки в период пандемии.
Газета.Ru 02:22
Политика
Новым спикером сената Казахстана стал Маулен Ашимбаев
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о прекращении полномочий депутата Дариги Назарбаевой.
Газета.Ru 03:45
Происшествия
Женщина с детьми объявлена на Кубани в розыск за нарушение карантина
Глава семьи доставлен в обсерватор, его жена с тремя детьми находится в розыске, сообщил 3 мая оперштаб Кубани.
Кавказский узел 03:20
Общество
За сутки в России подтверждено заражение коронавирусом 10581 человека
За истекшие сутки в России подтверждён 10581 новый случай заражения коронавирусом Covid-19.
Страницы Воронежской культуры 04:05
Общество
Попова рассказала, когда отменят все ограничения из-за коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала журналистам, что на территории РФ определенные ограничения будут сохраняться, пока не появится лекарство или вакцина.
Моя Москва.онлайн 04:25
Происшествия
Несовершеннолетняя прилетела в Нижневартовск, скрыв коронавирус
Несовершеннолетняя девушка прибыла самолетом в Нижневартовск, скрыв подтвержденный у нее диагноз коронавирусной инфекции.
ТАСС 01:56
Политика
В МИД оценили возможные последствия прекращения США финансирования ВОЗ
Прекращение финансирования со стороны США вряд ли нанесёт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) непоправимый ущерб, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин в интервью РИА Новости.
РИА Новости 03:42
Общество
Владимир Уйба рассказал, когда в Коми завершится режим самоизоляции
Врио главы считает, что сложность борьбы с коронавирусом заключается в том, что заболевание долго протекает в скрытом периоде, человек болеет 5-7-10 дней, он заражает других людей, но при этом у него нет симптоматики.
Комиинформ 01:06
Общество
Тренер «Ахмата» высказался о недовольных россиянах
Главный тренер грозненского "Ахмата" Игорь Шалимов дал скандальный комментарий относительно россиян, требующих от государства поддержки во время режима нерабочих дней в период пандемии COVID-19.
Газета.Ru 03:38
Общество
В Тульской области коронавирус выявили у 75 человек
Тула, 4 мая 2020, 11:34 — REGNUM 75 новых заражений коронавирусом подтверждено за сутки в Тульской области, об этом 4 мая сообщил региональный оперштаб.
REGNUM 04:34
Общество
В России за сутки умерли 76 пациентов с коронавирусом
В России за сутки умерли 76 человек с COVID-19, за все время - 1356, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в РФ.
РИА Новости 04:00
Общество
Скорректирован прогноз по эпидемии в России
Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru 02 мая в 04:54
Здоровье
Названо условие формирования стойкого иммунитета к коронавирусу
Доктор медицинских наук, профессор патофизиологии Первого МГМУ имени Сеченова Антон Ершов рассказал "Российской газете", при каких условиях формируется стойкий иммунитет против коронавируса.
РИА Новости вчера в 18:18
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина выписалась из больницы
Как известно, последние недели Надежда Бабкина находилась в больнице, и вся страна переживала за ее здоровье.
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Футбол
«Рубин» поздравил Слуцкого с днём рождения
«Поздравляем нашего главного тренера с днем рождения и желаем крепкого здоровья, отличной спортивной формы и успехов на тренерском поприще», - говорится в сообщении российского клуба.
Евро-футбол.ру 03:55
Культура
Принцесса Диана четыре раза пыталась покончить с собой
Принцесса Диана считала свадьбу с Чарльзом худшим днем в жизни.
StarHit.ru вчера в 23:00