Россиянам пообещали аномальную погоду зимой
Предстоящая зима будет отличаться разнонаправленными температурными аномалиями на всей территории России, февраль 2021-го в большинстве регионов окажется холоднее, чем в этом году.В источнике
С чего всё началось
Зима будет отличаться разнонаправленными температурными аномалиями по всей России, следует из "Вероятностного прогноза температурного режима в России в отопительный период с октября по март", опубликованного на сайте
Гидрометцентра.
Подробнее о событии
«Российская газета». Гидрометцентр представил прогноз погоды на зиму и весну
Ulpressa25 сентября в 06:33