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РИА Новости
РИА Новости

Россиянам пообещали аномальную погоду зимой

Предстоящая зима будет отличаться разнонаправленными температурными аномалиями на всей территории России, февраль 2021-го в большинстве регионов окажется холоднее, чем в этом году.В источнике
С чего всё началось
Зима будет отличаться разнонаправленными температурными аномалиями по всей России, следует из "Вероятностного прогноза температурного режима в России в отопительный период с октября по март", опубликованного на сайте
 Гидрометцентра.
Газета.Ru04:50
Подробнее о событии
Газета.Ru

Россиян предупредили об аномальной погоде зимой

Газета.Ru04:50
ИА ЯСИА

Гидрометцентр представил прогноз погоды на зиму и весну

ИА ЯСИА25 сентября в 08:10
URA.Ru

Синоптики предсказали России аномальную зиму

URA.Ru04:04
РИА Новости

Россиянам пообещали аномальную погоду зимой

РИА Новости03:30
ВЛуки.ру

Гидрометцентр представил прогноз погоды на зиму и весну

ВЛуки.ру26 сентября в 11:00
Комсомольская правда

Россиян ждет аномальная зима, заявили в гидрометцентре

Комсомольская правда04:39
Ulpressa

«Российская газета». Гидрометцентр представил прогноз погоды на зиму и весну

Ulpressa25 сентября в 06:33

План восстановления экономики РФ оценили в 6,4 трлн рублей

Стоимость общенационального плана восстановления экономики РФ, утвержденного правительством, в финальной версии выросла примерно до 6,4 трлн рублей, пишет в понедельник "Коммерсантъ" со ссылкой на текст документа.
Интерфакс04:11
60

Россиян предупредили об аномальной погоде зимой

Зима будет отличаться разнонаправленными температурными аномалиями по всей России, следует из "Вероятностного прогноза температурного режима в России в отопительный период с октября по март", опубликованного на сайте Гидрометцентра.
Газета.Ru04:50
59

Белорусы выкрали выпускника Академии ФСБ и вывезли его на Украину

В Домодедовском городском суде начинается процесс над уроженцем Белоруссии Андреем Цейко, обвиняемом в похищении выпускника Академии ФСБ 39-летнего Романа Фиолковского, которого вывезли на Украину и там осудили за контрабанду шпионской техники.
Lenta.ru03:41
13

NASA: утечки воздуха не обнаружено в американском сегменте МКС

В середине сентября представитель пресс-службы «Роскосмоса» сообщил, что незначительная утечка аммиака, обнаруженная в американском сегменте МКС, не влияет на безопасность экипажа и российский сегмент станции.
RT на русском04:29
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Ситуацию с коронавирусом в Краснодаре назвали стабильно напряженной

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Краснодаре оценивается как стабильно напряженная, об этом на заседании оперативного штаба 28 сентября начальника отдела по вопросам в сфере охраны здоровья граждан мэрии Краснодара Светланы Харламовой.
Деловая газета. Юг03:12

Эксперт рассказал, кому сейчас положена вторая пенсия

На двойную пенсию могут претендовать военнослужащие, ветераны Великой Отечественной войны, родители и вдовы военнослужащих, погибших при прохождении службы, рассказала агентству "Прайм" адвокат бюро "Мусаев и партнеры" Надежда Ермолаева.
РИА Новости20:02
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