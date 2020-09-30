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Lenta.ru
Lenta.ru

Россиянам пообещали бессмысленный рост цен на пиво

Намерение российских властей ввести маркировку пива вызвало протест со стороны крупнейших пивоваренных компаний. Они сочли саму идею бессмысленной и пообещали неминуемый рост цен на свою продукцию.В источнике
С чего всё началось
ПРАЙМ

Крупнейшие производители пива выступают против его маркировки

Позже Мантуров сообщил, что эксперимент по маркировке пива может начаться весной следующего года. В Минпромторге также ранее сообщали, что, по разным оценкам, в настоящее время объем нелегального пивного рынка в России может составлять 5-12% в зависимости от региона.
ПРАЙМ00:00
Подробнее о событии
Финансовая газета

Ассоциация производителей пива выступила против введения системы маркировок в отношении пивоваренной продукции

Финансовая газета03:26
Lenta.ru

Россиянам пообещали бессмысленный рост цен на пиво

Lenta.ru05:26
Expert.ru

В России может резко подорожать пиво

Expert.ru03:33
Octagon.Media

Затраты на оборудование для маркировки российского пива могут превысить миллионы долларов

Octagon.Media05:55
iReactor

Российские пивовары заявили о крупных тратах из-за возможной маркировки

iReactor02:56
Коммерсантъ

Пивовары предупредили о тратах на сотни миллионов долларов из-за маркировки

Коммерсантъ01:39
ПРАЙМ

Подделывать пиво невыгодно

ПРАЙМ03:00

Путин поручил ввести запрет на вывоз необработанных лесоматериалов

«Поручаю с 1 января 2022 года ввести полный запрет вывоза из России необработанных или грубо, только для вида обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород», — приводятся слова Путина на сайте Кремля.
RT на русском04:31
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Попова призвала переболевших коронавирусом продолжать носить маски

Переболевшим коронавирусной инфекцией COVID-19 следует по-прежнему носить медицинские маски и другие средства защиты органов дыхания, заявила в интервью НТВ глава Роспотребнадзора Анна Попова.
RT на русском04:27
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Более трети организаций снизили зарплату сотрудникам

Введение нетрудовых рабочих дней и режима самоизоляции негативно сказалось на экономике российских компаний: в 2020 году 35% организаций вынуждены были срезать зарплату своим сотрудникам в период пандемии, а еще около 25% компаний пошли на сокращения штатной численности персонала.
Газета.Ruвчера в 13:49
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Песков прокомментировал идею о двухнедельных каникулах во всех школах

Губернаторы принимают решения по борьбе с коронавирусом в рамках особых полномочий, им на месте виднее, следует ли отправлять школьников на двухнедельные каникулы по примеру Москвы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости05:58