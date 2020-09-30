Россиянам пообещали бессмысленный рост цен на пиво
Намерение российских властей ввести маркировку пива вызвало протест со стороны крупнейших пивоваренных компаний. Они сочли саму идею бессмысленной и пообещали неминуемый рост цен на свою продукцию.В источнике
С чего всё началось
Крупнейшие производители пива выступают против его маркировки
Позже Мантуров сообщил, что эксперимент по маркировке пива может начаться весной следующего года. В Минпромторге также ранее сообщали, что, по разным оценкам, в настоящее время объем нелегального пивного рынка в России может составлять 5-12% в зависимости от региона.
ПРАЙМ00:00
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