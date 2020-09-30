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Lenta.ru
Lenta.ru

Россиянам пообещали бессмысленный рост цен на пиво

Намерение российских властей ввести маркировку пива вызвало протест со стороны крупнейших пивоваренных компаний. Они сочли саму идею бессмысленной и пообещали неминуемый рост цен на свою продукцию.В источнике
С чего всё началось
ПРАЙМ

Крупнейшие производители пива выступают против его маркировки

Позже Мантуров сообщил, что эксперимент по маркировке пива может начаться весной следующего года. В Минпромторге также ранее сообщали, что, по разным оценкам, в настоящее время объем нелегального пивного рынка в России может составлять 5-12% в зависимости от региона.
ПРАЙМ00:00
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Мойка78

Пивовары направят сотни миллионов долларов на маркировку

Мойка7807:18
Octagon.Media

Затраты на оборудование для маркировки российского пива могут превысить миллионы долларов

Octagon.Media05:55
Серп и молот (Клин)

AB InBev Efes в Клину запустила кампанию, направленную на профилактику вождения в нетрезвом виде

Серп и молот (Клин)вчера в 02:52
Expert.ru

В России может резко подорожать пиво

Expert.ru03:33
Коммерсантъ

Пивовары предупредили о тратах на сотни миллионов долларов из-за маркировки

Коммерсантъ01:39
ПРАЙМ

Подделывать пиво невыгодно

ПРАЙМ03:00
Lenta.ru

Россиянам пообещали бессмысленный рост цен на пиво

Lenta.ru05:26

Путин поручил ввести запрет на вывоз необработанных лесоматериалов

«Поручаю с 1 января 2022 года ввести полный запрет вывоза из России необработанных или грубо, только для вида обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород», — приводятся слова Путина на сайте Кремля.
RT на русском04:31
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Вирусолог назвал необходимые меры по укреплению иммунитета осенью

«Государство не вводит строгих карантинных мер, но дает рекомендации и просит соблюдать самые обычные противоэпидемические меры, а именно дистанцирование, ношение масок в местах скопления людей, мытье рук дезинфицирующими растворами, работа в удаленном доступе, самоизоляция, особенно для пожилых», — пояснил он.
РБК04:17
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Экс-главу Сибирского отделения РАН подозревают в афере с коттеджем

Уголовное дело против бывшего председателя Сибирского отделения (СО) РАН, академика Александра Асеева связано с незаконной приватизацией коттеджа за 46 миллионов рублей, сообщает в среду региональное управление СК РФ.
РИА Новости06:34
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Зеленский уволил замглавы делегации Украины в ТКГ за позицию по России

Президент Украины Владимир Зеленский уволил первого премьер-министра Витольда Фокина с поста заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) за высказанную им позицию по конфликту в Донбассе.
Lenta.ru06:41
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Эсминец ВМС США USS Ross провёл совместные учения с польским фрегатом на Балтике

Эскадренный миноносец с управляемым ракетным оружием (УРО) противоракетной обороны (ПРО) Соединенных Штатов USS Ross, который относится к классу Arleigh Burke, участвовал в совместных маневрах в Балтийском море с фрегатом ВМС Польши General Kazimierz Pulalski.
Военное обозрение06:02